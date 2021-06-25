فيرشتابن يتفوّق على غاسلي في التجارب الحرّة الأولى في النمسا

عرفت بداية الحصّة عدّة انزلاقات بسبب ضعف مستويات التماسك والرياح المخادعة.

وفقد كارلوس ساينز الإبن على سبيل المثال السيطرة على سيارته بالخروج من المنعطف الأوّل، لكنّه قال إثر ذلك: "كلّ شيء على ما يرام"، وتمكّن من استئناف سيره.

ومثلما كان متوقّعًا فإنّ الزحام أثّر بشكلٍ كبير على محاولات السائقين، وكان الغضب واضحًا في محادثات الكثيرين منهم مثل فيرشتابن تجاه نيكولاس لاتيفي بعد أن قام بحجزه عند الخروج من المنعطف الرابع، وكذلك بيير غاسلي تجاه كارلوس ساينز الإبن عند المنعطف الأوّل.

كما كانت إدارة السباق صارمة حيال حدود المسار بالخروج من المنعطف العاشر الأخير عبر شطب الكثير من الأزمنة.

وذهبت الصدارة إلى فيرشتابن في النهاية بتوقيت وقدره 1:05.910 دقيقة لصالح ريد بُل.

وبشكلٍ لافتٍ لم يكن ثنائيّ مرسيدس مباشرة خلفه، حيث نجح بيير غاسلي في ضمان المركز الثاني بفارق 0.256 ثانية.

أمّا لويس هاميلتون فقد تقدّم على زميله فالتيري بوتاس بـ 0.054 ثانية ليحلّ ثالثًا، لكن فصلت بينهما وبين فيرشتابن أكثر من أربعة أعشار الثانية.

ويبدو أنّ أداء ألفا تاوري سيكون قويًا نهاية هذا الأسبوع في النمسا، إذ نجح يوكي تسونودا في وضع سيارة الفريق الثانية في المركز الخامس، بل كان قريبًا للغاية من ثنائيّ مرسيدس أمامه.

وتقدّم الياباني الشاب على ثنائيّ ألبين فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون.

أمّا لانس سترول فقد نجح في التواجد في المركز الثامن وتقدّم على أنطونيو جيوفينازي سائق ألفا روميو الذي تذمّر من قيادة بوتاس الذي كاد أن يصطدم به ويدفعه خارج المسار.

وأكمل شارل لوكلير ترتيب العشرة الأوائل لصالح فيراري بعد أن تواجد مباشرة أمام زميله كارلوس ساينز الإبن.

وكان من اللافت أنّ أقلّ من ثانية غطّت المراكز الـ 16 الأولى.

نتيجة التجارب: