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فيرشتابن يتفوّق على بوتاس بفارق 0.008 ويتصدّر التجارب الثانية في بول ريكار

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انتزع الهولندي ماكس فيرشتابن صدارة التجارب الحرّة الثانية من جائزة فرنسا الكبرى للفورمولا واحد بعد تفوّقه على فالتيري بوتاس سائق مرسيدس بـ 0.008 ثانية.

فيرشتابن يتفوّق على بوتاس بفارق 0.008 ويتصدّر التجارب الثانية في بول ريكار

استمرّت الحفف الجانبيّة عند المنعطف الثاني بمعاقبة كلّ من يخرج عن المسار ويعبر عليها بشكلٍ عنيف.

إذ خسر ماكس فيرشتابن جزءًا كبيرًا من جناحه الأمامي عندما عبر عليها خلال لفّته السريعة، وقال له مهندسه: "عد إلى خطّ الحظائر، لديك ضررٌ على جناحك الأماميّ".

من جانبه قال سيباستيان فيتيل: "تفقّدوا الأرضيّة، ربّما هناك ضررٌ عليها" وذلك إثر عبوره على تلك الحفف.

كما تذمّر لويس هاميلتون من سيارته قائلًا: "هناك خطبٌ ما في السيارة يا رجل".

ونجح فيرشتابن في اقتناص الصدارة في النهاية بتوقيت وقدره 1:32.872 دقيقة وتفوّق على بوتاس بـ 0.008 ثانية.

في المقابل واصل هاميلتون تأخّره حتّى الآن مع نهاية مجريات الجمعة ليحلّ ثالثًا بفارق رُبع ثانية عن الصدارة.

ويبدو أنّ ألبين تتمتّع بوتيرة لافتة نهاية هذا الأسبوع على أرضها وأمام جماهيرها، إذ حلّ فرناندو ألونسو رابعًا ضمن مجال نصف ثانية عن فيرشتابن، وتفوّق على زميله إستيبان أوكون الذي حلّ سادسًا، بينما توسّطهما شارل لوكلير سائق فيراري.

وتقدّم أوكون ثلاثة سيارات متقاربة للغاية بتواجده أمام بيير غاسلي وكارلوس ساينز الإبن، حيث غطّت 0.013 ثانية ثلاثتهم.

وحلّ كيمي رايكونن تاسعًا لصالح ألفا روميو، بينما أكمل لاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل لصالح مكلارين.

وعلى صعيد محاكاة السباق فقد كان أداء فيرشتابن وبوتاس متقاربًا في الأمام وهو ما يُوحي بسباق متقارب.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 21 1:32.872     226.453
2 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 27 1:32.880 0.008 0.008 226.434
3 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 23 1:33.125 0.253 0.245 225.838
4 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 25 1:33.340 0.468 0.215 225.318
5 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 23 1:33.550 0.678 0.210 224.812
6 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 23 1:33.685 0.813 0.135 224.488
7 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 25 1:33.696 0.824 0.011 224.462
8 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 24 1:33.698 0.826 0.002 224.457
9 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 26 1:33.786 0.914 0.088 224.246
10 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 24 1:33.822 0.950 0.036 224.160
11 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 23 1:33.831 0.959 0.009 224.139
12 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 24 1:33.921 1.049 0.090 223.924
13 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 25 1:33.955 1.083 0.034 223.843
14 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 24 1:34.079 1.207 0.124 223.548
15 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 25 1:34.447 1.575 0.368 222.677
16 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 24 1:34.632 1.760 0.185 222.241
17 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 25 1:35.266 2.394 0.634 220.762
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 25 1:35.331 2.459 0.065 220.612
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 24 1:35.512 2.640 0.181 220.194
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 23 1:35.551 2.679 0.039 220.104
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