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فورمولا 1 / جائزة ستيريا الكبرى تقرير التجارب

فيرشتابن يتصدّر التجارب الحرّة الثانية وسط حادثة غريبة لبوتاس في النمسا

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أكمل الهولندي ماكس فيرشتابن مجريات الجمعة في صدارة الترتيب بعد تسجيله الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثانية لجائزة ستيريا الكبرى، في الوقت الذي ارتكب فيه فالتيري بوتاس خطأً غريبًا في خطّ الحظائر.

فيرشتابن يتصدّر التجارب الحرّة الثانية وسط حادثة غريبة لبوتاس في النمسا

في ظلّ وجود تهديد بتهاطل الأمطار، سارع السائقون إلى الدخول إلى الحلبة لإكمال سلسلة من المحاولات السريعة المبكّرة.

لكنّ الأخطاء تواصلت بالرغم من ذلك حيث انزلق كارلوس ساينز الإبن مجدّدًا، في حين خرج لويس هاميلتون عن المسار لكنّه أنقذ الموقف.

وبقيت أعين الجميع تتابع تطوّرات الوضع الجويّ، وسارع العديدون للدخول على إطارات "سوفت" لإجراء محاكاة التصفيات.

نتيجة لذلك عرفت الحصّة نتائج غير اعتياديّة، إذ في حين كانت الصدارة من نصيب فيرشتابن بـ 1:05.412 دقيقة، فإنّ الترتيب خلفه كان مختلفًا.

إذ ذهب المركز الثاني إلى الأسترالي دانيال ريكاردو سائق مكلارين الذي تواجد على بُعد 0.336 ثانية عن فيرشتابن.

وغطّت سلسلة من الفوارق الضئيلة السائقين خلف سائق ريد بُل، إذ تقدّم ريكاردو بـ 0.042 ثانية على إستيبان أوكون الذي واصل فريقه ألبين تقديم أداء واعدٍ مع بداية عطلة نهاية أسبوع جائزة النمسا الكبرى.

وحلّ هاميلتون رابعًا على متن سيارة مرسيدس على بُعد 0.006 ثانية عن أوكون، بينما تواجد فرناندو ألونسو خلفه بـ 0.031 ثانية.

وتواجد سيباستيان فيتيل في المركز السادس لصالح أستون مارتن وتقدّم على لاندو نوريس ولانس سترول.

أمّا سيرجيو بيريز فقد واجه متاعب مجدّدًا لمجاراة فيرشتابن على مدار اللفّة الواحدة وانتهى به المطاف تاسعًا أمام أنطونيو جيوفينازي سائق ألفا روميو.

ويبدو أنّ معاناة فيراري تواصلت في هذه الحصّة الثانية حيث اكتفى ساينز بالمركز الـ 11 بينما تواجد زميله لوكلير في المرتبة الـ 13 وتوسّطهما فالتيري بوتاس.

وتعرّض الأخير لواقعة غريبة تمثّلت في انزلاقه داخل خطّ الحظائر أثناء مغادرته لمنطقة فريقه بعد تغيير إطاراته، وعمل ميكانيكيو مكلارين على دفع سيارته كي يُغادر خطّ الحظائر كونه لم يكن بوسعه الاستدارة.

وتذمّر فريق مكلارين لدى إدارة السباق بشأن الواقعة واصفًا إيّاها بـ "المتهوّرة" وأعلنت "فيا" بالفعل تحقيقها في الواقعة إثر الحصّة.

ولم يُشارك بيير غاسلي في هذه الحصّة بعد تفطّن هوندا لوجود مشكلة ما في وحدة طاقته إثر الحصّة الصباحيّة.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 37 1:05.412     237.644
2 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 35 1:05.748 0.336 0.336 236.430
3 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 35 1:05.790 0.378 0.042 236.279
4 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 35 1:05.796 0.384 0.006 236.257
5 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 39 1:05.827 0.415 0.031 236.146
6 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 38 1:05.934 0.522 0.107 235.763
7 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 39 1:05.994 0.582 0.060 235.548
8 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 36 1:06.079 0.667 0.085 235.245
9 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 36 1:06.089 0.677 0.010 235.210
10 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 37 1:06.145 0.733 0.056 235.010
11 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 39 1:06.147 0.735 0.002 235.003
12 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 32 1:06.251 0.839 0.104 234.634
13 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 39 1:06.270 0.858 0.019 234.567
14 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 41 1:06.297 0.885 0.027 234.472
15 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 39 1:06.451 1.039 0.154 233.928
16 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 39 1:06.628 1.216 0.177 233.307
17 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 29 1:06.886 1.474 0.258 232.407
18 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 30 1:07.404 1.992 0.518 230.621
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 32 1:07.669 2.257 0.265 229.718
20 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 0        
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