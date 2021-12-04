فيرشتابن يتفوّق على هاميلتون في التجارب الثالثة في السعوديّة

اختارت مرسيدس اختبار إطارات "هارد" في هذه الحصّة من أجل الحصول على فكرة واضحة حولها بالتوجّه إلى سباق الأحد، بعد عدم اختبارها بالأمس.

وبدا أنّ جميع تركيبات الإطارات تتطلّب أكثر من لفّة تحضيريّة، وخاصة إطارات "سوفت" وهو ما فعله فيرشتابن.

وأغلق هاميلتون مكابحه عند المنعطف الأوّل وخرج عن المسار لكنّه تمكّن من العودة قائلًا عبر اللاسلكي: "علمت أنّ ذلك سيحدث".

لكنّ ذلك لم يُعق تقدّمه، حيث واصل البريطاني بناء سرعته لفّة تلو الأخرى ليضرب بقوّة مُسجّلًا 1:28.314 دقيقة ضمن لفّته الثامنة على إطارات "هارد" مع انتصاف الحصّة تقريبًا، وبدا أنّ الإطارات الأقسى بشكلٍ عام أفضل أداءً.

ومثلما حدث مع فيرشتابن، فإنّ إطارات "سوفت" لم تقدّم الأداء المرجوّ منها مع هاميلتون عندما عاد عليها، خاصة خلال لفّاته الأولى.

وكان الزحام مشكلة بارزة بالرغم من التوجيهات الأخيرة، حيث كان هاميلتون يسير ببطء في مناسبتين وكاد بيير غاسلي أن يصطدم به عند المنعطف الأوّل في أولاهما، ومن ثمّ نيكيتا مازيبين في الثانية، وقال هاميلتون لمهندسه: "لماذا لم تُعلمنِ بالسيارات القادمة في وقتٍ أبكر".

وبشكلٍ غريب فإنّ مرسيدس لم تتمكّن من تشغيل إطارات "سوفت" ولم يتمكّن سائقاها مجدّدًا من تحسين زمنيهما عليها بالرغم من المحاولات المتعدّدة.

وبعد أن تواجد في الصدارة مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى، عاد فيرشتابن لتحسين زمنه بعُشرٍ من الثانية في طلعته الثانية مُسجّلًا 1:28.100 دقيقة ليضمن صدارة الحصّة.

وتقدّم الهولندي بـ 0.214 ثانية على غريمه هاميلتون الذي بقي زمنه على إطارات "هارد" الأفضل له، وهو ما يتركنا أمام مشهدٍ ضبابيٍ بالتوجّه إلى التصفيات والسباق.

وذهب المركز الثالث إلى سيرجيو بيريز الذي بدا أفضل حالًا هذا اليوم، بالرغم من أنّه كان أبطأ بنصف ثانية من زميله فيرشتابن.

وواصل يوكي تسونودا أداءه اللافت نهاية هذا الأسبوع ليتواجد في المركز الرابع متفوّقًا على زميله بيير غاسلي.

واقتصر بوتاس على المركز السادس بعد معاناته هذا اليوم بالمقارنة مع أدائه القويّ بالأمس.

ويبدو أنّ شارل لوكلير تعافى من حادثه بالأمس، حيث تمكّن من الحلول سابعًا أمام زميله كارلوس ساينز الإبن، في حين أكمل إستيبان أوكون ولاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: