فيرشتابن يتفوّق على هاميلتون ويضمن صدارة التجارب الحرّة الثالثة في برشلونة

تنوّعت برامج السائقين على صعيد الإطارات في الطلعة الأولى من الحصّة، حيث اختار العديدون استخدام إطارات "ميديوم" وعلى رأسهم فيرشتابن.

وبعد معاناته في حصّة الأمس، بدا الهولندي أكثر ثباتًا على المسار هذه المرّة.

وحاول مهندس فيرشتابن إعلامه بمكامن الفوارق بينه وبين ثنائيّ مرسيدس في الأمام، حيث كان يخسر أغلب الفارق في المقطع الثالث، بالرغم من أنّه يجب إرجاع ذلك إلى فارق الإطارات كذلك.

ومن ثمّ عاد جميع السائقين على إطارات "سوفت" لإجراء آخر محاكاة للتصفيات.

لكنّ هاميلتون أضاع الكثير من الوقت في المقطع الأخير ضمن لفّته السريعة الأولى على مجموعة إطاراته ما حرمه من تحسين زمنه.

لكنّ البريطاني عاد في محاولة ثانية ليُحسّن زمنه بعُشرٍ من الثانية، إلّا أنّ ذلك لم يكن كافيًا في مواجهة فيرشتابن سائق ريد بُل.

إذ أصبح الهولندي أوّل من يكسر حاجز الـ 1:18 دقيقة عندما سجّلًا 1:17.835 دقيقة ليضمن الصدارة.

وتقدّم سائق ريد بُل على هاميلتون بقرابة رُبع ثانية، في حين تواجد ثنائيّ فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن في المركزين الثالث والرابع على التوالي.

أمّا فالتيري بوتاس فقد فشل في تحسين زمنه واقتصر على المركز الخامس في هذه الحصّة.

وبالرغم من أنّ وتيرة مكلارين كانت أسرع في هذه الفترة، حيث تواجد لاندو نوريس ودانيال ريكاردو في المركزين السادس والثامن تواليًا – حيث توسّطهما بيير غاسلي سائق ألفا تاوري – فإنّ نوريس ارتكب خطأً واضطرّ للعبور على المنطقة الحصويّة في الدقائق الأخيرة.

وحلّ كيمي رايكونن تاسعًا لصالح ألفا روميو، في حين تواصلت معاناة سيرجيو بيريز بالمقارنة مع زميله فيرشتابن نهاية هذا الأسبوع، واكتفى المكسيكي بالمركز العاشر بفارق 0.771 ثانية عن زميله.

نتيجة الحصّة: