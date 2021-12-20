فيرشتابن يتصدر تصويت مدراء الفرق للمرة الأولى

هيمن السائقان على الترتيب خلال المواسم السابقة، ليتم اختيارهما في أول مركزين كل موسم منذ 2016. لكن هذه هي المرة الأولى التي يتقدم فيها فيرشتابن على البريطاني في هذا التصويت.

وضمن ما بات تقليداً سنوياً، يتم الطلب من جميع مدراء فرق الفورمولا واحد وضع تقييم لأفضل عشرة سائقين كل موسم.

ومع الإبقاء على السرية يقوم مدراء الفرق بالتصويت بصدق، وتتم الاستعانة بنظام نقاط البطولة الحالي لوضع نقاطٍ لكل سائق: 25 نقطة للاختيار الأول وحتى نقطة واحدة للاختيار العاشر.

وللمرة الأولى منذ بدء هذا التقليد عام 2015، تصدر فيرشتابن هذه القائمة، مع 188 نقطة مقارنة مع 174 نقطةً للبريطاني هاميلتون.

وتأتي هذه النتيجة بعد موسمٍ تنافسي كبير للغاية، وصف فيه كريستيان هورنر سائقه الهولندي بأنه كان مصدر إلهام هائلٍ للجميع في ريد بُل.

وتعقيباً على مجريات الموسم وتقدم فيرشتابن، قال هورنر: "أعتقد أننا قدمنا له سيارة أفضل، وقد استعملها بشكل رائع".

وتابع: "لقد أكمل كل سباق إما بالمركز الأول أو الثاني، ما عدا ذلك السباق الذي كان نصف سيارته مفقوداً في بودابست. الإحصائيات تتكلم عن نفسها: عدد لفاته في الصدارة، عدد أقطاب الانطلاق الأول، انتصاراته في السباقات. لقد كان مذهلاً، مع أخطاء قليلة جداً تحت ضغط هائل".

وأردف: "أعتقد أننا ننسى كمية الضغط الذي يتولّد جراء معركة اللقب. والطريقة التي يتعامل بها شاب يافع مع كل ذلك. لقد كان مصدر إلهام رائعاً حقاً".

بالمقابل، تقدم لاندو نوريس ضمن الترتيب العام في تلك اللائحة إلى المركز الثالث، بعد موسم رائع ضمن صفوف مكلارين، شهد تحقيق قطب انطلاق أول للمرة الأولى له في روسيا. كما كان هذا الموسم الأفضل له من ناحية إنهاء السباقات ضمن مراكز النقاط، إلى جانب زميله كارلوس ساينز، حيث نجحا بالتقدم أربعة مراكز في تصنيف مدراء الفرق مقارنة بالموسم السابق، أما فرناندو ألونسو فاحتل المركز الخامس.

وبالرغم من فوزهما في أذربيجان وفي إيطاليا على التوالي، إلا أن سيرجيو بيريز (الخامس ضمن لائحة مدراء الفرق للموسم السابق) ودانيال ريكاردو (الرابع)، خرجا من المراكز العشرة الأولى لهذا الموسم.

يشار إلى أن مدراء الفرق المشاركين في هذا التصنيف هم: توتو وولف (مرسيدس)، كريستيان هورنر (ريد بُل)، أندرياس سيدل (مكلارين)، لورون روسي (ألبين)، أوتمار زافناور (أستون مارتن)، فريدريك فاسور (ألفا روميو)، فرانز توست (ألفا تاوري)، يوست كابيتو (ويليامز) وغونتر شتاينر (هاس). والفريق الوحيد الذي لم يشارك كان فيراري.