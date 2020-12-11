فيرشتابن يتفوّق بـ 0.034 ثانية على بوتاس في التجارب الأولى في أبوظبي

اتّجهت جميع الأنظار صوب مرآب مرسيدس لمتابعة عودة بطل العالم هاميلتون إلى قمرة القيادة إثر شفائه من فيروس كورونا.

لكنّ برنامج البريطاني تعثّر سريعًا بعد أن واجه مشكلة في أُسطوانة المكابح الرئيسيّة ما تطلّب عودته إلى خطّ الحظائر ليعمل الميكانيكيون عليها.

لم يمضِ الكثير من الوقت منذ بداية الحصّة حتّى تتالت المشاكل، إذ أثناء عبوره بسرعة الخطّ المستقيم الخلفيّ، خسر دانيال ريكاردو الطاقة، وصدر صوت قرقعة عند محاولته نقل الغيارات، وقال لفريقه: "لديّ مشكلة".

وفي حين أنّه حاول السير ببطء لمحاولة العودة إلى خطّ الحظائر، فقد طلب منه مهندسه إيقاف السيارة إلى جانب المسار وهو ما تطلّب اعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة لإبعادها.

بالتزامن مع ذلك طلب فريق ألفا تاوري من سائقه دانييل كفيات القيادة ببطء والعودة إلى خطّ الحظائر نتيجة وجود مشكلة.

واعتمدت أغلب الفرق هذه الحصّة كتجارب تحضيريّة للعام المقبل في ظلّ اتّباعها لبرامج مختلفة بالكامل عن الوضع الطبيعي.

وذهبت الصدارة إلى فيرشتابن سائق ريد بُل بتوقيت وقدره 1:37.378 دقيقة، وتقدّم الهولندي بفارق 0.034 ثانية على بوتاس.

لكنّ الترتيب خلفهما كان مبعثرًا وذلك في ظلّ تواجد إستيبان أوكون في المركز الثالث، لكنّه كان بعيدًا بأكثر من ثانية عن الصدارة.

وحلّ أليكسندر ألبون رابعًا على متن سيارة ريد بُل الثانية، لكنّه لم يُعزّز أسهمه للحفاظ على مقعده في العام المقبل بعد أن انزلق على المسار ودمّر إطاراته نسبيًا.

وبعد أن أمضى أغلب لفّاته على إطارات "هارد"، تواجد هاميلتون في المركز الخامس على بُعد 1.366 ثانية عن الصدارة.

وتقدّم الفهد الأسمر على ثنائيّ ريسينغ بوينت لانس سترول وسيرجيو بيريز على التوالي.

بدوره تقدّم كفيات – الذي لم تكن مشكلته كبيرة وتمكّن من استئناف برنامجه – على زميله بيير غاسلي، في حين أكمل كيمي رايكونن ترتيب العشرة الأوائل.

وشهدت هذه الحصّة مشاركة ميك شوماخر مع فريقه للعام المقبل هاس وذلك بعد أقلّ من أسبوعٍ من تتويجه بلقب الفورمولا 2.

نتيجة الحصّة: