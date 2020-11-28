فيرشتابن يتفوّق على ثنائيّ مرسيدس في التجارب الحرّة الثالثة في البحرين

خيّم الهدوء على الحلبة طوال الدقائق الأولى من عمر الحصّة في ظلّ انتظار الجميع اقتراب الظروف من تلك التي ستكون حاضرة في التصفيات والسباق.

وبدأ السائقون إثر ذلك بالدخول إلى الحلبة تباعًا واقتصر الجميع على إطارات "سوفت" فقط.

ولدى إكماله محاولته السريعة الأولى، كان هناك خطبٌ ما في الجناح الخلفيّ لسيارة فيرشتابن، حيث كانت الرفرفة تتأرجح حالما يُفعّل نظام "دي آر اس" وهو ما كان يتسبّب في خسارته لوقتٍ ثمين على الخطوط المستقيمة.

وعاد الجميع في الدقائق الأخيرة لإجراء المحاكاة الختاميّة للتصفيات، وجاءت المفاجأة هذه المرّة من خلال تفوّق فيرشتابن على ثنائيّ مرسيدس وبفارقٍ مريح نسبيًا وذلك في ظلّ تواجد ريد بُل ومرسيدس بعيدًا عن بقيّة المنافسين.

إذ نجح فيرشتابن في تسجيل الزمن الأسرع في عطلة نهاية هذا الأسبوع حتّى الآن من خلال دقيقة واحدة و28.355 ثانية، وذلك بالرغم من مشكلة جناحه الخلفيّ.

وتفوّق الهولندي بـ 0.263 ثانية على لويس هاميلتون، بينما كان فالتيري بوتاس ثالثًا على بُعد عُشرٍ من الثانية عن زميله.

وبعد الحادث الذي تعرّض له في التجارب الحرّة الثانية بالأمس، تواجد أليكسندر ألبون سائق ريد بُل الثاني في المركز الرابع، لكنّه كان أبطأ من زميله بـ 0.663 ثانية، وكان الأخير ضمن مجال ثانية مع الصدارة.

في الأثناء تقدّم كارلوس ساينز الإبن قطارًا من السيارات المتقاربة للغاية بعد حلوله خامسًا، إذ كان أسرع بـ 0.017 ثانية فقط من بيير غاسلي، كما أكّد لاندو نوريس وتيرة مكلارين القويّة بحلوله سابعًا.

وتواجد دانييل كفيات ثامنًا أمام لانس سترول، بينما أكمل سيرجيو بيريز ترتيب العشرة الأوائل متقدّمًا بفارقٍ طفيفٍ للغاية عن ثنائيّ رينو.

نتيجة الحصّة: