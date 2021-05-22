لم يُضع السائقون الكثير من الوقت وسرعان ما توجّهوا إلى الحلبة لإكمال أكبر قدرٍ ممكن من اللفّات لمحاولة رفع مستويات التماسك التي تأثّرت بتهاطل الأمطار في الصباح الباكر بالرغم من أنّ الحلبة كانت جافة.

وبدا أنّ فيراري حافظت على أدائها اللافت من يوم الخميس، لكنّ فيرشتابن في المقابل كان بصدد تقديم لفّات قويّة، ليدخل في معركة أخذٍ وردٍ مع ثنائيّ الحصان الجامح.

لكنّ هاميلتون وبوتاس كانا متأخّرين عنهم في المقابل وتواجدا على بُعد نصف ثانية مع نهاية اللفّات الأولى.

وكادت أن تقع حادثة قويّة عند منتصف الحصّة عندما تموّج ساينز عند المنعطف ما قبل الأخير وكان زميله السابق لاندو نوريس خلفه مباشرة وبالكاد تفادى الاصطدام به.

ولدى عودة السائقين لخوض المحاكاة الأخيرة قبل التجارب التأهيليّة، لم يكمل سوى القليل منهم لفّات إضافيّة كون العلم الأحمر رُفع مع بقاء 17 دقيقة ونصف بسبب تعرّض نيكولاس لاتيفي سائق ويليامز لحادث عند منطقة المسبح.

إذ كان حادثًا كلاسيكيًا بالنسبة للكندي تمثّل في احتكاك إطاره الأماميّ الأيسر بالحاجز الجانبيّ عند الدخول للمنعطف المزدوج واندفع مباشرة إلى الأمام وعبر بعنفٍ على الحفف الجانبيّة قبل أن يصطدم بالحاجز المقابل.

وتمّ رفع السيارة سريعًا وتبقّى أمام السائقين 12 دقيقة لاستكمال برامجهم وهو ما كان يعني بعض الزحام على الحلبة.

لكنّ الحصّة لم تنتهِ من دون مشاكل إضافيّة، إذ تعرّض ميك شوماخر لحادثٍ عند منطقة الكازينو وألحق ضررًا كبيرًا بسيارته ما يترك مشاركته في التصفيات محلّ شكوك، بالنظر إلى أنّا نظامَي التعليق الأماميّ والخلفي كُسرا.

وتسبّب ذلك بالطبع في رفع العلم الأحمر مجدّدًا، ليُكمل فيرشتابن الحصّة في الصدارة بأسرع توقيت بالغٍ 1:11.294 دقيقة.

وتقدّم الهولندي بـ 0.047 ثانية فقط على ساينز الإبن سائق فيراري، بينما حلّ شارل لوكلير ثالثًا لكن على بُعد رُبع ثانية بعد عدم تحسينه لزمنه في الطلعة الثانية.

وتواجد فالتيري بوتاس في المركز الرابع كأفضل سائقَي مرسيدس، لكنّه كان على بُعد قرابة نصف ثانية كاملة عن الصدارة.

أمّا سيرجيو بيريز فقد حلّ خامسًا على متن سيارة ريد بُل الثانية وتقدّم على لاندو نوريس سائق مكلارين.

وانتهى المطاف بلويس هاميلتون سابعًا، ولم يُحسّن بطل العالم سبع مرّات زمنه في طلعته الأخيرة كذلك.

وكان المركز الثامن من نصيب كيمي رايكونن الذي تقدّم على بيير غاسلي، بينما أكمل سيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل لصالح أستون مارتن.

نتيجة الحصّة: