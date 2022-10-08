فيرشتابن يتفوّق بـ 0.010 ثانية على لوكلير وينطلق أوّلًا في سوزوكا

أطلق ثلاثيّ الصدارة العنان لسياراتهم مع بداية القسم الثالث الحاسم، لكنّ فيرشتابن واصل هيمنته أمام ثنائيّ فيراري مُسجّلًا 1:29.304 دقيقة مع نهاية محاولته الأولى ويتفوّق على لوكلير برُبع ثانية في تلك المرحلة.

لكن أظهرت الإعادة أنّ حادثة قويّة كادت أن تقع قبل ذلك بقليل عندما كان فيرشتابن بصدد السير ببطء قبل بدء لفّته بينما كان نوريس قادمًا من الخلف ضمن لفّة سريعة عند منعطف "130آر" وانزلق البريطاني قليلًا وخرج عن المسار لتفادي الاصطدام به.

وعاد السائقون في اللحظات الأخيرة، وفي حين حسّن لوكلير زمنه بشكلٍ مثيرٍ، خاصة في المقطع الأوسط، إلّا أنّه أكمل محاولته على بُعد 0.010 ثانية عن زمن فيرشتابن.

وحدث ذات السيناريو مع زميله ساينز الذي أكمل لفّته على بُعد 0.057 ثانية عن فيرشتابن الذي لم يُحسّن زمنه في المحاولة الأخيرة، لكنّه ضمن قطب الانطلاق الأوّل.

وسينطلق لوكلير بجواره من الصفّ الأوّل، بينما سيجمع الصفّ الثاني كلًا من ساينز وسيرجيو بيريز الذي كان أبطأ من ثلاثيّ الصدارة بفارقٍ كبير بلغ أربعة أعشارٍ من الثانية.

وكان إستيبان أوكون في مركز أفضل البقيّة بحلوله خامسًا أمام لويس هاميلتون وفرناندو ألونسو وذلك في ظلّ سعي ألبين لتجاوز خيبة أمل نهاية الأسبوع الماضي عبر انسحابها المزدوج في سنغافورة.

وكان المركز الثامن من نصيب جورج راسل سائق مرسيدس الآخر الذي واجه مشاكل على صعيد التماسك.

في الأثناء قال سيباستيان فيتيل بعد لفّته الوحيدة التي وضعته تاسعًا أمام لاندو نوريس: "شكرًا لكم يا شباب، كانت هذه حصّة رائعة، هذه الحلبة أفضل من جميع الحلبات الأخرى".

القسم الأوّل

كانت ظروف المسار في أفضل أحوالها في هذه المرحلة من عطلة نهاية الأسبوع.

وتواجد فيرشتابن في الصدارة سريعًا في ظلّ تمتّع ريد بُل بالأفضليّة في المقطع الأوّل، بينما كانت فيراري أفضل قليلًا في الثاني، وكانت الكفّة متعادلة في الثالث.

واشتكى بيير غاسلي من فقدانه للمكابح وذلك بالرغم من تواجده ضمن العشرة الأوائل في تلك المرحلة، وتكرّر ذات السيناريو مع زميله الياباني يوكي تسونودا وطلب منه مهندسه تبريد المكابح قبل أن يرد الأخير صارخًا أنّه يعلم بأنّ عليه فعل ذلك أثناء عودته إلى خطّ الحظائر.

وتحسّنت حالة المسار أكثر مع دخول اللحظات الأخيرة، وتمكّن معظم السائقين من تحسين أزمنتهم.

وانتهى القسم بخروج أليكسندر ألبون أمام غاسلي الذي خسر محاولته الأخيرة بعد تواصل مشاكل مكابحه.

وسينطلق كيفن ماغنوسن من المركز الـ 18 أمام لانس سترول، في حين سيتذيل نيكولاس لاتيفي ترتيب شبكة الانطلاق.

القسم الثاني

اختار ثنائيّ فيراري الدخول مبكّرًا على إطارات مستعملة، لكنّ كلًا منهما كان سريعًا بشكلٍ لافت بالرغم من تفوّق فيرشتابن عليهما بعُشرٍ من الثانية مرّة أخرى.

وآثر الثلاثي البقاء في خطّ الحظائر في الدقائق الأخيرة بالنظر إلى أفضليّتهم.

في المقابل عاد البقيّة على إطارات جديدة لمحاولة تحسين أزمنتهم، وبالفعل حقّق معظمهم قفزة كبيرة.

وتمكّن بيريز من التقدّم إلى الصدارة وأصبح أوّل من يكسر عتبة الـ 90 ثانية بتسجيله 1:29.925 دقيقة.

وكان لوكلير على الحافة في المركز التاسع بعد مختلف التحسينات وتقارب الأزمنة في ظلّ تغطية نصف ثانية للتسعة الأوائل.

وانتهى القسم بخروج دانيال ريكاردو وفالتيري بوتاس، حيث كان سائق مكلارين على بُعد 0.003 ثانية عن آخر الأزمنة العابرة إلى القسم الثالث.

أمّا تسونودا فقد اشتكى من قيادة ميك شوماخر واصفًا إيّاه بـ "الخطرة"، واكتفى الياباني بالمركز الـ 13 على أرضه وأمام جماهيره، وسينطلق أمام جو غوانيو وشوماخر في سباق الغد.

ترتيب شبكة الانطلاق: