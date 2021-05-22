تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / أستون مارتن: تأثير الأجنحة المرنة قد يصل إلى 0.5 ثانية التالي / شوماخر لن يُشارك في التجارب التأهيليّة في موناكو بسبب ضرر سيارته
فورمولا 1 / جائزة موناكو الكبرى تقرير التجارب

فيرشتابن يتفوّق على ساينز بـ 0.047 ثانية في التجارب الثالثة في موناكو

من قبل:

قلب الهولندي ماكس فيرشتابن تأخّره في مجريات الخميس إلى صدارة مع نهاية التجارب الحرّة الثالثة ضمن جائزة موناكو الكبرى ليتقدّم على ثنائيّ فيراري كارلوس ساينز الإبن وشارل لوكلير، وذلك ضمن حصّة شهدت رفع العلم الأحمر في مناسبتين.

فيرشتابن يتفوّق على ساينز بـ 0.047 ثانية في التجارب الثالثة في موناكو

لم يُضع السائقون الكثير من الوقت وسرعان ما توجّهوا إلى الحلبة لإكمال أكبر قدرٍ ممكن من اللفّات لمحاولة رفع مستويات التماسك التي تأثّرت بتهاطل الأمطار في الصباح الباكر بالرغم من أنّ الحلبة كانت جافة.

وبدا أنّ فيراري حافظت على أدائها اللافت من يوم الخميس، لكنّ فيرشتابن في المقابل كان بصدد تقديم لفّات قويّة، ليدخل في معركة أخذٍ وردٍ مع ثنائيّ الحصان الجامح.

لكنّ هاميلتون وبوتاس كانا متأخّرين عنهم في المقابل وتواجدا على بُعد نصف ثانية مع نهاية اللفّات الأولى.

وكادت أن تقع حادثة قويّة عند منتصف الحصّة عندما تموّج ساينز عند المنعطف ما قبل الأخير وكان زميله السابق لاندو نوريس خلفه مباشرة وبالكاد تفادى الاصطدام به.

ولدى عودة السائقين لخوض المحاكاة الأخيرة قبل التجارب التأهيليّة، لم يكمل سوى القليل منهم لفّات إضافيّة كون العلم الأحمر رُفع مع بقاء 17 دقيقة ونصف بسبب تعرّض نيكولاس لاتيفي سائق ويليامز لحادث عند منطقة المسبح.

إذ كان حادثًا كلاسيكيًا بالنسبة للكندي تمثّل في احتكاك إطاره الأماميّ الأيسر بالحاجز الجانبيّ عند الدخول للمنعطف المزدوج واندفع مباشرة إلى الأمام وعبر بعنفٍ على الحفف الجانبيّة قبل أن يصطدم بالحاجز المقابل.

وتمّ رفع السيارة سريعًا وتبقّى أمام السائقين 12 دقيقة لاستكمال برامجهم وهو ما كان يعني بعض الزحام على الحلبة.

لكنّ الحصّة لم تنتهِ من دون مشاكل إضافيّة، إذ تعرّض ميك شوماخر لحادثٍ عند منطقة الكازينو وألحق ضررًا كبيرًا بسيارته ما يترك مشاركته في التصفيات محلّ شكوك، بالنظر إلى أنّا نظامَي التعليق الأماميّ والخلفي كُسرا.

وتسبّب ذلك بالطبع في رفع العلم الأحمر مجدّدًا، ليُكمل فيرشتابن الحصّة في الصدارة بأسرع توقيت بالغٍ 1:11.294 دقيقة.

وتقدّم الهولندي بـ 0.047 ثانية فقط على ساينز الإبن سائق فيراري، بينما حلّ شارل لوكلير ثالثًا لكن على بُعد رُبع ثانية بعد عدم تحسينه لزمنه في الطلعة الثانية.

وتواجد فالتيري بوتاس في المركز الرابع كأفضل سائقَي مرسيدس، لكنّه كان على بُعد قرابة نصف ثانية كاملة عن الصدارة.

أمّا سيرجيو بيريز فقد حلّ خامسًا على متن سيارة ريد بُل الثانية وتقدّم على لاندو نوريس سائق مكلارين.

وانتهى المطاف بلويس هاميلتون سابعًا، ولم يُحسّن بطل العالم سبع مرّات زمنه في طلعته الأخيرة كذلك.

وكان المركز الثامن من نصيب كيمي رايكونن الذي تقدّم على بيير غاسلي، بينما أكمل سيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل لصالح أستون مارتن.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 19 1:11.294     168.502
2 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 28 1:11.341 0.047 0.047 168.391
3 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 27 1:11.552 0.258 0.211 167.894
4 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 21 1:11.765 0.471 0.213 167.396
5 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 18 1:11.817 0.523 0.052 167.275
6 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 20 1:11.988 0.694 0.171 166.877
7 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 20 1:12.020 0.726 0.032 166.803
8 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 25 1:12.298 1.004 0.278 166.162
9 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 28 1:12.357 1.063 0.059 166.026
10 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 24 1:12.537 1.243 0.180 165.614
11 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 21 1:12.539 1.245 0.002 165.610
12 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 22 1:12.700 1.406 0.161 165.243
13 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 25 1:12.959 1.665 0.259 164.656
14 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 21 1:13.139 1.845 0.180 164.251
15 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 19 1:13.329 2.035 0.190 163.826
16 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 20 1:13.390 2.096 0.061 163.689
17 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 29 1:13.447 2.153 0.057 163.562
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 22 1:13.475 2.181 0.028 163.500
19 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 30 1:13.522 2.228 0.047 163.395
20 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 18 1:13.614 2.320 0.092 163.191
المشاركات
التعليقات
أستون مارتن: تأثير الأجنحة المرنة قد يصل إلى 0.5 ثانية

