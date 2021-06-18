استمرّت الحفف الجانبيّة عند المنعطف الثاني بمعاقبة كلّ من يخرج عن المسار ويعبر عليها بشكلٍ عنيف.

إذ خسر ماكس فيرشتابن جزءًا كبيرًا من جناحه الأمامي عندما عبر عليها خلال لفّته السريعة، وقال له مهندسه: "عد إلى خطّ الحظائر، لديك ضررٌ على جناحك الأماميّ".

من جانبه قال سيباستيان فيتيل: "تفقّدوا الأرضيّة، ربّما هناك ضررٌ عليها" وذلك إثر عبوره على تلك الحفف.

كما تذمّر لويس هاميلتون من سيارته قائلًا: "هناك خطبٌ ما في السيارة يا رجل".

ونجح فيرشتابن في اقتناص الصدارة في النهاية بتوقيت وقدره 1:32.872 دقيقة وتفوّق على بوتاس بـ 0.008 ثانية.

في المقابل واصل هاميلتون تأخّره حتّى الآن مع نهاية مجريات الجمعة ليحلّ ثالثًا بفارق رُبع ثانية عن الصدارة.

ويبدو أنّ ألبين تتمتّع بوتيرة لافتة نهاية هذا الأسبوع على أرضها وأمام جماهيرها، إذ حلّ فرناندو ألونسو رابعًا ضمن مجال نصف ثانية عن فيرشتابن، وتفوّق على زميله إستيبان أوكون الذي حلّ سادسًا، بينما توسّطهما شارل لوكلير سائق فيراري.

وتقدّم أوكون ثلاثة سيارات متقاربة للغاية بتواجده أمام بيير غاسلي وكارلوس ساينز الإبن، حيث غطّت 0.013 ثانية ثلاثتهم.

وحلّ كيمي رايكونن تاسعًا لصالح ألفا روميو، بينما أكمل لاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل لصالح مكلارين.

وعلى صعيد محاكاة السباق فقد كان أداء فيرشتابن وبوتاس متقاربًا في الأمام وهو ما يُوحي بسباق متقارب.

نتيجة الحصّة: