في ظلّ وجود تهديد بتهاطل الأمطار، سارع السائقون إلى الدخول إلى الحلبة لإكمال سلسلة من المحاولات السريعة المبكّرة.

لكنّ الأخطاء تواصلت بالرغم من ذلك حيث انزلق كارلوس ساينز الإبن مجدّدًا، في حين خرج لويس هاميلتون عن المسار لكنّه أنقذ الموقف.

وبقيت أعين الجميع تتابع تطوّرات الوضع الجويّ، وسارع العديدون للدخول على إطارات "سوفت" لإجراء محاكاة التصفيات.

نتيجة لذلك عرفت الحصّة نتائج غير اعتياديّة، إذ في حين كانت الصدارة من نصيب فيرشتابن بـ 1:05.412 دقيقة، فإنّ الترتيب خلفه كان مختلفًا.

إذ ذهب المركز الثاني إلى الأسترالي دانيال ريكاردو سائق مكلارين الذي تواجد على بُعد 0.336 ثانية عن فيرشتابن.

وغطّت سلسلة من الفوارق الضئيلة السائقين خلف سائق ريد بُل، إذ تقدّم ريكاردو بـ 0.042 ثانية على إستيبان أوكون الذي واصل فريقه ألبين تقديم أداء واعدٍ مع بداية عطلة نهاية أسبوع جائزة النمسا الكبرى.

وحلّ هاميلتون رابعًا على متن سيارة مرسيدس على بُعد 0.006 ثانية عن أوكون، بينما تواجد فرناندو ألونسو خلفه بـ 0.031 ثانية.

وتواجد سيباستيان فيتيل في المركز السادس لصالح أستون مارتن وتقدّم على لاندو نوريس ولانس سترول.

أمّا سيرجيو بيريز فقد واجه متاعب مجدّدًا لمجاراة فيرشتابن على مدار اللفّة الواحدة وانتهى به المطاف تاسعًا أمام أنطونيو جيوفينازي سائق ألفا روميو.

ويبدو أنّ معاناة فيراري تواصلت في هذه الحصّة الثانية حيث اكتفى ساينز بالمركز الـ 11 بينما تواجد زميله لوكلير في المرتبة الـ 13 وتوسّطهما فالتيري بوتاس.

وتعرّض الأخير لواقعة غريبة تمثّلت في انزلاقه داخل خطّ الحظائر أثناء مغادرته لمنطقة فريقه بعد تغيير إطاراته، وعمل ميكانيكيو مكلارين على دفع سيارته كي يُغادر خطّ الحظائر كونه لم يكن بوسعه الاستدارة.

وتذمّر فريق مكلارين لدى إدارة السباق بشأن الواقعة واصفًا إيّاها بـ "المتهوّرة" وأعلنت "فيا" بالفعل تحقيقها في الواقعة إثر الحصّة.

ولم يُشارك بيير غاسلي في هذه الحصّة بعد تفطّن هوندا لوجود مشكلة ما في وحدة طاقته إثر الحصّة الصباحيّة.

نتيجة الحصّة: