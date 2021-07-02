فيرشتابن يتقدّم على ثنائيّ فيراري في التجارب الحرّة الأولى في النمسا

بالرغم من إقامة جولة هذا الأسبوع على ذات حلبة ريد بُل رينغ للأسبوع الثاني على التوالي، إلّا أنّه تعيّن على السائقين إتمام برامجهم مثل المعتاد بالنظر إلى جلب بيريللي لتركيبات إطارات ألين بدرجة لهذا الأسبوع، وهو ما يعني تحضيرًا مختلفًا للتصفيات والسباق.

فضلًا عن ذلك فقد طلبت بيريللي من السائقين اختبار إطارات نموذجيّة ذات بنية جديدة تحضيرًا لاستخدامها ضمن جائزة بريطانيا الكبرى.

وكانت أخطاء السائقين حاضرة مجدّدًا، حيث انزلق يوكي تسونودا بالخروج من المنعطف الرابع وكاد أن يتعرّض لحادث.

في الأثناء كانت إدارة السباق صارمة مثل المعتاد على صعيد حدود المسار وكانت تشطب الأزمنة يمينًا وشمالًا.

وكان الجميع يتذمّر من نيكيتا مازيبين، إذ كاد لويس هاميلتون أن يصطدم به عند المنعطف الثالث.

وذهب المركز الأوّل مجدّدًا إلى فيرشتابن لصالح ريد بُل بـ 1:05.143 دقيقة، لكنّ المشهد خلفه كان مختلفًا بعض الشيء.

إذ تواجد ثنائيّ فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن خلفه مباشرة على بُعد ربع ثانية.

أمّا فالتيري بوتاس فقد كان أفضل سائقي مرسيدس في المركز الرابع مباشرة أمام يوكي تسونودا.

وكان من اللافت أنّ 0.065 ثانية فقط غطّت المراكز بين الثاني والخامس.

وبشكلٍ غير متوقّع تمكّن كيمي رايكونن من التواجد في المرتبة السادسة مباشرة أمام لويس هاميلتون الذي واصل التذمّر من الإطارات وقال عبر اللاسلكي: "الإطارات غير جاهزة على الإطلاق".

وحلّ سيرجيو بيريز ثامنًا لصالح ريد بُل، وسجّل هو وبيير غاسلي ذات التوقيت بالضبط، ليتواجد الأخير خلفه مباشرةز

وأكمل لاندو نوريس، الذي قدّم سباقًا مدهشًا نهاية الأسبوع الماضي، ترتيب العشرة الأوائل لصالح مكلارين.

نتيجة التجارب: