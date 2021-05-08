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فيرشتابن يتفوّق على هاميلتون ويضمن صدارة التجارب الحرّة الثالثة في برشلونة

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نجح ماكس فيرشتابن في قلب تأخّره من تجارب الجمعة ضمن جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد ليتصدّر التجارب الحرّة الثالثة أمام غريمه لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

فيرشتابن يتفوّق على هاميلتون ويضمن صدارة التجارب الحرّة الثالثة في برشلونة

تنوّعت برامج السائقين على صعيد الإطارات في الطلعة الأولى من الحصّة، حيث اختار العديدون استخدام إطارات "ميديوم" وعلى رأسهم فيرشتابن.

وبعد معاناته في حصّة الأمس، بدا الهولندي أكثر ثباتًا على المسار هذه المرّة.

وحاول مهندس فيرشتابن إعلامه بمكامن الفوارق بينه وبين ثنائيّ مرسيدس في الأمام، حيث كان يخسر أغلب الفارق في المقطع الثالث، بالرغم من أنّه يجب إرجاع ذلك إلى فارق الإطارات كذلك.

ومن ثمّ عاد جميع السائقين على إطارات "سوفت" لإجراء آخر محاكاة للتصفيات.

لكنّ هاميلتون أضاع الكثير من الوقت في المقطع الأخير ضمن لفّته السريعة الأولى على مجموعة إطاراته ما حرمه من تحسين زمنه.

لكنّ البريطاني عاد في محاولة ثانية ليُحسّن زمنه بعُشرٍ من الثانية، إلّا أنّ ذلك لم يكن كافيًا في مواجهة فيرشتابن سائق ريد بُل.

إذ أصبح الهولندي أوّل من يكسر حاجز الـ 1:18 دقيقة عندما سجّلًا 1:17.835 دقيقة ليضمن الصدارة.

وتقدّم سائق ريد بُل على هاميلتون بقرابة رُبع ثانية، في حين تواجد ثنائيّ فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن في المركزين الثالث والرابع على التوالي.

أمّا فالتيري بوتاس فقد فشل في تحسين زمنه واقتصر على المركز الخامس في هذه الحصّة.

وبالرغم من أنّ وتيرة مكلارين كانت أسرع في هذه الفترة، حيث تواجد لاندو نوريس ودانيال ريكاردو في المركزين السادس والثامن تواليًا – حيث توسّطهما بيير غاسلي سائق ألفا تاوري – فإنّ نوريس ارتكب خطأً واضطرّ للعبور على المنطقة الحصويّة في الدقائق الأخيرة.

وحلّ كيمي رايكونن تاسعًا لصالح ألفا روميو، في حين تواصلت معاناة سيرجيو بيريز بالمقارنة مع زميله فيرشتابن نهاية هذا الأسبوع، واكتفى المكسيكي بالمركز العاشر بفارق 0.771 ثانية عن زميله.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدل السرعة كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 11 1:17.835     215.301
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 14 1:18.070 0.235 0.235 214.653
3 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 17 1:18.308 0.473 0.238 214.001
4 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 18 1:18.410 0.575 0.102 213.722
5 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 15 1:18.423 0.588 0.013 213.687
6 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 14 1:18.494 0.659 0.071 213.494
7 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 17 1:18.535 0.700 0.041 213.382
8 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 21 1:18.582 0.747 0.047 213.254
9 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 18 1:18.597 0.762 0.015 213.214
10 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 16 1:18.606 0.771 0.009 213.189
11 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 18 1:18.662 0.827 0.056 213.038
12 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 21 1:18.673 0.838 0.011 213.008
13 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 15 1:18.700 0.865 0.027 212.935
14 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 18 1:18.877 1.042 0.177 212.457
15 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 17 1:19.005 1.170 0.128 212.113
16 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 19 1:19.214 1.379 0.209 211.553
17 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 18 1:19.363 1.528 0.149 211.156
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 16 1:19.392 1.557 0.029 211.079
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 17 1:19.999 2.164 0.607 209.477
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 15 1:20.237 2.402 0.238 208.856
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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إسبانيا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثالثة
الكاتب مروان الوافي

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