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فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى / تقرير التجارب

فيرشتابن يتفوّق بـ 0.034 ثانية على بوتاس في التجارب الأولى في أبوظبي

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فيرشتابن يتفوّق بـ 0.034 ثانية على بوتاس في التجارب الأولى في أبوظبي
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سجّل ماكس فيرشتابن الزمن الأسرع في حصّة التجارب الحرّة الأولى من جائزة أبوظبي الكبرى، وذلك في ظلّ عمل أغلب الفرق على برامج اختبارات لمستويات ارتكازيّة 2021 المُعدّلة.

اتّجهت جميع الأنظار صوب مرآب مرسيدس لمتابعة عودة بطل العالم هاميلتون إلى قمرة القيادة إثر شفائه من فيروس كورونا.

لكنّ برنامج البريطاني تعثّر سريعًا بعد أن واجه مشكلة في أُسطوانة المكابح الرئيسيّة ما تطلّب عودته إلى خطّ الحظائر ليعمل الميكانيكيون عليها.

لم يمضِ الكثير من الوقت منذ بداية الحصّة حتّى تتالت المشاكل، إذ أثناء عبوره بسرعة الخطّ المستقيم الخلفيّ، خسر دانيال ريكاردو الطاقة، وصدر صوت قرقعة عند محاولته نقل الغيارات، وقال لفريقه: "لديّ مشكلة".

وفي حين أنّه حاول السير ببطء لمحاولة العودة إلى خطّ الحظائر، فقد طلب منه مهندسه إيقاف السيارة إلى جانب المسار وهو ما تطلّب اعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة لإبعادها.

بالتزامن مع ذلك طلب فريق ألفا تاوري من سائقه دانييل كفيات القيادة ببطء والعودة إلى خطّ الحظائر نتيجة وجود مشكلة.

واعتمدت أغلب الفرق هذه الحصّة كتجارب تحضيريّة للعام المقبل في ظلّ اتّباعها لبرامج مختلفة بالكامل عن الوضع الطبيعي.

وذهبت الصدارة إلى فيرشتابن سائق ريد بُل بتوقيت وقدره 1:37.378 دقيقة، وتقدّم الهولندي بفارق 0.034 ثانية على بوتاس.

لكنّ الترتيب خلفهما كان مبعثرًا وذلك في ظلّ تواجد إستيبان أوكون في المركز الثالث، لكنّه كان بعيدًا بأكثر من ثانية عن الصدارة.

وحلّ أليكسندر ألبون رابعًا على متن سيارة ريد بُل الثانية، لكنّه لم يُعزّز أسهمه للحفاظ على مقعده في العام المقبل بعد أن انزلق على المسار ودمّر إطاراته نسبيًا.

وبعد أن أمضى أغلب لفّاته على إطارات "هارد"، تواجد هاميلتون في المركز الخامس على بُعد 1.366 ثانية عن الصدارة.

وتقدّم الفهد الأسمر على ثنائيّ ريسينغ بوينت لانس سترول وسيرجيو بيريز على التوالي.

بدوره تقدّم كفيات – الذي لم تكن مشكلته كبيرة وتمكّن من استئناف برنامجه – على زميله بيير غاسلي، في حين أكمل كيمي رايكونن ترتيب العشرة الأوائل.

وشهدت هذه الحصّة مشاركة ميك شوماخر مع فريقه للعام المقبل هاس وذلك بعد أقلّ من أسبوعٍ من تتويجه بلقب الفورمولا 2.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 26 1:37.378     205.327
2 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 32 1:37.412 0.034 0.034 205.256
3 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 34 1:38.515 1.137 1.103 202.957
4 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 25 1:38.547 1.169 0.032 202.892
5 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 24 1:38.744 1.366 0.197 202.487
6 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 25 1:38.831 1.453 0.087 202.308
7 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 25 1:38.956 1.578 0.125 202.053
8 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 27 1:39.150 1.772 0.194 201.658
9 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 30 1:39.160 1.782 0.010 201.637
10 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 22 1:39.199 1.821 0.039 201.558
11 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 27 1:39.330 1.952 0.131 201.292
12 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 25 1:39.344 1.966 0.014 201.264
13 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 28 1:39.352 1.974 0.008 201.248
14 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 19 1:39.670 2.292 0.318 200.605
15 88 Poland روبرت كوبتسا ألفا روميو فيراري 19 1:39.905 2.527 0.235 200.134
16 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 24 1:40.446 3.068 0.541 199.056
17 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 27 1:41.063 3.685 0.617 197.840
18 50 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 23 1:41.235 3.857 0.172 197.504
19 51 Brazil بيترو فيتيبالدي هاس فيراري 24 1:44.069 6.691 2.834 192.126
20 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 3        
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أبوظبي الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الأولى
الكاتب مروان الوافي

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