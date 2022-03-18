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فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى تقرير التجارب

فيرشتابن يتفوّق بـ 0.087 ثانية على لوكلير في التجارب الثانية في البحرين

أحرز الهولندي ماكس فيرشتابن الزمن الأسرع حتّى الآن ضمن عطلة نهاية أسبوع جائزة البحرين الكبرى ليتفوّق بـ 0.087 ثانية على شارل لوكلير سائق فيراري، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه التأخّر المبدئي لمرسيدس.

فيرشتابن يتفوّق بـ 0.087 ثانية على لوكلير في التجارب الثانية في البحرين

سارع السائقون بالدخول إلى الحلبة من أجل استغلال هذه الحصّة المهمّة من اليوم كونها تُقام في ذات موعد التجارب التأهيليّة والسباق.

وتأخّر دخول فريق ريد بُل إلى الحصّة، خاصة مع سيرجيو بيريز الذي لم يدخل إلّا بعد مرور حوالي رُبع ساعة.

وتواصلت معاناة لويس هاميلتون خلال لفّته، حيث قال: "هناك مشكلة في المكابح الأماميّة، السيارة تميل إلى اليمين".

وذهبت الصدارة في النهاية إلى حامل اللقب فيرشتابن الذي نجح في تسجيل 1:31.936 دقيقة وهو الزمن الأسرع هذا العام حتّى الآن للسيارات الجديدة على حلبة البحرين.

واقتصر الهولندي على لفّة واحدة، في حين أكمل غريمه لوكلير محاولتين عبر لفّة تبريد بينهما، وتمكّن من تحسين زمنه في المحاولة الثانية ليتواجد على بُعد 0.087 ثانية عنه.

وبعد أن انزلق خلال لفّته التحضيريّة على إطارات "سوفت" وتسطّحها، حصل كارلوس ساينز الإبن على مجموعة أخرى وتمكّن من خلالها من تحسين زمنه ويتقدّم إلى المركز الثالث، لكن بفارق نصف ثانية عن زميله لوكلير.

ومجدّدًا كان جورج راسل الأفضل بين سائقَي مرسيدس بحلوله رابعًا على بُعد 0.009 ثانية عن ساينز.

أمّا فرناندو ألونسو فقد تواجد في المركز الخامس لصالح ألبين، وكان آخر السائقين ضمن حيّز الثانية عن الصدارة.

وبعد مشكلته في الحصّة الأولى، عوّض فالتيري بوتاس ما فاته وحلّ سادسًا بشكلٍ لافت متقدّمًا على سيرجيو بيريز بـ 0.007 ثانية.

بدوره قدّم ميك شوماخر لفّة لافتة ليحلّ ثامنًا أمام هاميلتون، في حين أكّد كيفن ماغنوسن وتيرة هاس الجيّدة بحلوله عاشرًا.

وعلى صعيد محاكاة السباق، فقد تمتّع فيرشتابن بالأساس بالوتيرة الأسرع، في حين غاب ثنائيّ فيراري معظم الوقت.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بل هوندا 20 1:31.936     211.921
2 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 20 1:32.023 0.087 0.087 211.720
3 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 22 1:32.520 0.584 0.497 210.583
4 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 25 1:32.529 0.593 0.009 210.563
5 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 24 1:32.877 0.941 0.348 209.774
6 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 30 1:32.951 1.015 0.074 209.607
7 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بل هوندا 20 1:32.958 1.022 0.007 209.591
8 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 24 1:33.085 1.149 0.127 209.305
9 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 23 1:33.144 1.208 0.059 209.172
10 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 23 1:33.183 1.247 0.039 209.085
11 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 27 1:33.280 1.344 0.097 208.867
12 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 25 1:33.360 1.424 0.080 208.688
13 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 24 1:33.621 1.685 0.261 208.107
14 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 26 1:33.789 1.853 0.168 207.734
15 24 China غوان يو تشو ألفا روميو فيراري 27 1:33.953 2.017 0.164 207.371
16 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 25 1:33.958 2.022 0.005 207.360
17 27 Germany نيكو هلكنبرغ أستون مارتن مرسيدس 28 1:34.061 2.125 0.103 207.133
18 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 12 1:34.166 2.230 0.105 206.902
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 28 1:34.486 2.550 0.320 206.201
20 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 22 1:34.735 2.799 0.249 205.659
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