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فورمولا 1 / جائزة هولندا الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

فيرشتابن يتفوّق بـ 0.021 ثانية على لوكلير ويُلهب حماس جماهيره في تصفيات زاندفورت

خرج ماكس فيرشتابن منتصرًا في التجارب التأهيليّة الجنونيّة لجائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد بعد تفوّقه بـ 0.021 ثانية على غريمه شارل لوكلير، في حين كان كارلوس ساينز الإبن ثالثًا بفارقٍ طفيف.

فيرشتابن يتفوّق بـ 0.021 ثانية على لوكلير ويُلهب حماس جماهيره في تصفيات زاندفورت

ألهب فيرشتابن حماس جماهيره الغفيرة بدخوله أوّلًا إلى الحلبة في القسم الثالث الحاسم.

ولم يُخيّب الهولندي الآمل حيث سجّل مباشرة 1:10.515 دقيقة وهو الزمن الأسرع في عطلة نهاية الأسبوع حتّى تلك المرحلة.

لكنّ لوكلير أحدث المفاجأة بتقدّمه عليه بـ 0.059 ثانية مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى، بينما لم يكن لويس هاميلتون بعيدًا للغاية عنهما في المركز الثالث، وكذلك كارلوس ساينز الإبن.

لذا كانت اللفّات الأخيرة الحاسمة حابسة للأنفاس عندما عاد الجميع في الدقائق الختاميّة.

وكان لوكلير أوّل من يُكمل لفّته وحسّن بالفعل زمنه بعُشرٍ من الثانية بالرغم من تضييعه الكثير من الوقت في المقطع الأوسط، وبقي بانتظار الجميع وراءه.

وبالفعل تفوّق عليه فيرشتابن بـ 0.021 ثانية مستفيدًا من سرعته العالية في المقطع الأوسط، وكان ساينز الإبن قريبًا للغاية هو الآخر ليقفز إلى المركز الثالث بفارق 0.092 ثانية.

لكنّ المنافسة انتهت حينها بعد أن انزلق سيرجيو بيريز في المنعطف ما قبل الأخير متعرّضًا لحادث ما حرمه تحسين زمنه وكذلك ثنائيّ مرسيدس خلفه.

وضمن بذلك فيرشتابن قطب الانطلاق الأوّل بعد المعركة الناريّة مع لوكلير وساينز.

وسينطلق هاميلتون من المركز الرابع أمام بيريز وراسل، بينما سيتواجد لاندو نوريس مبدئيًا في المركز السابع.

وواصل ميك شوماخر عروضه القويّة نهاية هذا الأسبوع بتأهّله ثامنًا أمام يوكي تسونودا، بينما لم يُشارك لانس سترول في القسم الثالث وسينطلق عاشرًا.

القسم الأوّل

اضطرّ يوكي تسونودا للكبح بقوّة في خطّ الحظائر بعد تسريح فريق مكلارين سائقه لاندو نوريس في طريقه بشكلٍ غير آمن، وأعلن المراقبون تحقيقهم في الواقعة بعد الحصّة.

في الأثناء قال فيرشتابن: "هناك الكثير من الاهتزازات بالخروج من المنعطف الأخير"، لكنّ ذلك لم يمنعه من التقدّم إلى الصدارة بأريحيّة كبيرة.

وكاد كارلوس ساينز الإبن أن يجد نفسه خارجًا، حيث انتهى به المطاف في المركز الـ 14.

وكان فالتيري بوتاس أوّل الخارجين في المركز الـ 16، حيث سينطلق أمام كيفن ماغنوسن ودانيال ريكاردو الذي مثّل خروجه خيبة أملٍ كبيرة بالنسبة لمكلارين وحضوضها في التغلّب على ألبين، خاصة مع تأهّل زميله نوريس بأريحيّة إلى القسم الثاني.

وكان سيباستيان فيتيل في طريقه للعبور بسهولة إلى القسم الثاني، لكنّه انزلق في المنعطف ما قبل الأخير وعبر على المنطقة الحصويّة ما تسبّب في اكتفائه بالمركز الـ 19 أمام نيكولاس لاتيفي الذي تذيّل الترتيب مجدّدًا.

القسم الثاني

بالكاد انطلقت مجريات القسم الثاني حتّى رُفع العلم الأحمر وذلك بسبب رمي شمروخٍ على المسار.

واستؤنفت الحصّة بعد ذلك، حيث حلّقت ريد بُل في الأمام وأصبح فيرشتابن أوّل من يكسر عتبة الـ 71 ثانية بتسجيله 1:10.927 دقيقة.

وبعد أن استخدما إطارات مستعملة في الطلعة الأولى، عاد ثنائيّ فيراري في الدقائق الأخيرة ليتمكّن ساينز من القفز إلى الصدارة أمام راسل، بينما آثر فيرشتابن عدم العودة.

وكان الترتيب متقاربًا للغاية في ظلّ تغطية نصف ثانية للمراكز الثمانية الأخيرة.

وانتهى القسم بخروج بيير غاسلي الذي تقدّم على ثنائيّ ألبين إستيبان أوكون وفرناندو ألونسو، حيث تذمّر الأخير قائلًا: "كان زحامًا من سيارة ريد بُل، لا أعلم ما الذي كان يفعله هناك" في إشارة إلى بيريز.

أمّا المركز الـ 14 فقد كان من نصيب جو غوانيو، في حين اكتى أليكسندر ألبون بالمركز الـ 15.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق معدّل السرعة كم/س
1 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 1:10.342   217.969
2 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 1:10.363 0.021 217.904
3 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 1:10.434 0.092 217.684
4 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 1:10.648 0.306 217.025
5 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 1:11.077 0.735 215.715
6 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 1:11.147 0.805 215.503
7 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 1:11.174 0.832 215.421
8 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 1:11.442 1.100 214.613
9 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 1:12.556 2.214 211.318
10 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس -    
11 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 1:11.512 1.170 214.403
12 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 1:11.605 1.263 214.124
13 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 1:11.613 1.271 214.100
14 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 1:11.704 1.362 213.829
15 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 1:11.802 1.460 213.537
16 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 1:11.961 1.619 213.065
17 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 1:12.041 1.699 212.828
18 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 1:12.081 1.739 212.710
19 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 1:12.391 2.049 211.799
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 1:13.353 3.011 209.022
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