المقال السابق

أستون مارتن: تأثير الأجنحة المرنة قد يصل إلى 0.5 ثانية

المقال التالي

شوماخر لن يُشارك في التجارب التأهيليّة في موناكو بسبب ضرر سيارته

شوماخر لن يُشارك في التجارب التأهيليّة في موناكو بسبب ضرر سيارته
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة موناكو الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثالثة
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن يتفوّق على ساينز بـ 0.047 ثانية في التجارب الثالثة في موناكو

2
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة موناكو الكبرى 2021

3
فورمولا 1

فيراري استغّلت الأجنحة الخلفيّة المرنة قبل حظر "فيا"

22س
4
فورمولا 1

روزبرغ تعليقاً على احتمال عودته إلى الفورمولا واحد: المال لا يمكن أن يغريني

5
فورمولا 1

أستون مارتن: تأثير الأجنحة المرنة قد يصل إلى 0.5 ثانية

أحدث الأخبار
تغطية مباشرة لتصفيات جائزة موناكو الكبرى 2021
فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة موناكو الكبرى 2021

15د
شوماخر لن يُشارك في التجارب التأهيليّة في موناكو بسبب ضرر سيارته
فورمولا 1

شوماخر لن يُشارك في التجارب التأهيليّة في موناكو بسبب ضرر سيارته

57د
فيرشتابن يتفوّق على ساينز بـ 0.047 ثانية في التجارب الثالثة في موناكو
فورمولا 1

فيرشتابن يتفوّق على ساينز بـ 0.047 ثانية في التجارب الثالثة في موناكو

أستون مارتن: تأثير الأجنحة المرنة قد يصل إلى 0.5 ثانية
فورمولا 1

أستون مارتن: تأثير الأجنحة المرنة قد يصل إلى 0.5 ثانية

شتاينر: مازيبين "في أسعد حالاته منذ انضمامه إلى الفورمولا واحد" في موناكو
فورمولا 1

شتاينر: مازيبين "في أسعد حالاته منذ انضمامه إلى الفورمولا واحد" في موناكو

أحدث ملفات الفيديو
حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتلقى جائزة 00:32
فورمولا 1
08-05-2021

هاميلتون يتلقى جائزة "لاوروس" للمرة الثالثة

أجمل اللحظات من جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1
08-05-2021

أجمل اللحظات من جائزة إسبانيا الكبرى

تعديلات حلبة برشلونة في الفورمولا واحد 00:38
فورمولا 1
08-05-2021

تعديلات حلبة برشلونة في الفورمولا واحد

مروان الوافي More from
مروان الوافي
هاميلتون متفاجئ من وتيرة فيراري "القويّة" في موناكو جائزة موناكو الكبرى
فورمولا 1

هاميلتون متفاجئ من وتيرة فيراري "القويّة" في موناكو

موتو جي بي: ميلر يخرج منتصرًا من سباق لومان الجنوني جائزة فرنسا الكبرى
موتو جي بي

موتو جي بي: ميلر يخرج منتصرًا من سباق لومان الجنوني

تغطية مباشرة لسباق جائزة إسبانيا الكبرى 2021 جائزة إسبانيا الكبرى
فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة إسبانيا الكبرى 2021

الأكثر شعبية اليوم

فيرشتابن يتفوّق على ساينز بـ 0.047 ثانية في التجارب الثالثة في موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يتفوّق على ساينز بـ 0.047 ثانية في التجارب الثالثة في موناكو

مواعيد عرض جائزة موناكو الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة موناكو الكبرى 2021

فيراري استغّلت الأجنحة الخلفيّة المرنة قبل حظر "فيا"
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري استغّلت الأجنحة الخلفيّة المرنة قبل حظر "فيا"

روزبرغ تعليقاً على احتمال عودته إلى الفورمولا واحد: المال لا يمكن أن يغريني
فورمولا 1 فورمولا 1

روزبرغ تعليقاً على احتمال عودته إلى الفورمولا واحد: المال لا يمكن أن يغريني

أستون مارتن: تأثير الأجنحة المرنة قد يصل إلى 0.5 ثانية
فورمولا 1 فورمولا 1

أستون مارتن: تأثير الأجنحة المرنة قد يصل إلى 0.5 ثانية

زافناور: على أستون مارتن إدراك أن المركز الثالث "خطوة بعيدة المنال"
فورمولا 1 فورمولا 1

زافناور: على أستون مارتن إدراك أن المركز الثالث "خطوة بعيدة المنال"

فورمولا 2: لاوسون يتغلب على تيكتوم في سباق موناكو الثاني
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: لاوسون يتغلب على تيكتوم في سباق موناكو الثاني

نوريس: مكلارين توقّعت وتيرة فيراري السريعة في موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

نوريس: مكلارين توقّعت وتيرة فيراري السريعة في موناكو

أحدث الأخبار

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة موناكو الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة موناكو الكبرى 2021

شوماخر لن يُشارك في التجارب التأهيليّة في موناكو بسبب ضرر سيارته
فورمولا 1 فورمولا 1

شوماخر لن يُشارك في التجارب التأهيليّة في موناكو بسبب ضرر سيارته

فيرشتابن يتفوّق على ساينز بـ 0.047 ثانية في التجارب الثالثة في موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يتفوّق على ساينز بـ 0.047 ثانية في التجارب الثالثة في موناكو

أستون مارتن: تأثير الأجنحة المرنة قد يصل إلى 0.5 ثانية
فورمولا 1 فورمولا 1

أستون مارتن: تأثير الأجنحة المرنة قد يصل إلى 0.5 ثانية

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.