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فيرشتابن يتقدّم ثنائيّة لافتة لريد بُل في التجارب الحرّة الثالثة في أبوظبي

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فيرشتابن يتقدّم ثنائيّة لافتة لريد بُل في التجارب الحرّة الثالثة في أبوظبي
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حجز فريق ريد بُل المركزين الأوّل والثاني عبر سائقَيه ماكس فيرشتابن وأليكسندر ألبون في التجارب الحرّة الثالثة من جائزة أبوظبي الكبرى، في الوقت الذي عانت فيه مرسيدس بشكلٍ لافتٍ للغاية على حلبة مرسى ياس واكتفاء لويس هاميلتون بالمركز السادس.

ركّزت الفرق أغلب طلعاتها على إطارات "سوفت" خلال هذه الحصّة بعد العمل على محاكاة المسافات الطويلة بالأساس أمسٍ الجمعة.

وكان من الجيّد أنّ إطارت "سوفت" كانت قادرة على الصمود نسبيًا وتقديم أكثر من لفّة سريعة.

وبشكلٍ لافت فقد عانت مرسيدس في هذه الحصّة، أو أنّها كانت تتّبع برنامجًا مختلفًا بالكامل، إذ تمكّن فيرشتابن من التفوّق على ثنائيّ السهام الفضيّة بأكثر من نصف ثانية مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى.

وبالرغم من أنّ هاميلتون عاد لتحسين زمنه على متن مجموعة الإطارات الثانية إلّا أنّه لم يتمكّن التفوّق على فيرشتابن.

ولدى عودته على مجموعة الإطارات الجديدة الثانية، كان فيرشتابن يتّجه لتحسين زمنه أكثر، إلّا أنّه ارتكب خطأً في الكبح عند المنعطف الثامن وخرج عن المسار عند المنعطف الـ 20.

لكنّ الهولندي عاد في لفّته السريعة التالية ليكسر آمال الجميع مُحسّنا زمنه بقرابة نصف ثانية، وسجّل التوقيت الأسرع في الحصّة والبالغ 1:36.251 دقيقة.

وجاء أغلب تفوّق فيرشتابن في المقطع الثالث الأخير، حيث قارب الفارق بينه وبين هاميلتون هناك 0.4 ثانية.

وكان أليكسندر ألبون أقرب ملاحقي الهولندي ليضمن ثنائيّة ريد بُل بالرغم من أنّه كان أبطأ من زميله بـ 0.501 ثانية.

جاء ذلك بعد أن بقي التايلندي عالقًا في مرآب فريقه لفترة طويلة في ظلّ عمل الميكانيكيين على سيارته.

وقال ألبون لدى توجّهه إلى الحلبة: "هل أنتم متأكّدون من أنّ السيارة على ما يرام؟ كون ضعف استجابتها للانعطاف جنوني".

ولم تقتصر المفاجآت على تفوّق فيرشتابن وريد بُل، بل قدّم فريق رينو وتيرة مدهشة وتواجد سائقاه دانيال ريكاردو وإستيبان أوكون في المركزين الثالث والرابع تواليًا.

كما لفت لاندو نوريس الأنظار بحلوله خامسًا مُتتقدّمًا بـ 0.018 ثانية على هاميلتون الذي كان على بُعد ثلاثة أرباع الثانية عن الصدارة.

وضمن عطلة نهاية أسبوع مصيرية على المعركة على المركز الثالث في بطولة الصانعين، اكتفى لانس سترول سائق ريسينغ بوينت بالمركز السابع أمام كارلوس ساينز الإبن، بينما أكمل فالتيري بوتاس وسيرجيو بيريز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 16 1:36.251     207.731
2 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 15 1:36.752 0.501 0.501 206.656
3 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 12 1:36.877 0.626 0.125 206.389
4 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 15 1:36.899 0.648 0.022 206.342
5 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 13 1:36.994 0.743 0.095 206.140
6 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 16 1:37.012 0.761 0.018 206.102
7 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 16 1:37.030 0.779 0.018 206.064
8 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 12 1:37.068 0.817 0.038 205.983
9 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 16 1:37.085 0.834 0.017 205.947
10 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 13 1:37.227 0.976 0.142 205.646
11 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 17 1:37.266 1.015 0.039 205.564
12 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 14 1:37.270 1.019 0.004 205.555
13 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 18 1:37.371 1.120 0.101 205.342
14 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 16 1:37.728 1.477 0.357 204.592
15 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 16 1:37.886 1.635 0.158 204.262
16 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 16 1:37.900 1.649 0.014 204.232
17 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 16 1:38.269 2.018 0.369 203.465
18 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 14 1:38.457 2.206 0.188 203.077
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 17 1:38.765 2.514 0.308 202.444
20 51 Brazil بيترو فيتيبالدي هاس فيراري 15 1:39.159 2.908 0.394 201.639
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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أبوظبي الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثالثة
الكاتب مروان الوافي

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