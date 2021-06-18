فيرشتابن يتفوّق على بوتاس بفارق 0.008 ويتصدّر التجارب الثانية في بول ريكار
انتزع الهولندي ماكس فيرشتابن صدارة التجارب الحرّة الثانية من جائزة فرنسا الكبرى للفورمولا واحد بعد تفوّقه على فالتيري بوتاس سائق مرسيدس بـ 0.008 ثانية.
استمرّت الحفف الجانبيّة عند المنعطف الثاني بمعاقبة كلّ من يخرج عن المسار ويعبر عليها بشكلٍ عنيف.
إذ خسر ماكس فيرشتابن جزءًا كبيرًا من جناحه الأمامي عندما عبر عليها خلال لفّته السريعة، وقال له مهندسه: "عد إلى خطّ الحظائر، لديك ضررٌ على جناحك الأماميّ".
من جانبه قال سيباستيان فيتيل: "تفقّدوا الأرضيّة، ربّما هناك ضررٌ عليها" وذلك إثر عبوره على تلك الحفف.
كما تذمّر لويس هاميلتون من سيارته قائلًا: "هناك خطبٌ ما في السيارة يا رجل".
ونجح فيرشتابن في اقتناص الصدارة في النهاية بتوقيت وقدره 1:32.872 دقيقة وتفوّق على بوتاس بـ 0.008 ثانية.
في المقابل واصل هاميلتون تأخّره حتّى الآن مع نهاية مجريات الجمعة ليحلّ ثالثًا بفارق رُبع ثانية عن الصدارة.
ويبدو أنّ ألبين تتمتّع بوتيرة لافتة نهاية هذا الأسبوع على أرضها وأمام جماهيرها، إذ حلّ فرناندو ألونسو رابعًا ضمن مجال نصف ثانية عن فيرشتابن، وتفوّق على زميله إستيبان أوكون الذي حلّ سادسًا، بينما توسّطهما شارل لوكلير سائق فيراري.
وتقدّم أوكون ثلاثة سيارات متقاربة للغاية بتواجده أمام بيير غاسلي وكارلوس ساينز الإبن، حيث غطّت 0.013 ثانية ثلاثتهم.
وحلّ كيمي رايكونن تاسعًا لصالح ألفا روميو، بينما أكمل لاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل لصالح مكلارين.
وعلى صعيد محاكاة السباق فقد كان أداء فيرشتابن وبوتاس متقاربًا في الأمام وهو ما يُوحي بسباق متقارب.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|33
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|هوندا
|21
|1:32.872
|226.453
|2
|77
|فالتيري بوتاس
|مرسيدس
|مرسيدس
|27
|1:32.880
|0.008
|0.008
|226.434
|3
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|23
|1:33.125
|0.253
|0.245
|225.838
|4
|14
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|رينو
|25
|1:33.340
|0.468
|0.215
|225.318
|5
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|23
|1:33.550
|0.678
|0.210
|224.812
|6
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|23
|1:33.685
|0.813
|0.135
|224.488
|7
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|هوندا
|25
|1:33.696
|0.824
|0.011
|224.462
|8
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|24
|1:33.698
|0.826
|0.002
|224.457
|9
|7
|كيمي رايكونن
|ألفا روميو
|فيراري
|26
|1:33.786
|0.914
|0.088
|224.246
|10
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|24
|1:33.822
|0.950
|0.036
|224.160
|11
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|ألفا روميو
|فيراري
|23
|1:33.831
|0.959
|0.009
|224.139
|12
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|هوندا
|24
|1:33.921
|1.049
|0.090
|223.924
|13
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|هوندا
|25
|1:33.955
|1.083
|0.034
|223.843
|14
|3
|دانيال ريكاردو
|مكلارين
|مرسيدس
|24
|1:34.079
|1.207
|0.124
|223.548
|15
|5
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|مرسيدس
|25
|1:34.447
|1.575
|0.368
|222.677
|16
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|مرسيدس
|24
|1:34.632
|1.760
|0.185
|222.241
|17
|63
|جورج راسل
|ويليامز
|مرسيدس
|25
|1:35.266
|2.394
|0.634
|220.762
|18
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|25
|1:35.331
|2.459
|0.065
|220.612
|19
|47
|ميك شوماخر
|هاس
|فيراري
|24
|1:35.512
|2.640
|0.181
|220.194
|20
|9
|نيكيتا مازيبين
|هاس
|فيراري
|23
|1:35.551
|2.679
|0.039
|220.104
المقال السابق
بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس المُسيطرة في التجارب الحرّة الأولى في فرنسا
المقال التالي
بوتاس: من الصعب الجزم بما إذا كان تغيير الهيكل هو سبب التحسّن في فرنسا