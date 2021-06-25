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فيرشتابن يتفوّق على غاسلي في التجارب الحرّة الأولى في النمسا

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حقّق الهولندي ماكس فيرشتابن الزمن الأسرع خلال التجارب الحرّة الأولى من جائزة ستيريا الكبرى للفورمولا واحد ليتقدّم على بيير غاسلي وثنائيّ مرسيدس.

فيرشتابن يتفوّق على غاسلي في التجارب الحرّة الأولى في النمسا

عرفت بداية الحصّة عدّة انزلاقات بسبب ضعف مستويات التماسك والرياح المخادعة.

وفقد كارلوس ساينز الإبن على سبيل المثال السيطرة على سيارته بالخروج من المنعطف الأوّل، لكنّه قال إثر ذلك: "كلّ شيء على ما يرام"، وتمكّن من استئناف سيره.

ومثلما كان متوقّعًا فإنّ الزحام أثّر بشكلٍ كبير على محاولات السائقين، وكان الغضب واضحًا في محادثات الكثيرين منهم مثل فيرشتابن تجاه نيكولاس لاتيفي بعد أن قام بحجزه عند الخروج من المنعطف الرابع، وكذلك بيير غاسلي تجاه كارلوس ساينز الإبن عند المنعطف الأوّل.

كما كانت إدارة السباق صارمة حيال حدود المسار بالخروج من المنعطف العاشر الأخير عبر شطب الكثير من الأزمنة.

وذهبت الصدارة إلى فيرشتابن في النهاية بتوقيت وقدره 1:05.910 دقيقة لصالح ريد بُل.

وبشكلٍ لافتٍ لم يكن ثنائيّ مرسيدس مباشرة خلفه، حيث نجح بيير غاسلي في ضمان المركز الثاني بفارق 0.256 ثانية.

أمّا لويس هاميلتون فقد تقدّم على زميله فالتيري بوتاس بـ 0.054 ثانية ليحلّ ثالثًا، لكن فصلت بينهما وبين فيرشتابن أكثر من أربعة أعشار الثانية.

ويبدو أنّ أداء ألفا تاوري سيكون قويًا نهاية هذا الأسبوع في النمسا، إذ نجح يوكي تسونودا في وضع سيارة الفريق الثانية في المركز الخامس، بل كان قريبًا للغاية من ثنائيّ مرسيدس أمامه.

وتقدّم الياباني الشاب على ثنائيّ ألبين فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون.

أمّا لانس سترول فقد نجح في التواجد في المركز الثامن وتقدّم على أنطونيو جيوفينازي سائق ألفا روميو الذي تذمّر من قيادة بوتاس الذي كاد أن يصطدم به ويدفعه خارج المسار.

وأكمل شارل لوكلير ترتيب العشرة الأوائل لصالح فيراري بعد أن تواجد مباشرة أمام زميله كارلوس ساينز الإبن.

وكان من اللافت أنّ أقلّ من ثانية غطّت المراكز الـ 16 الأولى.

نتيجة التجارب:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 34 1:05.910     235.848
2 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 32 1:06.166 0.256 0.256 234.936
3 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 32 1:06.332 0.422 0.166 234.348
4 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 34 1:06.386 0.476 0.054 234.157
5 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 36 1:06.397 0.487 0.011 234.119
6 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 35 1:06.519 0.609 0.122 233.689
7 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 35 1:06.551 0.641 0.032 233.577
8 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 33 1:06.584 0.674 0.033 233.461
9 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 29 1:06.614 0.704 0.030 233.356
10 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 36 1:06.629 0.719 0.015 233.303
11 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 33 1:06.630 0.720 0.001 233.300
12 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 38 1:06.669 0.759 0.039 233.163
13 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 33 1:06.696 0.786 0.027 233.069
14 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 32 1:06.708 0.798 0.012 233.027
15 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 31 1:06.848 0.938 0.140 232.539
16 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 35 1:06.861 0.951 0.013 232.494
17 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 31 1:07.180 1.270 0.319 231.390
18 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 30 1:07.473 1.563 0.293 230.385
19 88 Poland روبرت كوبتسا ألفا روميو فيراري 30 1:07.823 1.913 0.350 229.196
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 31 1:08.081 2.171 0.258 228.328
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