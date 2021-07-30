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فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى تقرير التجارب

فيرشتابن يتفوّق بـ 0.061 ثانية على بوتاس في التجارب الحرّة الأولى في المجر

بدأ الهولندي ماكس فيرشتابن عطلة نهاية أسبوع جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد بتصدّر التجارب الحرّة الأولى، وذلك في ظلّ تنافسيّة عالية بينه وبين سائقي مرسيدس.

فيرشتابن يتفوّق بـ 0.061 ثانية على بوتاس في التجارب الحرّة الأولى في المجر

لم تكن مستويات التماسك في أفضل أحوالها في بداية الحصّة، حيث انزلق فرناندو ألونسو في مرحلة أولى قبل أن يليه الياباني اليافع يوكي تسونودا.

وطالب لويس هاميلتون فريقه بإجراء بعض التعديلات في الإعدادات بعد الطلعة الأولى، حيث قال: "أريد خمس نقاط ارتكازيّة أخرى على الجناح الأماميّ".

وفي حين أفلت تسونودا من انزلاقه الأوّل، إلّا أنّه عاد للانزلاق مجدّدًا وبشكلٍ غريب عند المنعطف الرابع، لكنّ القسم الخلفي من سيارته اصطدم بالجدار المقابل هذه المرّة وهو ما تسبّب في رفع العلم الأحمر من أجل إبعادها.

واستؤنفت الحصّة مع بقاء 15 دقيقة على النهاية، وتوجّه أغلب السائقين إلى الحلبة لاستئناف برامجهم.

ونجح فيرشتابن حينها في انتزاع الصدارة بـ 1:17.555 دقيقة متفوّقًا بـ 0.061 ثانية على فالتيري بوتاس سائق مرسيدس.

وكان سائق ريد بُل متفوّقًا في المقطع الأوسط، لكنّه كان يخسر بعض الوقت في المقطع الأوّل.

وحلّ هاميلتون ثالثًا على متن سيارة مرسيدس الثانية، وكان على بُعد 0.167 ثانية عن الصدارة.

وفصلت إثر ذلك فجوة كبيرة نسبيًا بلغت أربعة أعشارٍ من الثانية بين هاميلتون الثالث وكارلوس ساينز الإبن سائق فيراري.

وحلّ بيير غاسلي خامسًا لصالح ألفا تاوري، بينما ذهب المركز السادس إلى الإسباني ألونسو سائق ألبين والذي احتفل بالأمس بعيد ميلاده الأربعين.

واكتفى شارل لوكلير بالمركز السابع وكان آخر السائقين ضمن مجال ثانية عن الصدارة.

وقفز سيرجيو بيريز في اللحظات الأخيرة إلى المركز الثامن، بينما وضع لاندو نوريس سيارة مكلارين في المركز التاسع مباشرة أمام لانس سترول الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 21 1:17.555     203.360
2 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 26 1:17.616 0.061 0.061 203.200
3 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 25 1:17.722 0.167 0.106 202.923
4 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 24 1:18.115 0.560 0.393 201.902
5 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 27 1:18.181 0.626 0.066 201.731
6 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 26 1:18.385 0.830 0.204 201.206
7 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 23 1:18.391 0.836 0.006 201.191
8 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 20 1:18.466 0.911 0.075 200.999
9 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 26 1:18.649 1.094 0.183 200.531
10 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 25 1:18.755 1.200 0.106 200.261
11 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 26 1:18.765 1.210 0.010 200.236
12 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 18 1:18.770 1.215 0.005 200.223
13 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 22 1:18.989 1.434 0.219 199.668
14 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 27 1:19.265 1.710 0.276 198.973
15 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 24 1:19.724 2.169 0.459 197.827
16 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 24 1:19.824 2.269 0.100 197.579
17 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 26 1:20.383 2.828 0.559 196.205
18 88 Poland روبرت كوبتسا ألفا روميو فيراري 23 1:20.639 3.084 0.256 195.582
19 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 23 1:20.992 3.437 0.353 194.730
20 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 5 1:21.889 4.334 0.897 192.597
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