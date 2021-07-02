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فيرشتابن يتقدّم على ثنائيّ فيراري في التجارب الحرّة الأولى في النمسا

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واصل الهولندي ماكس فيرشتابن بسط سيطرته على حلبة ريد بُل رينغ وذلك عبر تصدّره للتجارب الحرّة الأولى من جائزة النمسا الكبرى للفورمولا واحد متفوّقًا على ثنائيّ فيراري.

فيرشتابن يتقدّم على ثنائيّ فيراري في التجارب الحرّة الأولى في النمسا

بالرغم من إقامة جولة هذا الأسبوع على ذات حلبة ريد بُل رينغ للأسبوع الثاني على التوالي، إلّا أنّه تعيّن على السائقين إتمام برامجهم مثل المعتاد بالنظر إلى جلب بيريللي لتركيبات إطارات ألين بدرجة لهذا الأسبوع، وهو ما يعني تحضيرًا مختلفًا للتصفيات والسباق.

فضلًا عن ذلك فقد طلبت بيريللي من السائقين اختبار إطارات نموذجيّة ذات بنية جديدة تحضيرًا لاستخدامها ضمن جائزة بريطانيا الكبرى.

وكانت أخطاء السائقين حاضرة مجدّدًا، حيث انزلق يوكي تسونودا بالخروج من المنعطف الرابع وكاد أن يتعرّض لحادث.

في الأثناء كانت إدارة السباق صارمة مثل المعتاد على صعيد حدود المسار وكانت تشطب الأزمنة يمينًا وشمالًا.

وكان الجميع يتذمّر من نيكيتا مازيبين، إذ كاد لويس هاميلتون أن يصطدم به عند المنعطف الثالث.

وذهب المركز الأوّل مجدّدًا إلى فيرشتابن لصالح ريد بُل بـ 1:05.143 دقيقة، لكنّ المشهد خلفه كان مختلفًا بعض الشيء.

إذ تواجد ثنائيّ فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن خلفه مباشرة على بُعد ربع ثانية.

أمّا فالتيري بوتاس فقد كان أفضل سائقي مرسيدس في المركز الرابع مباشرة أمام يوكي تسونودا.

وكان من اللافت أنّ 0.065 ثانية فقط غطّت المراكز بين الثاني والخامس.

وبشكلٍ غير متوقّع تمكّن كيمي رايكونن من التواجد في المرتبة السادسة مباشرة أمام لويس هاميلتون الذي واصل التذمّر من الإطارات وقال عبر اللاسلكي: "الإطارات غير جاهزة على الإطلاق".

وحلّ سيرجيو بيريز ثامنًا لصالح ريد بُل، وسجّل هو وبيير غاسلي ذات التوقيت بالضبط، ليتواجد الأخير خلفه مباشرةز

وأكمل لاندو نوريس، الذي قدّم سباقًا مدهشًا نهاية الأسبوع الماضي، ترتيب العشرة الأوائل لصالح مكلارين.

نتيجة التجارب:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 37 1:05.143     238.625
2 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 33 1:05.409 0.266 0.266 237.655
3 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 33 1:05.431 0.288 0.022 237.575
4 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 31 1:05.445 0.302 0.014 237.524
5 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 35 1:05.474 0.331 0.029 237.419
6 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 28 1:05.586 0.443 0.112 237.013
7 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 32 1:05.709 0.566 0.123 236.570
8 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 31 1:05.726 0.583 0.017 236.509
9 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 36 1:05.726 0.583 0.000 236.509
10 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 28 1:05.880 0.737 0.154 235.956
11 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 30 1:05.980 0.837 0.100 235.598
12 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 31 1:06.181 1.038 0.201 234.883
13 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 30 1:06.203 1.060 0.022 234.805
14 37 غوان يو تشو ألبين رينو 29 1:06.414 1.271 0.211 234.059
15 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 28 1:06.444 1.301 0.030 233.953
16 98 United Kingdom كالوم إلوت ألفا روميو فيراري 23 1:06.564 1.421 0.120 233.531
17 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 29 1:06.583 1.440 0.019 233.464
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 36 1:06.978 1.835 0.295 232.088
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 30 1:07.316 2.173 0.338 230.922
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