فيرشتابن يتفوّق بـ 0.087 ثانية على لوكلير في التجارب الثانية في البحرين

سارع السائقون بالدخول إلى الحلبة من أجل استغلال هذه الحصّة المهمّة من اليوم كونها تُقام في ذات موعد التجارب التأهيليّة والسباق.

وتأخّر دخول فريق ريد بُل إلى الحصّة، خاصة مع سيرجيو بيريز الذي لم يدخل إلّا بعد مرور حوالي رُبع ساعة.

وتواصلت معاناة لويس هاميلتون خلال لفّته، حيث قال: "هناك مشكلة في المكابح الأماميّة، السيارة تميل إلى اليمين".

وذهبت الصدارة في النهاية إلى حامل اللقب فيرشتابن الذي نجح في تسجيل 1:31.936 دقيقة وهو الزمن الأسرع هذا العام حتّى الآن للسيارات الجديدة على حلبة البحرين.

واقتصر الهولندي على لفّة واحدة، في حين أكمل غريمه لوكلير محاولتين عبر لفّة تبريد بينهما، وتمكّن من تحسين زمنه في المحاولة الثانية ليتواجد على بُعد 0.087 ثانية عنه.

وبعد أن انزلق خلال لفّته التحضيريّة على إطارات "سوفت" وتسطّحها، حصل كارلوس ساينز الإبن على مجموعة أخرى وتمكّن من خلالها من تحسين زمنه ويتقدّم إلى المركز الثالث، لكن بفارق نصف ثانية عن زميله لوكلير.

ومجدّدًا كان جورج راسل الأفضل بين سائقَي مرسيدس بحلوله رابعًا على بُعد 0.009 ثانية عن ساينز.

أمّا فرناندو ألونسو فقد تواجد في المركز الخامس لصالح ألبين، وكان آخر السائقين ضمن حيّز الثانية عن الصدارة.

وبعد مشكلته في الحصّة الأولى، عوّض فالتيري بوتاس ما فاته وحلّ سادسًا بشكلٍ لافت متقدّمًا على سيرجيو بيريز بـ 0.007 ثانية.

بدوره قدّم ميك شوماخر لفّة لافتة ليحلّ ثامنًا أمام هاميلتون، في حين أكّد كيفن ماغنوسن وتيرة هاس الجيّدة بحلوله عاشرًا.

وعلى صعيد محاكاة السباق، فقد تمتّع فيرشتابن بالأساس بالوتيرة الأسرع، في حين غاب ثنائيّ فيراري معظم الوقت.

نتيجة الحصّة: