فيرشتابن يتقدّم على ثنائيّ مرسيدس في التجارب الثالثة في أبوظبي

غابت فرق الصدارة عن الدقائق الأولى من أجل تأخير برامجها قدر الإمكان كون التصفيات والسباق سيُقامان في أجواء أبرد.

وكان سيباستيان فيتيل بصدد تحسين زمنه في لفّة ثانية ضمن طلعته الأولى، لكنّه أغلق مكابحه بقوّة عند المنعطف الثامن وألغى بقيّة تلك المحاولة وعاد إلى خطّ الحظائر.

في ذات الوقت تذمّر فيرشتابن من عدم عمل شاشة مقوده، إذ قال: "لا أعتقد بأنّ شاشتي تعمل، تُظهر فقط +999".

لكن كان من الواضح أنّ الإطارات قادرة على الصمود وتقديم أزمنة سريعة، حيث حقّق هاميلتون أسرع أزمنته في الطلعة الأولى خلال اللفّة السابعة عليها.

واتّبعت فيراري استراتيجيّة غير معتادة، إذ لدى عودة سائقَيها مع بقاء 20 دقيقة لإتمام سلسلة المحاولات الثانية الأخيرة عادةً، دخل فيتيل وشارل لوكلير الحلبة على إطارات "ميديوم" بدل "سوفت".

وفي حين أنّهما كانا الأسرع على الإطلاق في أوّل مقطعين، فإنّ معاناة فيراري كانت واضحة جدًا في المقطع الأخير، وخسرا الكثير هناك بالمقارنة مع مرسيدس وريد بُل.

في الوقت ذاته نجح فيرشتابن في التقدّم إلى الصدارة بتوقيت وقدره 1:36.566 دقيقة مع بقاء 5 دقائق على نهاية الحصّة.

أمّا سائقا مرسيدس لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس فلم يُحسّنا زمنيهما في الطلعة الثانية، لكنّ توقيتيهما السابقين كانا كفيلين بتركهما في المركزين الثاني والثالث على التوالي، في ظلّ تغطية 0.089 ثانية لثلاثتهم.

بدوره تقدّم أليكسندر ألبون إلى المركز الرابع أمام ثنائيّ فيراري، حيث حلّ فيتيل خامسًا بفارق 0.035 ثانية أمام زميله لوكلير في ظلّ تأخّرهما بأربعة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة.

وضمن سيرجيو بيريز مركز أفضل البقيّة بحلوله سابعًا أمام دانيال ريكاردو سائق رينو.

بدوره تواجد كارلوس ساينز الإبن سائق مكلارين في المركز التاسع أمام بيير غاسلي الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: