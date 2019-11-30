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فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى / أخبار عاجلة

فيرشتابن يتقدّم على ثنائيّ مرسيدس في التجارب الثالثة في أبوظبي

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فيرشتابن يتقدّم على ثنائيّ مرسيدس في التجارب الثالثة في أبوظبي
من قبل:
30-11-2019

حقّق ماكس فيرشتابن الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثالثة من جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد متفوّقًا على ثنائيّ مرسيدس بفوارق ضئيلة، وذلك على إثر اتّباع كلّ فريقٍ من فرق الصدارة لاستراتيجيّة مختلفة.

غابت فرق الصدارة عن الدقائق الأولى من أجل تأخير برامجها قدر الإمكان كون التصفيات والسباق سيُقامان في أجواء أبرد.

وكان سيباستيان فيتيل بصدد تحسين زمنه في لفّة ثانية ضمن طلعته الأولى، لكنّه أغلق مكابحه بقوّة عند المنعطف الثامن وألغى بقيّة تلك المحاولة وعاد إلى خطّ الحظائر.

في ذات الوقت تذمّر فيرشتابن من عدم عمل شاشة مقوده، إذ قال: "لا أعتقد بأنّ شاشتي تعمل، تُظهر فقط +999".

لكن كان من الواضح أنّ الإطارات قادرة على الصمود وتقديم أزمنة سريعة، حيث حقّق هاميلتون أسرع أزمنته في الطلعة الأولى خلال اللفّة السابعة عليها.

واتّبعت فيراري استراتيجيّة غير معتادة، إذ لدى عودة سائقَيها مع بقاء 20 دقيقة لإتمام سلسلة المحاولات الثانية الأخيرة عادةً، دخل فيتيل وشارل لوكلير الحلبة على إطارات "ميديوم" بدل "سوفت".

وفي حين أنّهما كانا الأسرع على الإطلاق في أوّل مقطعين، فإنّ معاناة فيراري كانت واضحة جدًا في المقطع الأخير، وخسرا الكثير هناك بالمقارنة مع مرسيدس وريد بُل.

في الوقت ذاته نجح فيرشتابن في التقدّم إلى الصدارة بتوقيت وقدره 1:36.566 دقيقة مع بقاء 5 دقائق على نهاية الحصّة.

أمّا سائقا مرسيدس لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس فلم يُحسّنا زمنيهما في الطلعة الثانية، لكنّ توقيتيهما السابقين كانا كفيلين بتركهما في المركزين الثاني والثالث على التوالي، في ظلّ تغطية 0.089 ثانية لثلاثتهم.

بدوره تقدّم أليكسندر ألبون إلى المركز الرابع أمام ثنائيّ فيراري، حيث حلّ فيتيل خامسًا بفارق 0.035 ثانية أمام زميله لوكلير في ظلّ تأخّرهما بأربعة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة.

وضمن سيرجيو بيريز مركز أفضل البقيّة بحلوله سابعًا أمام دانيال ريكاردو سائق رينو.

بدوره تواجد كارلوس ساينز الإبن سائق مكلارين في المركز التاسع أمام بيير غاسلي الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل 15 1:36.566     207.054
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس 18 1:36.640 0.074 0.074 206.895
3 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس 17 1:36.655 0.089 0.015 206.863
4 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل 18 1:36.927 0.361 0.272 206.283
5 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري 15 1:36.975 0.409 0.048 206.180
6 16 Monaco شارل لوكلير فيراري 16 1:37.010 0.444 0.035 206.106
7 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت 16 1:37.516 0.950 0.506 205.037
8 3 Australia دانيال ريكاردو رينو 14 1:37.615 1.049 0.099 204.829
9 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين 22 1:37.691 1.125 0.076 204.669
10 10 France بيير غاسلي تورو روسو 17 1:37.736 1.170 0.045 204.575
11 8 France رومان غروجان هاس 12 1:37.768 1.202 0.032 204.508
12 26 Russian Federation دانييل كفيات تورو روسو 18 1:37.963 1.397 0.195 204.101
13 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين 18 1:38.100 1.534 0.137 203.816
14 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس 12 1:38.198 1.632 0.098 203.613
15 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت 16 1:38.462 1.896 0.264 203.067
16 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو 21 1:38.514 1.948 0.052 202.959
17 27 Germany نيكو هلكنبرغ رينو 14 1:38.580 2.014 0.066 202.824
18 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو 18 1:38.782 2.216 0.202 202.409
19 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز 16 1:39.206 2.640 0.424 201.544
20 88 Poland روبرت كوبتسا ويليامز 17 1:39.859 3.293 0.653 200.226
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أبوظبي الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثالثة
الكاتب مروان الوافي

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
التجارب التأهيليّة الانطلاقة خلال
01 ساعات
:
42 دقيقة
:
10 ثانية
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
01:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
05:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
02:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
05:00
17:00
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
05:10
17:10
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