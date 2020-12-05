فيرشتابن يتقدّم على بوتاس في التجارب الثالثة في الصخير

واصل السائقون والفرق دراسة الخيارات الأفضل على صعيد سلاسل اللفّات وأفضل استراتيجيّة من ناحية لفّات التبريد، وبدا أنّ الخيار المفضّل من قبل الجميع هو لفّتا تبريد قبل العودة للضغط مجدّدًا.

وقال فيتيل عبر اللاسلكي على سبيل المثال: "أجل لفّتا تبريد بعد اللفّة السريعة ومن ثمّ أعود للضغط مجدّدًا، كنت سعيدًا بلفّتي، لكن لا بأس بمحاولة أخرى".

وانزلق ماكس فيرشتابن خلال سلسلة محاولاته الأولى عند المنعطف الثاني ما دمّر مجموعة إطاراته، كما لم يكن الهولندي سعيدًا بإبقاء مهندسه اللاسلكي يعمل أثناء تواجده في المنعطفات.

في الأثناء اضطرّ سيباستيان فيتيل لإنهاء حصّته مبكّرًا، حيث عاد إلى مرآب فريقه أين شرع ميكانيكيو الفريق في العمل عليها، وأعلن الفريق أنّه سيقوم بتغيير محرّك الألماني كإجراء احتياطي.

أمّا بالنسبة للمعركة على أسرع الأزمنة فقد كان بوتاس يتّجه لتحقيق أسرع الأزمنة، لكنّ الفنلندي خرج عن المسار عند الخروج من المنعطف الأخير وتسبّب ذلك في خسارة لقدرٍ ثمين من الوقت.

واستغلّ فيرشتابن تلك الفرصة ليُسجّل الزمن الأسرع في عطلة نهاية هذا الأسبوع حتّى الآن والبالغ 54.064 ثانية ويقترب أكثر فأكثر من كسر حاجز الـ 54 ثانية.

وحلّ بوتاس ثانيًا على بُعد عُشرين من الثانية، وذلك في ظلّ غياب جورج راسل عن المقدّمة هذا اليوم.

إذ ذهب المركز الثالث إلى بيير غاسلي سائق ألفا تاوري، حيث كان قريبًا من الصدارة وتقدّم بفارق 0.023 ثانية فقط على إستيبان أوكون سائق رينو.

أمّا المركز الخامس فقد كان من نصيب لاندو نوريس الذي تقدّم على أليكسندر ألبون، بينما اكتفى راسل بالمركز السابع على إثر صدارته لحصّتَي الجمعة، وكان البريطاني الشاب أبطأ بـ 0.6 ثانية من فيرشتابن.

وتقدّم سيرجيو بيريز على زميله لانس سترول في ريسينغ بوينت، بينما أكمل كارلوس ساينز الإبن ترتيب العشرة الأوائل.

وكان تقارب السائقين لافتًا في ظلّ تغطية 0.794 ثانية للـ 15 الأوائل.

نتيجة الحصّة: