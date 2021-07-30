فيرشتابن يتفوّق بـ 0.061 ثانية على بوتاس في التجارب الحرّة الأولى في المجر

لم تكن مستويات التماسك في أفضل أحوالها في بداية الحصّة، حيث انزلق فرناندو ألونسو في مرحلة أولى قبل أن يليه الياباني اليافع يوكي تسونودا.

وطالب لويس هاميلتون فريقه بإجراء بعض التعديلات في الإعدادات بعد الطلعة الأولى، حيث قال: "أريد خمس نقاط ارتكازيّة أخرى على الجناح الأماميّ".

وفي حين أفلت تسونودا من انزلاقه الأوّل، إلّا أنّه عاد للانزلاق مجدّدًا وبشكلٍ غريب عند المنعطف الرابع، لكنّ القسم الخلفي من سيارته اصطدم بالجدار المقابل هذه المرّة وهو ما تسبّب في رفع العلم الأحمر من أجل إبعادها.

واستؤنفت الحصّة مع بقاء 15 دقيقة على النهاية، وتوجّه أغلب السائقين إلى الحلبة لاستئناف برامجهم.

ونجح فيرشتابن حينها في انتزاع الصدارة بـ 1:17.555 دقيقة متفوّقًا بـ 0.061 ثانية على فالتيري بوتاس سائق مرسيدس.

وكان سائق ريد بُل متفوّقًا في المقطع الأوسط، لكنّه كان يخسر بعض الوقت في المقطع الأوّل.

وحلّ هاميلتون ثالثًا على متن سيارة مرسيدس الثانية، وكان على بُعد 0.167 ثانية عن الصدارة.

وفصلت إثر ذلك فجوة كبيرة نسبيًا بلغت أربعة أعشارٍ من الثانية بين هاميلتون الثالث وكارلوس ساينز الإبن سائق فيراري.

وحلّ بيير غاسلي خامسًا لصالح ألفا تاوري، بينما ذهب المركز السادس إلى الإسباني ألونسو سائق ألبين والذي احتفل بالأمس بعيد ميلاده الأربعين.

واكتفى شارل لوكلير بالمركز السابع وكان آخر السائقين ضمن مجال ثانية عن الصدارة.

وقفز سيرجيو بيريز في اللحظات الأخيرة إلى المركز الثامن، بينما وضع لاندو نوريس سيارة مكلارين في المركز التاسع مباشرة أمام لانس سترول الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: