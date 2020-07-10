فيرشتابن يتفوّق بـ 0.043 ثانية على بوتاس في التجارب الثانية في النمسا

علمت الفرق منذ وقتٍ مسبقٍ أهميّة هذه الحصّة على صعيد ترتيب شبكة الانطلاق، كون إدارة السباق أعلمتها بأنّها ستتّجه لاعتماد ترتيبها بمثابة ترتيب شبكة الانطلاق في حال تهاطلت الأمطار الغزيرة المتوقّعة في تصفيات السبت.

ولم يمض الكثير من الوقت على بداية الحصّة حتّى تعرّض دانيال ريكاردو لحادثٍ قوي عند المنعطف ما قبل الأخير.

ويبدو أنّ الأسترالي قد دخل المنعطف بسرعة مفرطة قليلة ليفقد السيطرة على القسم الخلفي من السيارة ويتوجّه على سرعة عالية نحو جدار الإطارات ويصطدم به بقوّة ما ألحق الكثير من الضرر بسيارته وأدّى إلى رفع العلم الأحمر.

فضلًا عن ذلك فإنّ ريكاردو غادر موقع الحادث وهو يعرج قليلًا، نتيجة لذلك نُقل مباشرة إلى المركز الطبيّ ليخضع لبعض الفحوصات.

وتطلّب الأمر بعض الوقت إلى حين إصلاح الحاجز وإبعاد السيارة، قبل أن تستؤنف الحصّة مع بقاء ساعة و5 دقائق.

وكانت إدارة السباق صارمة للغاية في ما يتعلّق بحدود المسار، إذ شُطبت الأزمنة يمينًا وشمالًا لكلّ من تجاوز الخطّ الأبيض الخارجيّ عند الخروج من آخر منعطفين من الحلبة.

نتيجة لذلك اضطرّ الكثير من سائقي الطليعة لتقديم لفّات إضافيّة من أجل ضمان تعويض اللفّات المشطوبة.

وتواجد فيرشتابن في الصدارة هذه المرّة بتوقيت وقدره 1:03.660 دقيقة، وذلك بفارق طفيف للغاية أمام بوتاس الفائز بعطلة نهاية الأسبوع الماضي.

لكنّ الأزمنة بشكلٍ عام كانت متقاربة للغاية في الصدارة بالمقارنة مع نهاية الأسبوع الماضي، وربّما يعود ذلك إلى مقاربة حذرة من مرسيدس لمجاراة مشاكل علبة التروس بعد وتيرتها المسيطرة سابقًا.

وذهب المركز الثالث إلى سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت، لتتواجد بذلك ثلاث سيارات مختلفة ضمن مجال عُشرين من الثانية.

وحلّ زميله لانس سترول في المركز الرابع أمام كارلوس ساينز الإبن.

وبشكلٍ غريب اكتفى لويس هاميلتون بالمركز السادس بفارقٍ قارب السبعة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة، كما أنّه أمضى فترة طويلة في المرآب قبل الشروع في محاكاة السباق بعد أن عبّر عن عدم سعادته بسلوك سيارته على الحلبة.

أمّا أليكسندر ألبون فقد كان أبطأ بشكلٍ ملحوظٍ من زميله في صفوف ريد بُل فيرشتابن واكتفى بالمركز السابع، كما أنّه انزلق في مناسبتين على المسار في هذه الحصّة.

من جانبٍ آخر حلّ لاندو نوريس، الذي صعد إلى منصّة التتويج في السباق الماضي، ثامنًا بفارق قارب 0.9 ثانية، كما أنّه سيتراجع 3 مراكز من مكان تأهّله لتجاوزه سيارات أخرى في فترة الأعلام الصفراء في الحصّة الأولى الصباحيّة.

معاناة فيراري لم تعرف أيّ تحسنٍ بعد أن اكتفى شارل لوكلير بالمركز التاسع على بعُد أكثر من ثانية من الصدارة في المركز التاسع، بينما أكمل إستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل.

أمّا بالنسبة لزميله سيباستيان فيتيل فقد كان الوضع أسوأ بتواجده في المركز الـ 16 بعد شطب زمنه لخرقه حدود المسار، لكنّ وتيرته لم تكن بتلك الروعة في جميع الأحوال وكانت قريبة من زميله لوكلير.

نتيجة الحصّة: