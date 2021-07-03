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فورمولا 1 / جائزة النمسا الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

فيرشتابن يتفوّق بـ 0.048 ثانية على نوريس وينطلق أوّلًا في النمسا

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واصل الهولندي ماكس فيرشتابن سلسلة أقطاب الانطلاق الأولى من بوابة جائزة النمسا الكبرى بعد تفوّقه بـ 0.048 ثانية على لاندو نوريس سائق مكلارين، في حين اكتفى لويس هاميلتون بالمركز الرابع.

فيرشتابن يتفوّق بـ 0.048 ثانية على نوريس وينطلق أوّلًا في النمسا

اشتعلت المنافسة في القسم الثالث، وفي حين أنّ الجميع كان يتوقّع أن تنحصر بين فيرشتابن وثنائيّ مرسيدس، إلّا أنّ لاندو نوريس فرض نفسه بينهم.

ونجح فيرشتابن في تسجيل 1:03.720 دقيقة في محاولته الأولى متفوّقًا بأكثر من عُشرين من الثانية عن نوريس أقرب ملاحقيه.

وفي حين لم ينجح فيرشتابن في تحسين زمنه، فإنّ نوريس اقترب منه بشكلٍ مدهش وتواجد على بُعد 0.048 ثانية.

لكنّ تلك النتيجة كانت كافية لفيرشتابن لضمان قطب الانطلاق الأوّل للمرّة السابعة في مسيرته والثالثة على التوالي هذا الموسم.

وسيصطفّ نوريس ثانيًا معه على الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق وسيُوفّر طبقة حماية إضافيّة للهولندي في السباق، خاصة في ظلّ تواجد سيرجيو بيريز ثالثًا بعد لفّة أخيرة قويّة.

كما لم يُحسّن هاميلتون زمنه في المحاولة الثانية وهو ما يعني انطلاقه رابعًا أمام زميله فالتيري بوتاس.

وتقدّم بيير غاسلي على زميله يوكي تسونودا، بينما سينطلق سيباستيان فيتيل مبدئيًا من المركز الثامن في انتظار ما سيُسفر عنه التحقيق في واقعة حجزه لفرناندو ألونسو.

أمّا جورج راسل فقد حقّق أفضل نتيجة تأهيليّة له مع ويليامز وسينطلق تاسعًا، بينما أكمل لانس سترول ترتيب العشرة الأوائل.

وسينطلق فيرشتابن، وهاميلتون، وبوتاس، ونوريس وراسل على إطارات "ميديوم" ضمن العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

كان الأداء متقاربًا للغاية مع نهاية سلسلة اللفّات الأولى، إذ أنّ ثانية واحدة فقط غطّت المراكز الـ 16 الأولى.

ودفع ذلك أغلب السائقين للعودة مجدّدًا لمحاولة إضافيّة حاسمة لضمان العبور إلى القسم الثاني.

واستخدم الجميع تقريبًا إطارات "سوفت" لمحاولة الحفاظ على تركيبة "ميديوم" للقسم الثاني والتأهّل عليها وبدء السباق على متنها.

وكان ذلك ما حدث بالفعل، لكنّ النتيجة النهائيّة كانت مشابهة للأسبوع الماضي وانتهت بخروج كلٍ من كيمي رايكونن، وإستيبان أوكون، ونيكولاس لاتيفي، بينما تذيّل ثنائيّ هاس ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين الترتيب مجدّدًا.

وعلى صعيد الصدارة فقد كان فيرشتابن الأسرع في القسم الأوّل بـ 1:04.249 دقيقة.

كما تذمّر سيرجيو بيريز من تجاوزه من قبل سيارة ويليامز أثناء تحضيره للفّته السريعة بما لا يتماشى مع ما أشار إليه مدير السباق مايكل ماسي صباح اليوم.

القسم الثاني

استغلّ بيريز خلوّ المسار في الدقائق الأولى ليُسجّل زمنه وحيدًا على إطارات "ميديوم" في ما آثر الجميع البقاء في خطّ الحظائر لعدّة دقائق.

وحاول عددٌ من السائقين إثر ذلك التأهّل على إطارات "ميديوم"، لكنّ ثنائيّ فيراري على سبيل المثال لم يتمكّن من التواجد عليها ضمن العشرة الأوائل، وبالرغم من ذلك فقد التزم كلاهما بالعودة على ذات التركيبة في الطلعة الثانية.

ومازح جورج راسل فريقه بعد لفّته الأولى التي تواجد تاسعًا على إثرها بالقول: "آسف يا شباب، هل كنت سريعًا جدًا؟".

وبشكلٍ مدهش سيرفع أكثر من أسهمه، فقد نجح راسل في وضع سيارته في المركز العاشر وعلى إطارات "ميديوم" كذلك.

وانتهى القسم بخروج كارلوس ساينز الإبن، وشارل لوكلير، ودانيال ريكاردو، وفرناندو ألونسو وأنطونيو جيوفينازي.

وأعلنت إدارة السباق التحقيق في واقعة فيتيل وفرناندو ألونسو الذي كان غاضبًا جدًا بعد أن قام الأوّل بتعطيله في المنعطف الأخير من لفّته السريعة.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 1:03.720   243.954
2 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 1:03.768 0.048 243.771
3 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 1:03.990 0.270 242.925
4 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 1:04.014 0.294 242.834
5 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 1:04.049 0.329 242.701
6 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 1:04.107 0.387 242.482
7 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 1:04.273 0.553 241.855
8 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 1:04.570 0.850 240.743
9 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 1:04.591 0.871 240.665
10 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 1:04.618 0.898 240.564
11 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 1:04.559 0.839 240.784
12 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 1:04.600 0.880 240.631
13 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 1:04.719 0.999 240.189
14 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 1:04.856 1.136 239.681
15 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 1:05.083 1.363 238.845
16 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 1:05.009 1.289 239.117
17 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 1:05.051 1.331 238.963
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 1:05.195 1.475 238.435
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 1:05.427 1.707 237.589
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 1:05.951 2.231 235.702
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