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فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى تقرير التجارب

فيرشتابن يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة بأريحيّة في مونزا

بسط ماكس فيرشتابن سيطرته على مجريات التجارب الحرّة الثالثة من جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد ليتفوّق بأريحيّة على غريمه شارل لوكلير سائق فيراري.

فيرشتابن يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة بأريحيّة في مونزا

عادت مشاكل ارتداد رفرفة الجناح الخلفي لسيارة ريد بُل بالظهور مع بداية الحصّة.

وتذمّر فيرشتابن حيال تعطيله من قبل جورج راسل خلال لفّته السريعة قائلًا: "لقد أعاقني وبقي أمامي".

وكادت حادثة أن تقع بين بوتاس وساينز في ظلّ سير الأخير ببطء على خطّ التسابق بالدخول إلى المنعطف الأوّل في الوقت الذي كان فيه بوتاس قادمًا خلفه واضطرّ للكبح بقوّة والخروج عن المسار لتفادي الاصطدام به قائلًا: "لقد كان ذلك قريبًا للغاية".

وأعلنت إدارة السباق تحقيقها في تلك الواقعة بالفعل.

واختبر السائقون مجدّدًا إطارات "ميديوم" في سلسلة المحاولات الأولى، وكان فيرشتابن في الصدارة حينها بفارق 0.072 ثانية عن لوكلير.

واستمرّت معاناة السائقين على صعيد الزحام، حيث قال بوتاس: "هذه جنّة الزحام".

وعند الانتقال إلى إطارات "سوفت" فقد غرّد فيرشتابن وحيدًا في الأمام مُسجّلًا 1:21.252 دقيقة.

إذ كان لوكلير أقرب منافسيه على بُعد 0.347 ثانية وقال أصيل موناكو: "نحتاج للعمل على المنعطف السادس، كلّ شيء على ما يرام في المنعطفات الأخرى، لكنّ السيارة لا تنعطف في المنعطف السادس".

وحلّ سيرجيو بيريز ثالثًا وكان على بُعد قرابة ستّة أعشارٍ من الثانية عن زميله المتصدّر.

أمّا المركز الرابع فقد كان من نصيب كارلوس ساينز الإبن وكان قريبًا للغاية من بيريز وكان آخر السائقين ضمن مجال ثانية عن الصدارة.

وقدّم فرناندو ألونسو لفّة صاروخيّة على متن سيارة ألبين ليحلّ خامسًا متفوّقًا بـ 0.013 ثانية على لاندو نوريس.

ويبدو أنّ مرسيدس تراجعت قليلًا على مدار اللفّة الواحدة هذا اليوم ليكتفي جورج راسل بالمركز السابع أمام يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري.

وحلّ إستيبان أوكون تاسعًا في حين أكمل لويس هاميلتون ترتيب العشرة الأوائل على متن سيارة مرسيدس الثانية.

أمّا نيك دي فريز المشارك عوضًا عن أليكسندر ألبون المريض بدءًا من هذه الحصّة فقد قدّم أداءً جيّدًا وتواجد في المركز الـ 14.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 19 1:21.252     256.668
2 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 15 1:21.599 0.347 0.347 255.576
3 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 26 1:21.848 0.596 0.249 254.799
4 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 17 1:21.897 0.645 0.049 254.646
5 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 17 1:22.306 1.054 0.409 253.381
6 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 19 1:22.319 1.067 0.013 253.341
7 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 24 1:22.357 1.105 0.038 253.224
8 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 27 1:22.430 1.178 0.073 253.000
9 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 17 1:22.506 1.254 0.076 252.767
10 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 22 1:22.567 1.315 0.061 252.580
11 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 14 1:22.657 1.405 0.090 252.305
12 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 21 1:22.755 1.503 0.098 252.006
13 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 19 1:22.776 1.524 0.021 251.942
14 45 Netherlands نيك دي فريز ويليامز مرسيدس 21 1:22.869 1.617 0.093 251.659
15 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 19 1:22.871 1.619 0.002 251.653
16 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 26 1:22.950 1.698 0.079 251.414
17 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 20 1:23.104 1.852 0.154 250.948
18 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 17 1:23.203 1.951 0.099 250.649
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 8 1:23.392 2.140 0.189 250.081
20 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 16 1:23.739 2.487 0.347 249.045
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