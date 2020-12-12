فيرشتابن يتقدّم ثنائيّة لافتة لريد بُل في التجارب الحرّة الثالثة في أبوظبي

ركّزت الفرق أغلب طلعاتها على إطارات "سوفت" خلال هذه الحصّة بعد العمل على محاكاة المسافات الطويلة بالأساس أمسٍ الجمعة.

وكان من الجيّد أنّ إطارت "سوفت" كانت قادرة على الصمود نسبيًا وتقديم أكثر من لفّة سريعة.

وبشكلٍ لافت فقد عانت مرسيدس في هذه الحصّة، أو أنّها كانت تتّبع برنامجًا مختلفًا بالكامل، إذ تمكّن فيرشتابن من التفوّق على ثنائيّ السهام الفضيّة بأكثر من نصف ثانية مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى.

وبالرغم من أنّ هاميلتون عاد لتحسين زمنه على متن مجموعة الإطارات الثانية إلّا أنّه لم يتمكّن التفوّق على فيرشتابن.

ولدى عودته على مجموعة الإطارات الجديدة الثانية، كان فيرشتابن يتّجه لتحسين زمنه أكثر، إلّا أنّه ارتكب خطأً في الكبح عند المنعطف الثامن وخرج عن المسار عند المنعطف الـ 20.

لكنّ الهولندي عاد في لفّته السريعة التالية ليكسر آمال الجميع مُحسّنا زمنه بقرابة نصف ثانية، وسجّل التوقيت الأسرع في الحصّة والبالغ 1:36.251 دقيقة.

وجاء أغلب تفوّق فيرشتابن في المقطع الثالث الأخير، حيث قارب الفارق بينه وبين هاميلتون هناك 0.4 ثانية.

وكان أليكسندر ألبون أقرب ملاحقي الهولندي ليضمن ثنائيّة ريد بُل بالرغم من أنّه كان أبطأ من زميله بـ 0.501 ثانية.

جاء ذلك بعد أن بقي التايلندي عالقًا في مرآب فريقه لفترة طويلة في ظلّ عمل الميكانيكيين على سيارته.

وقال ألبون لدى توجّهه إلى الحلبة: "هل أنتم متأكّدون من أنّ السيارة على ما يرام؟ كون ضعف استجابتها للانعطاف جنوني".

ولم تقتصر المفاجآت على تفوّق فيرشتابن وريد بُل، بل قدّم فريق رينو وتيرة مدهشة وتواجد سائقاه دانيال ريكاردو وإستيبان أوكون في المركزين الثالث والرابع تواليًا.

كما لفت لاندو نوريس الأنظار بحلوله خامسًا مُتتقدّمًا بـ 0.018 ثانية على هاميلتون الذي كان على بُعد ثلاثة أرباع الثانية عن الصدارة.

وضمن عطلة نهاية أسبوع مصيرية على المعركة على المركز الثالث في بطولة الصانعين، اكتفى لانس سترول سائق ريسينغ بوينت بالمركز السابع أمام كارلوس ساينز الإبن، بينما أكمل فالتيري بوتاس وسيرجيو بيريز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: