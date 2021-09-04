فيرشتابن يتفوّق على هاميلتون بـ 0.038 ثانية وينطلق أوّلًا في زاندفورت

انطلق القسم الثالث الحاسم أخيرًا بعد بعض التأخير بسبب الأعلام الحمراء التي كانت حاضرة في جميع الحصص حتّى الآن نهاية هذا الأسبوع.

وواصل فيرشتابن أداءه الباهر اليوم السبت ليُسجّل الزمن الأسرع مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى بـ 1:08.923 دقيقة ويتقدّم بثلاثة أعشارٍ من الثانية عن ثنائيّ مرسيدس خلفه.

وعاد فيرشتابن لتحسين زمنه في محاولته الثانية بشكلٍ طفيف مُسجّلًا 1:08.885 دقيقة ضامنًا قطب الانطلاق الأوّل بالرغم من اقتراب هاميلتون المثير منه بعد حلول البريطاني خلفه بـ 0.038 ثانية من خلال مقطع أخيرٍ مدهشٍ للبريطاني.

وأحرز بذلك فيرشتابن قطب الانطلاق الأوّل السابع له هذا الموسم والعاشر في مسيرته في الفورمولا واحد.

وحلّ فالتيري بوتاس ثالثًا أمام بيير غاسلي الذي نجح في تقديم أداء مذهل على سيارة ألفا تاوري ليتفوّق على ثنائيّ فيراري.

إذ سينطلق شارل لوكلير خامسًا مباشرة أمام زميله كارلوس ساينز الإبن، حيث مثّلت هذه نتيجة تأهيليّة قويّة لفيراري بالتوجّه إلى السباق بالنظر إلى معاناة غريمتها مكلارين هذا اليوم، خاصة في ظلّ توقّع صعوبة التجاوز في سباق الأحد.

وواصل أنطونيو جيوفينازي أداءه القويّ نهاية هذا الأسبوع لصالح ألفا روميو بحلوله سابعًا متفوّقًا على ثنائيّ ألبين إستيبان أوكون وفرناندو ألونسو، في حين أكمل دانيال ريكاردو ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

بشكلٍ غريب أقدم ثنائيّ مرسيدس على الدخول إلى الحلبة على إطارات "ميديوم" في القسم الافتتاحيّ على عكس جميع السائقين الآخرين.

لكن بدت سيارة "دبليو12" مرتاحة أكثر مع الإطارات المتوسّطة، حيث نجح ثنائيّ الفريق في التواجد على مقربة من فيرشتابن المتصدّر في المرحلة الأولى.

بالرغم من ذلك فقد اختار ثنائيّ السهام الفضيّة العودة في الدقائق الأخيرة على إطارات "سوفت" وإجراء طلعة إضافيّة، لكنّهما عادا إلى خطّ الحظائر إثر ذلك.

أمّا بالنسبة لفريق فيراري فقد قام الطاقم بعملٍ مدهش عبر تصليح سيارة كارلوس ساينز الإبن بعد حادثه في التجارب الثالثة، ولحسن حظّه لم تتضرّر علبة تروسه ما يعني عدم تلقيه لأيّة عقوبات.

وكانت المنافسة متقاربة للغاية في ظلّ تغطية تسعة أعشارٍ من الثانية للمراكز الـ 17 الأولى، وهو ما أحدث الكثير من المفاجآت الصادمة بسبب الزحام مثلما كان متوقّعًا، إذ كان سيرجيو بيريز أوّل الخارجين من القسم بحلوله في المركز الـ 16.

أمّا سيباستيان فيتيل فقد وجد ثنائيّ هاس أمامه في المنعطف ما قبل الأخير أثناء لفّته السريعة وكاد أن يصطدم بنيكيتا مازيبين، حيث أعلنت إدارة السباق تحقيقها في الواقعة.

وسينطلق روبرت كوبتسا، الذي يُعوّض كيمي رايكونن المصاب بفيروس كورونا، من المركز الـ 18 أمام ثنائيّ هاس ميك شوماخر ومازيبين.

القسم الثاني

لم يكن أحدٌ قادرًا على مجاراة فيرشتابن في القسم الثاني، حيث سجّل الهولندي مباشرة 1:09.071 دقيقة أسكت بها الجميع، حيث كان ثنائيّ مرسيدس أبطأ منه بستّة أعشارٍ من الثانية.

واختار الجميع استخدام إطارات "سوفت" هذه المرّة خلال الطلعة الأولى.

ومع بقاء 4 دقائق على النهاية فقد جورج راسل السيطرة على القسم الخلفي من سيارته عند المنعطف الـ 13 الأيمن السريع وانزلق على المنطقة الحصويّة واصطدم قسمها الخلفي بجدار الإطارات، لكنّه تمكّن من مواصلة القيادة ببطء والعودة إلى مرآب فريقه، لكنّ الضرر حال دون مواصلته بقيّة الحصّة.

لكنّ تلك الواقعة تسبّبت في رفع العلم الأحمر في جميع الأحوال، ولدى استئناف الحصّة مجدّدًا، فقد سارت فترة ما بعد الظهر من سيّئ إلى أسوأ بالنسبة لفريق ويليامز.

إذ تعرّض نيكولاس لاتيفي لحادث قويّ على سرعة عالية عند المنعطف الثامن وذلك بعد أن لمس إطاره الأماميّ الأيسر العشب بالدخول إلى المنعطف، لكنّه لم يُصب بأيّ أذى بالرغم من تدميره القسم الخلفي لسيارته.

وتسبّبت الحادثة في رفع العلم الأحمر، وبالرغم من بقاء 1:38 دقيقة في زمن القسم، إلّا أنّ إدارة السباق قرّرت عدم استئنافه.

وانتهى بذلك القسم بخروج راسل، ولانس سترول، في حين تواصلت معاناة لاندو نوريس الذي اكتفى بالمركز الـ 13 أمام لاتيفي ويوكي تسونودا.

نتيجة الحصّة: