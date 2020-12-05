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فورمولا 1 / جائزة الصخير الكبرى / أخبار عاجلة

فيرشتابن يتقدّم على بوتاس في التجارب الثالثة في الصخير

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فيرشتابن يتقدّم على بوتاس في التجارب الثالثة في الصخير
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باغت ماكس فيرشتابن فريق مرسيدس في حصّة التجارب الحرّة الثالثة من جائزة الصخير الكبرى بعد تفوّقه على فالتيري بوتاس بعد ارتكاب الأخير لخطأ عند المنعطف الأخير ضمن لفّته السريعة.

واصل السائقون والفرق دراسة الخيارات الأفضل على صعيد سلاسل اللفّات وأفضل استراتيجيّة من ناحية لفّات التبريد، وبدا أنّ الخيار المفضّل من قبل الجميع هو لفّتا تبريد قبل العودة للضغط مجدّدًا.

وقال فيتيل عبر اللاسلكي على سبيل المثال: "أجل لفّتا تبريد بعد اللفّة السريعة ومن ثمّ أعود للضغط مجدّدًا، كنت سعيدًا بلفّتي، لكن لا بأس بمحاولة أخرى".

وانزلق ماكس فيرشتابن خلال سلسلة محاولاته الأولى عند المنعطف الثاني ما دمّر مجموعة إطاراته، كما لم يكن الهولندي سعيدًا بإبقاء مهندسه اللاسلكي يعمل أثناء تواجده في المنعطفات.

في الأثناء اضطرّ سيباستيان فيتيل لإنهاء حصّته مبكّرًا، حيث عاد إلى مرآب فريقه أين شرع ميكانيكيو الفريق في العمل عليها، وأعلن الفريق أنّه سيقوم بتغيير محرّك الألماني كإجراء احتياطي.

أمّا بالنسبة للمعركة على أسرع الأزمنة فقد كان بوتاس يتّجه لتحقيق أسرع الأزمنة، لكنّ الفنلندي خرج عن المسار عند الخروج من المنعطف الأخير وتسبّب ذلك في خسارة لقدرٍ ثمين من الوقت.

واستغلّ فيرشتابن تلك الفرصة ليُسجّل الزمن الأسرع في عطلة نهاية هذا الأسبوع حتّى الآن والبالغ 54.064 ثانية ويقترب أكثر فأكثر من كسر حاجز الـ 54 ثانية.

وحلّ بوتاس ثانيًا على بُعد عُشرين من الثانية، وذلك في ظلّ غياب جورج راسل عن المقدّمة هذا اليوم.

إذ ذهب المركز الثالث إلى بيير غاسلي سائق ألفا تاوري، حيث كان قريبًا من الصدارة وتقدّم بفارق 0.023 ثانية فقط على إستيبان أوكون سائق رينو.

أمّا المركز الخامس فقد كان من نصيب لاندو نوريس الذي تقدّم على أليكسندر ألبون، بينما اكتفى راسل بالمركز السابع على إثر صدارته لحصّتَي الجمعة، وكان البريطاني الشاب أبطأ بـ 0.6 ثانية من فيرشتابن.

وتقدّم سيرجيو بيريز على زميله لانس سترول في ريسينغ بوينت، بينما أكمل كارلوس ساينز الإبن ترتيب العشرة الأوائل.

وكان تقارب السائقين لافتًا في ظلّ تغطية 0.794 ثانية للـ 15 الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 23 54.064     235.920
2 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 20 54.270 0.206 0.206 235.024
3 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 24 54.427 0.363 0.157 234.346
4 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 21 54.453 0.389 0.026 234.235
5 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 15 54.606 0.542 0.153 233.578
6 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 22 54.629 0.565 0.023 233.480
7 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 20 54.664 0.600 0.035 233.330
8 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 20 54.678 0.614 0.014 233.271
9 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 18 54.693 0.629 0.015 233.207
10 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 16 54.720 0.656 0.027 233.092
11 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 20 54.845 0.781 0.125 232.560
12 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 23 54.850 0.786 0.005 232.539
13 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 21 54.854 0.790 0.004 232.522
14 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 15 54.857 0.793 0.003 232.509
15 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 17 54.858 0.794 0.001 232.505
16 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 20 55.171 1.107 0.313 231.186
17 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 19 55.347 1.283 0.176 230.451
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 21 55.493 1.429 0.146 229.845
19 51 Brazil بيترو فيتيبالدي هاس فيراري 21 55.666 1.602 0.173 229.130
20 89 United Kingdom جاك أيتكن ويليامز مرسيدس 23 55.670 1.606 0.004 229.114
فيتيبالدي يتجه للانطلاق من مؤخرة الترتيب في الصخير بعد عقوبة وحدة الطاقة مع هاس

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة الصخير الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثالثة
الكاتب مروان الوافي

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