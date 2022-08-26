فيرشتابن يتفهم تمامًا سبب مغامرة ألونسو بالانتقال إلى أستون مارتن

أحدث ألونسو ضجّة كبيرة مع بداية العطلة الصيفية عندما أعلن أنه سيترك صفوف ألبين وسينتقل إلى أستون مارتن ضمن عقد لعدة مواسم.

وكانت تلك خطوة مفاجئة من الإسباني لأنه وبينما كانت ألبين تنافس على مركز أفضل البقية خلف ثلاثي الصدارة: ريد بُل، فيراري ومرسيدس، تتواجد أستون مارتن حاليًا في المركز التاسع ضمن ترتيب الصانعين بعد موسم صعب هذا العام.

لكن وفي حين يتقبّل ألونسو أنه لا ضمانة بأن تحقق أستون مارتن التقدم السريع الذي يأمُله، يعتقد حامل اللقب فيرشتابن أن دافع الإسباني لهذه الخطوة قد حرّكته الإثارة الكامنة في دفع الفريق إلى الأمام في ترتيب البطولة.

فقال: "كانت خطوة مثيرة للغاية .. أعني أنه مع فرناندو، لمَ لا؟ أعتقد بأن أستون مارتن ما تزال فريقًا يرغب بالتقدم إلى الصدارة، ويوظفون الكثير من الأشخاص من أجل ذلك".

وتابع: "لذلك يمكنني تفهّم سبب اتّخاذ فرناندو لهذه الخطوة ومحاولة بناء ذلك التقدم مع الفريق ودفعهم ربما لمستوى آخر. إنه أمر مثير ويمكنني تفهّم ذلك".

في المقابل وبالحديث عن معاناة زميله السابق في ريد بُل دانيال ريكاردو مع مكلارين والتي انتهت بإعلان الطرفين الانفصال نهاية هذا الموسم، أبكر بعام من موعد انتهاء عقد الأسترالي، أوضح فيرشتابن أنه كان من المنطقي أن يبحث الطرفان عن خيارات أخرى.

فقال: "أعتقد أن السيارة لم تكن تناسبه. لم يكن هنالك تحسّن حقيقي لشعوره على السيارة. عندها وبعد محاثات كثيرة، تجد أنه من الأفضل أن يبحث الطرفان عن وجهات مختلفة. وهكذا تسير الأمور في بعض الأحيان".