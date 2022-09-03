فيرشتابن يتفوّق بـ 0.021 ثانية على لوكلير ويُلهب حماس جماهيره في تصفيات زاندفورت

ألهب فيرشتابن حماس جماهيره الغفيرة بدخوله أوّلًا إلى الحلبة في القسم الثالث الحاسم.

ولم يُخيّب الهولندي الآمل حيث سجّل مباشرة 1:10.515 دقيقة وهو الزمن الأسرع في عطلة نهاية الأسبوع حتّى تلك المرحلة.

لكنّ لوكلير أحدث المفاجأة بتقدّمه عليه بـ 0.059 ثانية مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى، بينما لم يكن لويس هاميلتون بعيدًا للغاية عنهما في المركز الثالث، وكذلك كارلوس ساينز الإبن.

لذا كانت اللفّات الأخيرة الحاسمة حابسة للأنفاس عندما عاد الجميع في الدقائق الختاميّة.

وكان لوكلير أوّل من يُكمل لفّته وحسّن بالفعل زمنه بعُشرٍ من الثانية بالرغم من تضييعه الكثير من الوقت في المقطع الأوسط، وبقي بانتظار الجميع وراءه.

وبالفعل تفوّق عليه فيرشتابن بـ 0.021 ثانية مستفيدًا من سرعته العالية في المقطع الأوسط، وكان ساينز الإبن قريبًا للغاية هو الآخر ليقفز إلى المركز الثالث بفارق 0.092 ثانية.

لكنّ المنافسة انتهت حينها بعد أن انزلق سيرجيو بيريز في المنعطف ما قبل الأخير متعرّضًا لحادث ما حرمه تحسين زمنه وكذلك ثنائيّ مرسيدس خلفه.

وضمن بذلك فيرشتابن قطب الانطلاق الأوّل بعد المعركة الناريّة مع لوكلير وساينز.

وسينطلق هاميلتون من المركز الرابع أمام بيريز وراسل، بينما سيتواجد لاندو نوريس مبدئيًا في المركز السابع.

وواصل ميك شوماخر عروضه القويّة نهاية هذا الأسبوع بتأهّله ثامنًا أمام يوكي تسونودا، بينما لم يُشارك لانس سترول في القسم الثالث وسينطلق عاشرًا.

القسم الأوّل

اضطرّ يوكي تسونودا للكبح بقوّة في خطّ الحظائر بعد تسريح فريق مكلارين سائقه لاندو نوريس في طريقه بشكلٍ غير آمن، وأعلن المراقبون تحقيقهم في الواقعة بعد الحصّة.

في الأثناء قال فيرشتابن: "هناك الكثير من الاهتزازات بالخروج من المنعطف الأخير"، لكنّ ذلك لم يمنعه من التقدّم إلى الصدارة بأريحيّة كبيرة.

وكاد كارلوس ساينز الإبن أن يجد نفسه خارجًا، حيث انتهى به المطاف في المركز الـ 14.

وكان فالتيري بوتاس أوّل الخارجين في المركز الـ 16، حيث سينطلق أمام كيفن ماغنوسن ودانيال ريكاردو الذي مثّل خروجه خيبة أملٍ كبيرة بالنسبة لمكلارين وحضوضها في التغلّب على ألبين، خاصة مع تأهّل زميله نوريس بأريحيّة إلى القسم الثاني.

وكان سيباستيان فيتيل في طريقه للعبور بسهولة إلى القسم الثاني، لكنّه انزلق في المنعطف ما قبل الأخير وعبر على المنطقة الحصويّة ما تسبّب في اكتفائه بالمركز الـ 19 أمام نيكولاس لاتيفي الذي تذيّل الترتيب مجدّدًا.

القسم الثاني

بالكاد انطلقت مجريات القسم الثاني حتّى رُفع العلم الأحمر وذلك بسبب رمي شمروخٍ على المسار.

واستؤنفت الحصّة بعد ذلك، حيث حلّقت ريد بُل في الأمام وأصبح فيرشتابن أوّل من يكسر عتبة الـ 71 ثانية بتسجيله 1:10.927 دقيقة.

وبعد أن استخدما إطارات مستعملة في الطلعة الأولى، عاد ثنائيّ فيراري في الدقائق الأخيرة ليتمكّن ساينز من القفز إلى الصدارة أمام راسل، بينما آثر فيرشتابن عدم العودة.

وكان الترتيب متقاربًا للغاية في ظلّ تغطية نصف ثانية للمراكز الثمانية الأخيرة.

وانتهى القسم بخروج بيير غاسلي الذي تقدّم على ثنائيّ ألبين إستيبان أوكون وفرناندو ألونسو، حيث تذمّر الأخير قائلًا: "كان زحامًا من سيارة ريد بُل، لا أعلم ما الذي كان يفعله هناك" في إشارة إلى بيريز.

أمّا المركز الـ 14 فقد كان من نصيب جو غوانيو، في حين اكتى أليكسندر ألبون بالمركز الـ 15.

ترتيب شبكة الانطلاق: