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فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / تقرير التجارب

فيرشتابن يتفوّق على ثنائيّ مرسيدس في التجارب الحرّة الثالثة في البحرين

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فيرشتابن يتفوّق على ثنائيّ مرسيدس في التجارب الحرّة الثالثة في البحرين
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ألهب ماكس فيرشتابن المنافسة ضمن مجريات عطلة نهاية أسبوع جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد بعد تفوّقه على ثنائيّ مرسيدس في التجارب الحرّة الثالثة.

خيّم الهدوء على الحلبة طوال الدقائق الأولى من عمر الحصّة في ظلّ انتظار الجميع اقتراب الظروف من تلك التي ستكون حاضرة في التصفيات والسباق.

وبدأ السائقون إثر ذلك بالدخول إلى الحلبة تباعًا واقتصر الجميع على إطارات "سوفت" فقط.

ولدى إكماله محاولته السريعة الأولى، كان هناك خطبٌ ما في الجناح الخلفيّ لسيارة فيرشتابن، حيث كانت الرفرفة تتأرجح حالما يُفعّل نظام "دي آر اس" وهو ما كان يتسبّب في خسارته لوقتٍ ثمين على الخطوط المستقيمة.

وعاد الجميع في الدقائق الأخيرة لإجراء المحاكاة الختاميّة للتصفيات، وجاءت المفاجأة هذه المرّة من خلال تفوّق فيرشتابن على ثنائيّ مرسيدس وبفارقٍ مريح نسبيًا وذلك في ظلّ تواجد ريد بُل ومرسيدس بعيدًا عن بقيّة المنافسين.

إذ نجح فيرشتابن في تسجيل الزمن الأسرع في عطلة نهاية هذا الأسبوع حتّى الآن من خلال دقيقة واحدة و28.355 ثانية، وذلك بالرغم من مشكلة جناحه الخلفيّ.

وتفوّق الهولندي بـ 0.263 ثانية على لويس هاميلتون، بينما كان فالتيري بوتاس ثالثًا على بُعد عُشرٍ من الثانية عن زميله.

وبعد الحادث الذي تعرّض له في التجارب الحرّة الثانية بالأمس، تواجد أليكسندر ألبون سائق ريد بُل الثاني في المركز الرابع، لكنّه كان أبطأ من زميله بـ 0.663 ثانية، وكان الأخير ضمن مجال ثانية مع الصدارة.

في الأثناء تقدّم كارلوس ساينز الإبن قطارًا من السيارات المتقاربة للغاية بعد حلوله خامسًا، إذ كان أسرع بـ 0.017 ثانية فقط من بيير غاسلي، كما أكّد لاندو نوريس وتيرة مكلارين القويّة بحلوله سابعًا.

وتواجد دانييل كفيات ثامنًا أمام لانس سترول، بينما أكمل سيرجيو بيريز ترتيب العشرة الأوائل متقدّمًا بفارقٍ طفيفٍ للغاية عن ثنائيّ رينو.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 11 1:28.355     220.510
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 12 1:28.618 0.263 0.263 219.856
3 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 14 1:28.721 0.366 0.103 219.600
4 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 12 1:29.018 0.663 0.297 218.868
5 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 12 1:29.455 1.100 0.437 217.798
6 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 16 1:29.472 1.117 0.017 217.757
7 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 8 1:29.567 1.212 0.095 217.526
8 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 17 1:29.585 1.230 0.018 217.482
9 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 13 1:29.660 1.305 0.075 217.300
10 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 12 1:29.672 1.317 0.012 217.271
11 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 9 1:29.684 1.329 0.012 217.242
12 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 11 1:29.691 1.336 0.007 217.225
13 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 15 1:29.859 1.504 0.168 216.819
14 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 10 1:29.970 1.615 0.111 216.552
15 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 14 1:30.183 1.828 0.213 216.040
16 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 16 1:30.559 2.204 0.376 215.143
17 8 France رومان غروجان هاس فيراري 16 1:30.652 2.297 0.093 214.923
18 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 12 1:30.759 2.404 0.107 214.669
19 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 16 1:30.823 2.468 0.064 214.518
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 19 1:30.917 2.562 0.094 214.296
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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البحرين الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثالثة
الكاتب مروان الوافي

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