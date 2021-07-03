فيرشتابن يتفوّق بـ 0.048 ثانية على نوريس وينطلق أوّلًا في النمسا

اشتعلت المنافسة في القسم الثالث، وفي حين أنّ الجميع كان يتوقّع أن تنحصر بين فيرشتابن وثنائيّ مرسيدس، إلّا أنّ لاندو نوريس فرض نفسه بينهم.

ونجح فيرشتابن في تسجيل 1:03.720 دقيقة في محاولته الأولى متفوّقًا بأكثر من عُشرين من الثانية عن نوريس أقرب ملاحقيه.

وفي حين لم ينجح فيرشتابن في تحسين زمنه، فإنّ نوريس اقترب منه بشكلٍ مدهش وتواجد على بُعد 0.048 ثانية.

لكنّ تلك النتيجة كانت كافية لفيرشتابن لضمان قطب الانطلاق الأوّل للمرّة السابعة في مسيرته والثالثة على التوالي هذا الموسم.

وسيصطفّ نوريس ثانيًا معه على الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق وسيُوفّر طبقة حماية إضافيّة للهولندي في السباق، خاصة في ظلّ تواجد سيرجيو بيريز ثالثًا بعد لفّة أخيرة قويّة.

كما لم يُحسّن هاميلتون زمنه في المحاولة الثانية وهو ما يعني انطلاقه رابعًا أمام زميله فالتيري بوتاس.

وتقدّم بيير غاسلي على زميله يوكي تسونودا، بينما سينطلق سيباستيان فيتيل مبدئيًا من المركز الثامن في انتظار ما سيُسفر عنه التحقيق في واقعة حجزه لفرناندو ألونسو.

أمّا جورج راسل فقد حقّق أفضل نتيجة تأهيليّة له مع ويليامز وسينطلق تاسعًا، بينما أكمل لانس سترول ترتيب العشرة الأوائل.

وسينطلق فيرشتابن، وهاميلتون، وبوتاس، ونوريس وراسل على إطارات "ميديوم" ضمن العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

كان الأداء متقاربًا للغاية مع نهاية سلسلة اللفّات الأولى، إذ أنّ ثانية واحدة فقط غطّت المراكز الـ 16 الأولى.

ودفع ذلك أغلب السائقين للعودة مجدّدًا لمحاولة إضافيّة حاسمة لضمان العبور إلى القسم الثاني.

واستخدم الجميع تقريبًا إطارات "سوفت" لمحاولة الحفاظ على تركيبة "ميديوم" للقسم الثاني والتأهّل عليها وبدء السباق على متنها.

وكان ذلك ما حدث بالفعل، لكنّ النتيجة النهائيّة كانت مشابهة للأسبوع الماضي وانتهت بخروج كلٍ من كيمي رايكونن، وإستيبان أوكون، ونيكولاس لاتيفي، بينما تذيّل ثنائيّ هاس ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين الترتيب مجدّدًا.

وعلى صعيد الصدارة فقد كان فيرشتابن الأسرع في القسم الأوّل بـ 1:04.249 دقيقة.

كما تذمّر سيرجيو بيريز من تجاوزه من قبل سيارة ويليامز أثناء تحضيره للفّته السريعة بما لا يتماشى مع ما أشار إليه مدير السباق مايكل ماسي صباح اليوم.

القسم الثاني

استغلّ بيريز خلوّ المسار في الدقائق الأولى ليُسجّل زمنه وحيدًا على إطارات "ميديوم" في ما آثر الجميع البقاء في خطّ الحظائر لعدّة دقائق.

وحاول عددٌ من السائقين إثر ذلك التأهّل على إطارات "ميديوم"، لكنّ ثنائيّ فيراري على سبيل المثال لم يتمكّن من التواجد عليها ضمن العشرة الأوائل، وبالرغم من ذلك فقد التزم كلاهما بالعودة على ذات التركيبة في الطلعة الثانية.

ومازح جورج راسل فريقه بعد لفّته الأولى التي تواجد تاسعًا على إثرها بالقول: "آسف يا شباب، هل كنت سريعًا جدًا؟".

وبشكلٍ مدهش سيرفع أكثر من أسهمه، فقد نجح راسل في وضع سيارته في المركز العاشر وعلى إطارات "ميديوم" كذلك.

وانتهى القسم بخروج كارلوس ساينز الإبن، وشارل لوكلير، ودانيال ريكاردو، وفرناندو ألونسو وأنطونيو جيوفينازي.

وأعلنت إدارة السباق التحقيق في واقعة فيتيل وفرناندو ألونسو الذي كان غاضبًا جدًا بعد أن قام الأوّل بتعطيله في المنعطف الأخير من لفّته السريعة.

ترتيب شبكة الانطلاق: