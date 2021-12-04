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فورمولا 1 / جائزة المملكة العربية السعوديّة تقرير التجارب

فيرشتابن يتفوّق على هاميلتون في التجارب الثالثة في السعوديّة

قلب ماكس فيرشتابن تأخّره في التجارب الحرّة الثالثة من جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى للفورمولا واحد ليتفوّق على غريمه لويس هاميلتون، وذلك في ظلّ المشهد الضبابي على صعيد الإطارات.

فيرشتابن يتفوّق على هاميلتون في التجارب الثالثة في السعوديّة

اختارت مرسيدس اختبار إطارات "هارد" في هذه الحصّة من أجل الحصول على فكرة واضحة حولها بالتوجّه إلى سباق الأحد، بعد عدم اختبارها بالأمس.

وبدا أنّ جميع تركيبات الإطارات تتطلّب أكثر من لفّة تحضيريّة، وخاصة إطارات "سوفت" وهو ما فعله فيرشتابن.

وأغلق هاميلتون مكابحه عند المنعطف الأوّل وخرج عن المسار لكنّه تمكّن من العودة قائلًا عبر اللاسلكي: "علمت أنّ ذلك سيحدث".

لكنّ ذلك لم يُعق تقدّمه، حيث واصل البريطاني بناء سرعته لفّة تلو الأخرى ليضرب بقوّة مُسجّلًا 1:28.314 دقيقة ضمن لفّته الثامنة على إطارات "هارد" مع انتصاف الحصّة تقريبًا، وبدا أنّ الإطارات الأقسى بشكلٍ عام أفضل أداءً.

ومثلما حدث مع فيرشتابن، فإنّ إطارات "سوفت" لم تقدّم الأداء المرجوّ منها مع هاميلتون عندما عاد عليها، خاصة خلال لفّاته الأولى.

وكان الزحام مشكلة بارزة بالرغم من التوجيهات الأخيرة، حيث كان هاميلتون يسير ببطء في مناسبتين وكاد بيير غاسلي أن يصطدم به عند المنعطف الأوّل في أولاهما، ومن ثمّ نيكيتا مازيبين في الثانية، وقال هاميلتون لمهندسه: "لماذا لم تُعلمنِ بالسيارات القادمة في وقتٍ أبكر".

وبشكلٍ غريب فإنّ مرسيدس لم تتمكّن من تشغيل إطارات "سوفت" ولم يتمكّن سائقاها مجدّدًا من تحسين زمنيهما عليها بالرغم من المحاولات المتعدّدة.

وبعد أن تواجد في الصدارة مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى، عاد فيرشتابن لتحسين زمنه بعُشرٍ من الثانية في طلعته الثانية مُسجّلًا 1:28.100 دقيقة ليضمن صدارة الحصّة.

وتقدّم الهولندي بـ 0.214 ثانية على غريمه هاميلتون الذي بقي زمنه على إطارات "هارد" الأفضل له، وهو ما يتركنا أمام مشهدٍ ضبابيٍ بالتوجّه إلى التصفيات والسباق.

وذهب المركز الثالث إلى سيرجيو بيريز الذي بدا أفضل حالًا هذا اليوم، بالرغم من أنّه كان أبطأ بنصف ثانية من زميله فيرشتابن.

وواصل يوكي تسونودا أداءه اللافت نهاية هذا الأسبوع ليتواجد في المركز الرابع متفوّقًا على زميله بيير غاسلي.

واقتصر بوتاس على المركز السادس بعد معاناته هذا اليوم بالمقارنة مع أدائه القويّ بالأمس.

ويبدو أنّ شارل لوكلير تعافى من حادثه بالأمس، حيث تمكّن من الحلول سابعًا أمام زميله كارلوس ساينز الإبن، في حين أكمل إستيبان أوكون ولاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 20 1:28.100     252.286
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 23 1:28.314 0.214 0.214 251.674
3 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 21 1:28.629 0.529 0.315 250.780
4 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 20 1:28.641 0.541 0.012 250.746
5 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 22 1:28.715 0.615 0.074 250.537
6 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 19 1:29.019 0.919 0.304 249.681
7 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 22 1:29.101 1.001 0.082 249.451
8 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 19 1:29.149 1.049 0.048 249.317
9 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 19 1:29.177 1.077 0.028 249.239
10 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 18 1:29.300 1.200 0.123 248.895
11 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 21 1:29.418 1.318 0.118 248.567
12 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 20 1:29.590 1.490 0.172 248.090
13 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 24 1:29.689 1.589 0.099 247.816
14 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 19 1:29.717 1.617 0.028 247.739
15 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 14 1:30.030 1.930 0.313 246.877
16 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 17 1:30.034 1.934 0.004 246.866
17 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 15 1:30.296 2.196 0.262 246.150
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 17 1:30.366 2.266 0.070 245.959
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 20 1:30.933 2.833 0.567 244.426
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 23 1:30.979 2.879 0.046 244.302
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