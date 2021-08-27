فيرشتابن يتفوقّ على ثنائيّ مرسيدس ويتعرّض لحادث في التجارب الحرّة الثانية في سبا

كانت هناك بعض البقع الرطبة على المسار وهو ما دفع بوتاس إلى الدخول على إطارات "انترميديت" ضمن لفّته الاستطلاعيّة، لكنّه سرعان ما قال لمهندسه: "الحلبة جافة ولا تتناسب مع هذه الإطارات".

وأبقت مرسيدس على إعداداتها من الحصّة الأولى المركّزة بالأساس على الأداء على الخطوط المستقيمة، إذ أنّ ما تكسبه عليها يُعوّض بأريحيّة ما تخسره في المقطع الأوسط المتطلّب للارتكازيّة.

ولدى الانتقال إلى إطارات "سوفت" لإجراء محاكاة التصفيات، حلّق فيرشتابن في المقطع الأوسط وكان أسرع بأكثر من نصف ثانية من بوتاس.

وبالرغم من أنّه خسر الكثير من الوقت في المقطع الثالث، إلّا أنّ فيرشتابن تمكّن من اقتناص الصدارة بـ 1:44.472 دقيقة.

لكن ربّما قد يتعيّن على ريد بُل مراجعة خياراتها هذه الليلة كون أفضليّة مرسيدس على الخطوط المستقيمة ستمنحها الأفضليّة في السباق على الأرجح.

وذهب المركز الثاني إلى بوتاس بفارق 0.041 ثانية، في حين ذهب المركز الثالث إلى هاميلتون الذي كان على بُعد 0.072 ثانية عن فيرشتابن.

ورُفع العلم الأحمر مع بقاء 16 دقيقة على النهاية عندما فقد شارل لوكلير السيطرة على سيارته عند المنعطف السابع واصطدم بحاجز الإطارات كاسرًا نظام تعليقه الأمامي الأيسر ما حرمه من إكمال لفّته السريعة من جهة ومحاكاة السباق من جهة أخرى.

وكان فرناندو ألونسو في مركز أفضل البقيّة خلف ثلاثيّ الصدارة المعتاد، حيث كان الإسباني ضمن حيّز نصف ثانية عن الصدارة وتقدّم على بيير غاسلي سائق ألفا تاوري.

وكان المركز السادس من نصيب لانس سترول الذي تقدّم على زميله سيباستيان فيتيل صاحب المركز الثامن، في حين توسّطهما إستيبان أوكون الذي انزلق في وسط الحصّة.

وحلّ لاندو نوريس تاسعًا لصالح مكلارين، في حين أكمل سيرجيو بيريز – الذي تمّ الإعلان عن تجديد عقده لموسم 2022 بين الحصّتين – ترتيب العشرة الأوائل.

ومع بقاء 4 دقائق على النهاية فقد تسبّب فيرشتابن في رفع العلم الأحمر بعد أن فقد السيطرة على سيارته في المنعطف التاسع واصطدم قسمها الخلفي بالحاجز ما كسر نظام تعليقه الخلفيّ وحال دون استئناف الحصّة.

نتيجة الحصّة: