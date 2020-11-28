فيرشتابن يتفوّق على ثنائيّ مرسيدس في التجارب الحرّة الثالثة في البحرين
ألهب ماكس فيرشتابن المنافسة ضمن مجريات عطلة نهاية أسبوع جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد بعد تفوّقه على ثنائيّ مرسيدس في التجارب الحرّة الثالثة.
خيّم الهدوء على الحلبة طوال الدقائق الأولى من عمر الحصّة في ظلّ انتظار الجميع اقتراب الظروف من تلك التي ستكون حاضرة في التصفيات والسباق.
وبدأ السائقون إثر ذلك بالدخول إلى الحلبة تباعًا واقتصر الجميع على إطارات "سوفت" فقط.
ولدى إكماله محاولته السريعة الأولى، كان هناك خطبٌ ما في الجناح الخلفيّ لسيارة فيرشتابن، حيث كانت الرفرفة تتأرجح حالما يُفعّل نظام "دي آر اس" وهو ما كان يتسبّب في خسارته لوقتٍ ثمين على الخطوط المستقيمة.
وعاد الجميع في الدقائق الأخيرة لإجراء المحاكاة الختاميّة للتصفيات، وجاءت المفاجأة هذه المرّة من خلال تفوّق فيرشتابن على ثنائيّ مرسيدس وبفارقٍ مريح نسبيًا وذلك في ظلّ تواجد ريد بُل ومرسيدس بعيدًا عن بقيّة المنافسين.
إذ نجح فيرشتابن في تسجيل الزمن الأسرع في عطلة نهاية هذا الأسبوع حتّى الآن من خلال دقيقة واحدة و28.355 ثانية، وذلك بالرغم من مشكلة جناحه الخلفيّ.
وتفوّق الهولندي بـ 0.263 ثانية على لويس هاميلتون، بينما كان فالتيري بوتاس ثالثًا على بُعد عُشرٍ من الثانية عن زميله.
وبعد الحادث الذي تعرّض له في التجارب الحرّة الثانية بالأمس، تواجد أليكسندر ألبون سائق ريد بُل الثاني في المركز الرابع، لكنّه كان أبطأ من زميله بـ 0.663 ثانية، وكان الأخير ضمن مجال ثانية مع الصدارة.
في الأثناء تقدّم كارلوس ساينز الإبن قطارًا من السيارات المتقاربة للغاية بعد حلوله خامسًا، إذ كان أسرع بـ 0.017 ثانية فقط من بيير غاسلي، كما أكّد لاندو نوريس وتيرة مكلارين القويّة بحلوله سابعًا.
وتواجد دانييل كفيات ثامنًا أمام لانس سترول، بينما أكمل سيرجيو بيريز ترتيب العشرة الأوائل متقدّمًا بفارقٍ طفيفٍ للغاية عن ثنائيّ رينو.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|33
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|هوندا
|11
|1:28.355
|220.510
|2
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|12
|1:28.618
|0.263
|0.263
|219.856
|3
|77
|فالتيري بوتاس
|مرسيدس
|مرسيدس
|14
|1:28.721
|0.366
|0.103
|219.600
|4
|23
|ألكسندر ألبون
|ريد بُل
|هوندا
|12
|1:29.018
|0.663
|0.297
|218.868
|5
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|مكلارين
|رينو
|12
|1:29.455
|1.100
|0.437
|217.798
|6
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|هوندا
|16
|1:29.472
|1.117
|0.017
|217.757
|7
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|رينو
|8
|1:29.567
|1.212
|0.095
|217.526
|8
|26
|دانييل كفيات
|ألفا تاوري
|هوندا
|17
|1:29.585
|1.230
|0.018
|217.482
|9
|18
|لانس سترول
|ريسينغ بوينت
|مرسيدس
|13
|1:29.660
|1.305
|0.075
|217.300
|10
|11
|سيرجيو بيريز
|ريسينغ بوينت
|مرسيدس
|12
|1:29.672
|1.317
|0.012
|217.271
|11
|3
|دانيال ريكاردو
|رينو
|رينو
|9
|1:29.684
|1.329
|0.012
|217.242
|12
|31
|إستيبان أوكون
|رينو
|رينو
|11
|1:29.691
|1.336
|0.007
|217.225
|13
|5
|سيباستيان فيتيل
|فيراري
|فيراري
|15
|1:29.859
|1.504
|0.168
|216.819
|14
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|ألفا روميو
|فيراري
|10
|1:29.970
|1.615
|0.111
|216.552
|15
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|14
|1:30.183
|1.828
|0.213
|216.040
|16
|63
|جورج راسل
|ويليامز
|مرسيدس
|16
|1:30.559
|2.204
|0.376
|215.143
|17
|8
|رومان غروجان
|هاس
|فيراري
|16
|1:30.652
|2.297
|0.093
|214.923
|18
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|فيراري
|12
|1:30.759
|2.404
|0.107
|214.669
|19
|7
|كيمي رايكونن
|ألفا روميو
|فيراري
|16
|1:30.823
|2.468
|0.064
|214.518
|20
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|19
|1:30.917
|2.562
|0.094
|214.296
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حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
|الحدث
|جائزة البحرين الكبرى
|الحدث الفرعي
|التجارب الحرّة الثالثة
|الكاتب
|مروان الوافي