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فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى تقرير التجارب

فيرشتابن يتفوقّ على ثنائيّ مرسيدس ويتعرّض لحادث في التجارب الحرّة الثانية في سبا

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نجح الهولندي ماكس فيرشتابن في انتزاع الصدارة خلال التجارب الحرّة الثانية من جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا-فرانكورشان بعد معركة حامية مع ثنائيّ مرسيدس فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون، لكنّه تعرّض لحادث في الدقائق الأخيرة ودمّر جزءًا كبيرًا من سيارته.

فيرشتابن يتفوقّ على ثنائيّ مرسيدس ويتعرّض لحادث في التجارب الحرّة الثانية في سبا

كانت هناك بعض البقع الرطبة على المسار وهو ما دفع بوتاس إلى الدخول على إطارات "انترميديت" ضمن لفّته الاستطلاعيّة، لكنّه سرعان ما قال لمهندسه: "الحلبة جافة ولا تتناسب مع هذه الإطارات".

وأبقت مرسيدس على إعداداتها من الحصّة الأولى المركّزة بالأساس على الأداء على الخطوط المستقيمة، إذ أنّ ما تكسبه عليها يُعوّض بأريحيّة ما تخسره في المقطع الأوسط المتطلّب للارتكازيّة.

ولدى الانتقال إلى إطارات "سوفت" لإجراء محاكاة التصفيات، حلّق فيرشتابن في المقطع الأوسط وكان أسرع بأكثر من نصف ثانية من بوتاس.

وبالرغم من أنّه خسر الكثير من الوقت في المقطع الثالث، إلّا أنّ فيرشتابن تمكّن من اقتناص الصدارة بـ 1:44.472 دقيقة.

لكن ربّما قد يتعيّن على ريد بُل مراجعة خياراتها هذه الليلة كون أفضليّة مرسيدس على الخطوط المستقيمة ستمنحها الأفضليّة في السباق على الأرجح.

وذهب المركز الثاني إلى بوتاس بفارق 0.041 ثانية، في حين ذهب المركز الثالث إلى هاميلتون الذي كان على بُعد 0.072 ثانية عن فيرشتابن.

ورُفع العلم الأحمر مع بقاء 16 دقيقة على النهاية عندما فقد شارل لوكلير السيطرة على سيارته عند المنعطف السابع واصطدم بحاجز الإطارات كاسرًا نظام تعليقه الأمامي الأيسر ما حرمه من إكمال لفّته السريعة من جهة ومحاكاة السباق من جهة أخرى.

وكان فرناندو ألونسو في مركز أفضل البقيّة خلف ثلاثيّ الصدارة المعتاد، حيث كان الإسباني ضمن حيّز نصف ثانية عن الصدارة وتقدّم على بيير غاسلي سائق ألفا تاوري.

وكان المركز السادس من نصيب لانس سترول الذي تقدّم على زميله سيباستيان فيتيل صاحب المركز الثامن، في حين توسّطهما إستيبان أوكون الذي انزلق في وسط الحصّة.

وحلّ لاندو نوريس تاسعًا لصالح مكلارين، في حين أكمل سيرجيو بيريز – الذي تمّ الإعلان عن تجديد عقده لموسم 2022 بين الحصّتين – ترتيب العشرة الأوائل.

ومع بقاء 4 دقائق على النهاية فقد تسبّب فيرشتابن في رفع العلم الأحمر بعد أن فقد السيطرة على سيارته في المنعطف التاسع واصطدم قسمها الخلفي بالحاجز ما كسر نظام تعليقه الخلفيّ وحال دون استئناف الحصّة.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 12 1:44.472     241.350
2 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 14 1:44.513 0.041 0.041 241.256
3 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 13 1:44.544 0.072 0.031 241.184
4 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 15 1:44.953 0.481 0.409 240.244
5 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 17 1:44.965 0.493 0.012 240.217
6 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 14 1:45.180 0.708 0.215 239.726
7 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 15 1:45.302 0.830 0.122 239.448
8 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 16 1:45.336 0.864 0.034 239.371
9 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 18 1:45.386 0.914 0.050 239.257
10 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 13 1:45.404 0.932 0.018 239.216
11 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 14 1:45.517 1.045 0.113 238.960
12 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 17 1:45.758 1.286 0.241 238.416
13 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 16 1:45.789 1.317 0.031 238.346
14 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 18 1:45.967 1.495 0.178 237.945
15 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 14 1:46.118 1.646 0.151 237.607
16 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 17 1:46.198 1.726 0.080 237.428
17 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 14 1:46.665 2.193 0.467 236.388
18 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 13 1:46.836 2.364 0.171 236.010
19 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 14 1:47.335 2.863 0.499 234.913
20 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 15 1:47.529 3.057 0.194 234.489
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