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فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

فيرشتابن يكسر احتكار مرسيدس على التجارب التأهيلية لينطلق أوّلاً في أبوظبي

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فيرشتابن يكسر احتكار مرسيدس على التجارب التأهيلية لينطلق أوّلاً في أبوظبي
من قبل:
, رئيس التحرير

للمرّة الثالثة في مسيرته سينطلق سائق ريد بُل ماكس فيرشتابن من المركز الأوّل في التجارب التأهيلية لسباق جائزة أبوظبي الكبرى، إذ تفوّق على ثنائي مرسيدس فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون.

مع نهاية اللّفات الأولى من القسم الثالث من التجارب التأهيلية، كان بوتاس يملك الأفضلية، ولكن اللّفة الأخيرة الطائرة للسائقين حسمت المعركة لصالح فيرشتابن الذي قدّم لفة رائعة والذي بلغ زمنها دقيقة واحدة و35.246 ثانية.

وهذه هي المرّة الأولى التي تفشل فيها مرسيدس من السيطرة على التجارب التأهيلية، حيث حلّ بوتاس في المركز الثاني أمام زميله هاميلتون الذي كان الأسرع في المقطعيَن الأوّل والثاني من الحلبة.

لاندو نوريس قدّم عملاً مذهلاً لصالح مكلارين بوضع سيارته في المركز الرابع متقدمًا على أليسكندر ألبون وكارلوس ساينز.

المركز السابع كان من نصيب دانييل كفيات الذي قد يجد نفسه خارج أسوار البطولة في العام المقبل، بيننا أحرز لانس سترول المركز الثامن.

وقد أكمل شارل لوكلير وبيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

تمكّن كيفن ماغنوسن من تصدّر القسم الأوّل خلال الدقائق الأولى قبل أن يتمكّن لوكلير من تسجيل أسرع زمن والذي بلغ 1:36.106 دقيقة. ولكن الأزمنة كانت تتحسّن تدريجيًّا مع تبدّل الصدارة بين عدّة سائقين إذ نجح هاميلتون في تسجيل أسرع زمن قبل أن يتمّ حذفه بسبب خروجه عن المسار على المنعطف الـ 20. وقال البريطاني لفريقه "تفقدوا أرضية السيارة ربما هناك بعض الضرر".

ولكن هاميلتون الذي دخل وقام بتغيير إطاراته استطاع تصدّر القسم الأوّل في النهاية عبر زمن بلغ 1:35.528 ثانية أمام زميله بوتاس، فيما حلّ لوكلير بالمركز الثالث.

5 سائقين لم يتمكّنوا من التأهّل إلى القسم الثاني: كيمي رايكونن، كيفن ماغنوسن، جورج راسل، بيترو فيتيبالدي ونيكولا لاتيفي.

القسم الثاني

خرج معظم السائقين إلى القسم الثاني على الإطارات المتوسطة "ميديوم"، حيث كانت مرسيدس الأسرع مع هاميلتون وبوتاس، فيما لم تكن الفرق الأخرى مرتاحةً للغاية على نفس نوعية الإطارات. وقبل دقيقتَين من النهاية، بدّل السائقون إطاراتهم وانتقلوا إلى الإطارات اللّينة "سوفت" باستثناء لوكلير وفيرشتابن.

وقد نجح السائق الهولندي بالتقدّم إلى المركز الثالث وراء ثنائي مرسيدس، فيما لم يُحالف الحظّ ثنائي رينو إستيبان أوكون ودانيال ريكاردو إذ لم يتأهّل إلى القسم الثالث. كما خرج فيتيل كذلك من القسم الثاني محتلاً المركز الـ 13 على الرغم من استخدامه للإطارات اللّينة.

أنطونيو جيوفينازي جاء في المركز الـ 14 أمام سيرجيو بيريز الذي لم يُسجّل أيّ زمن.

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الكاتب خضر الراوي

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