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فورمولا 1 / جائزة ستيريا الكبرى / تقرير التجارب

فيرشتابن يتفوّق بـ 0.043 ثانية على بوتاس في التجارب الثانية في النمسا

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فيرشتابن يتفوّق بـ 0.043 ثانية على بوتاس في التجارب الثانية في النمسا
من قبل:
10-07-2020

حقّق ماكس فيرشتابن الزمن الأسرع خلال حصّة التجارب الحرّة الثانية من جائزة ستيريا الكبرى للفورمولا واحد متفوّقًا بأقلّ من عُشرٍ من الثانية عن فالتيري بوتاس سائق مرسيدس، في الوقت الذي تواصلت فيه معاناة فيراري اللافتة.

علمت الفرق منذ وقتٍ مسبقٍ أهميّة هذه الحصّة على صعيد ترتيب شبكة الانطلاق، كون إدارة السباق أعلمتها بأنّها ستتّجه لاعتماد ترتيبها بمثابة ترتيب شبكة الانطلاق في حال تهاطلت الأمطار الغزيرة المتوقّعة في تصفيات السبت.

ولم يمض الكثير من الوقت على بداية الحصّة حتّى تعرّض دانيال ريكاردو لحادثٍ قوي عند المنعطف ما قبل الأخير.

ويبدو أنّ الأسترالي قد دخل المنعطف بسرعة مفرطة قليلة ليفقد السيطرة على القسم الخلفي من السيارة ويتوجّه على سرعة عالية نحو جدار الإطارات ويصطدم به بقوّة ما ألحق الكثير من الضرر بسيارته وأدّى إلى رفع العلم الأحمر.

فضلًا عن ذلك فإنّ ريكاردو غادر موقع الحادث وهو يعرج قليلًا، نتيجة لذلك نُقل مباشرة إلى المركز الطبيّ ليخضع لبعض الفحوصات.

وتطلّب الأمر بعض الوقت إلى حين إصلاح الحاجز وإبعاد السيارة، قبل أن تستؤنف الحصّة مع بقاء ساعة و5 دقائق.

وكانت إدارة السباق صارمة للغاية في ما يتعلّق بحدود المسار، إذ شُطبت الأزمنة يمينًا وشمالًا لكلّ من تجاوز الخطّ الأبيض الخارجيّ عند الخروج من آخر منعطفين من الحلبة.

نتيجة لذلك اضطرّ الكثير من سائقي الطليعة لتقديم لفّات إضافيّة من أجل ضمان تعويض اللفّات المشطوبة.

وتواجد فيرشتابن في الصدارة هذه المرّة بتوقيت وقدره 1:03.660 دقيقة، وذلك بفارق طفيف للغاية أمام بوتاس الفائز بعطلة نهاية الأسبوع الماضي.

لكنّ الأزمنة بشكلٍ عام كانت متقاربة للغاية في الصدارة بالمقارنة مع نهاية الأسبوع الماضي، وربّما يعود ذلك إلى مقاربة حذرة من مرسيدس لمجاراة مشاكل علبة التروس بعد وتيرتها المسيطرة سابقًا.

وذهب المركز الثالث إلى سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت، لتتواجد بذلك ثلاث سيارات مختلفة ضمن مجال عُشرين من الثانية.

وحلّ زميله لانس سترول في المركز الرابع أمام كارلوس ساينز الإبن.

وبشكلٍ غريب اكتفى لويس هاميلتون بالمركز السادس بفارقٍ قارب السبعة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة، كما أنّه أمضى فترة طويلة في المرآب قبل الشروع في محاكاة السباق بعد أن عبّر عن عدم سعادته بسلوك سيارته على الحلبة.

أمّا أليكسندر ألبون فقد كان أبطأ بشكلٍ ملحوظٍ من زميله في صفوف ريد بُل فيرشتابن واكتفى بالمركز السابع، كما أنّه انزلق في مناسبتين على المسار في هذه الحصّة.

من جانبٍ آخر حلّ لاندو نوريس، الذي صعد إلى منصّة التتويج في السباق الماضي، ثامنًا بفارق قارب 0.9 ثانية، كما أنّه سيتراجع 3 مراكز من مكان تأهّله لتجاوزه سيارات أخرى في فترة الأعلام الصفراء في الحصّة الأولى الصباحيّة.

معاناة فيراري لم تعرف أيّ تحسنٍ بعد أن اكتفى شارل لوكلير بالمركز التاسع على بعُد أكثر من ثانية من الصدارة في المركز التاسع، بينما أكمل إستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل.

أمّا بالنسبة لزميله سيباستيان فيتيل فقد كان الوضع أسوأ بتواجده في المركز الـ 16 بعد شطب زمنه لخرقه حدود المسار، لكنّ وتيرته لم تكن بتلك الروعة في جميع الأحوال وكانت قريبة من زميله لوكلير.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 27 1:03.660     244.184
2 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 36 1:03.703 0.043 0.043 244.019
3 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 43 1:03.877 0.217 0.174 243.355
4 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 43 1:04.241 0.581 0.364 241.976
5 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 45 1:04.333 0.673 0.092 241.630
6 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 27 1:04.348 0.688 0.015 241.573
7 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 29 1:04.437 0.777 0.089 241.240
8 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 31 1:04.541 0.881 0.104 240.851
9 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 35 1:04.706 1.046 0.165 240.237
10 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 32 1:04.746 1.086 0.040 240.088
11 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 37 1:04.757 1.097 0.011 240.048
12 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 34 1:05.050 1.390 0.293 238.966
13 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 23 1:05.152 1.492 0.102 238.592
14 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 36 1:05.365 1.705 0.213 237.815
15 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 34 1:05.588 1.928 0.223 237.006
16 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 40 1:05.613 1.953 0.025 236.916
17 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 49 1:05.655 1.995 0.042 236.764
18 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 36 1:05.790 2.130 0.135 236.279
19 8 France رومان غروجان هاس فيراري 38 1:06.096 2.436 0.306 235.185
20 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو          
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الكاتب مروان الوافي

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