فيرشتابن يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة بأريحيّة في مونزا

عادت مشاكل ارتداد رفرفة الجناح الخلفي لسيارة ريد بُل بالظهور مع بداية الحصّة.

وتذمّر فيرشتابن حيال تعطيله من قبل جورج راسل خلال لفّته السريعة قائلًا: "لقد أعاقني وبقي أمامي".

وكادت حادثة أن تقع بين بوتاس وساينز في ظلّ سير الأخير ببطء على خطّ التسابق بالدخول إلى المنعطف الأوّل في الوقت الذي كان فيه بوتاس قادمًا خلفه واضطرّ للكبح بقوّة والخروج عن المسار لتفادي الاصطدام به قائلًا: "لقد كان ذلك قريبًا للغاية".

وأعلنت إدارة السباق تحقيقها في تلك الواقعة بالفعل.

واختبر السائقون مجدّدًا إطارات "ميديوم" في سلسلة المحاولات الأولى، وكان فيرشتابن في الصدارة حينها بفارق 0.072 ثانية عن لوكلير.

واستمرّت معاناة السائقين على صعيد الزحام، حيث قال بوتاس: "هذه جنّة الزحام".

وعند الانتقال إلى إطارات "سوفت" فقد غرّد فيرشتابن وحيدًا في الأمام مُسجّلًا 1:21.252 دقيقة.

إذ كان لوكلير أقرب منافسيه على بُعد 0.347 ثانية وقال أصيل موناكو: "نحتاج للعمل على المنعطف السادس، كلّ شيء على ما يرام في المنعطفات الأخرى، لكنّ السيارة لا تنعطف في المنعطف السادس".

وحلّ سيرجيو بيريز ثالثًا وكان على بُعد قرابة ستّة أعشارٍ من الثانية عن زميله المتصدّر.

أمّا المركز الرابع فقد كان من نصيب كارلوس ساينز الإبن وكان قريبًا للغاية من بيريز وكان آخر السائقين ضمن مجال ثانية عن الصدارة.

وقدّم فرناندو ألونسو لفّة صاروخيّة على متن سيارة ألبين ليحلّ خامسًا متفوّقًا بـ 0.013 ثانية على لاندو نوريس.

ويبدو أنّ مرسيدس تراجعت قليلًا على مدار اللفّة الواحدة هذا اليوم ليكتفي جورج راسل بالمركز السابع أمام يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري.

وحلّ إستيبان أوكون تاسعًا في حين أكمل لويس هاميلتون ترتيب العشرة الأوائل على متن سيارة مرسيدس الثانية.

أمّا نيك دي فريز المشارك عوضًا عن أليكسندر ألبون المريض بدءًا من هذه الحصّة فقد قدّم أداءً جيّدًا وتواجد في المركز الـ 14.

نتيجة الحصّة: