فيرشتابن يتفادى العقوبة بعد واقعة التجاوز تحت العلم الأحمر في زاندفورت

تمّ استدعاء الهولندي للمثول أمام المراقبين صباح اليوم عندما برز بأنّه قد تجاوز سترول في الحصة الثانية من التجارب بعد التلويح بالأعلام الحمراء إثر توقّف سيارة لويس هاميلتون على المسار.

وقد أظهرت صور للحادثة أنّ فيرشتابن كان ضمن لفة سريعة، بينما كان سترول يقود ببطء، عندما تجاوز سائق ريد بُل سيارة أستون مارتن قبل أن يتراجع على الفور.

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وبعد نقاشات مع فيرشتابن وجوناثان وايتلي المدير الرياضي لدى ريد بُل، وجدت "فيا" أنه وبينما تجاوز الهولندي سترول، فقد كان ذلك كونه لم يعلم برفع الأعلام الحمراء قبل تلك اللحظة.

وجاء في بيان المراقبين في هذا الشأن: "أشارت أنظمة إدارة السباق إلى رفع الأعلام الحمراء وتشغيل الأضواء الحمراء في الساعة 15:10:12. وعندما مرّ فيرشتابن من لوحة الإضاءة رقم 14 (والتي كانت قبل نقطة التجاوز) فلم تكن مضاءة".

وأضاف البيان: "ومع وصول فيرشتابن إلى مؤخرة السيارة (على بُعد بضعة أمتار) من سترول، تمّ تفعيل الضوء الأحمر على مقوده. وكانت سرعته عند تلك النقطة 260 كلم/س بينما كانت سرعة سترول 110 كلم/س، فيما أظهرت بيانات القياس عن بعد أن فيرشتابن سرّح دواسة الوقود وكبح على الفور".

وتابع: "وبسبب فارق السرعة، فإنّ زخم فيرشتابن حمله لتجاوز سترول. ويأتي حكمنا بأنّ سائق السيارة رقم 33 قام بتصرّف منطقي ملتزمًا بالقوانين وأنه على الفور خفّض سرعته بطريقة آمنة في أقرب فرصة أتيحت له مع أول إشارة بوجود أعلام حمراء".

جديرٌ بالذكر أنّه وإذا ما كان وجد بأن فيرشتابن مخطئًا بخرق هذه القوانين، عندها كان من المرجّح أن يحصل على عقوبة التراجع على شبكة انطلاق سباق موطنه في زاندفورت.