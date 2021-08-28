فيرشتابن يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة الممطرة بأريحيّة في بلجيكا

مثلما كان متوقّعًا فقد تهاطلت الأمطار صباح اليوم السبت على حلبة سبا-فرانكورشان، وبالنظر إلى توقّع خوض تصفيات ممطرة، فقد دخل أغلب السائقين إلى الحلبة للتعوّد على هذه الظروف.

واستخدم الجميع إطارات "انترميديت" كون المسار لم يكن مبلّلًا للغاية.

لكنّ هاميلتون تذمّر سريعًا بالقول: "المكابح لا تعمل"، كما قال كيمي رايكونن بعد ذلك بدقائق معدودة: "ليست لديّ مكابح، لقد تعطّلت مكابحي"، حيث انطلق فريق ألفا روميو في العمل على سيارة الفنلندي وتفكيكها.

وفي حين بدا أنّ المسار بدأ بالجفاف مع تجاوز ثلث الحصّة، إلّا أنّ مهندس دانيال ريكاردو قال له: "يبدو أنّ هناك بعض الأمطار القادمة".

وازدادت حدّة الأمطار بالفعل في الدقائق التالية لدرجة قال فيها كارلوس ساينز الإبن: "عاد المسار ليتطلّب إطارات فول ويت".

لكنّ الأمطار توقّفت سريعًا بعد ذلك وعاد السائقون تباعًا إلى الحلبة لإكمال برامجهم.

وحاول لاندو نوريس المجازفة مع بقاء 4 دقائق بالدخول على إطارات "سوفت"، لكنّه بالكاد أكمل لفّة استطلاعيّة وعاد إلى خطّ الحظائر كون المسار كان لا يزال مبلّلًا نسبيًا.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى فيرشتابن بتوقيت وقدره 1:56.924 دقيقة، حيث تفوّق الهولندي بأريحيّة كبيرة على أقرب ملاحقيه زميله سيرجيو بيريز.

وذهب المركز الثالث إلى البريطاني لويس هاميلتون الذي كان أبطأ بأكثر من ثانية من فيرشتابن، في حين حلّ نوريس رابعًا ضمن حصّة مثمرة له ولفريقه مكلارين.

وواصل إستيبان أوكون أداء ألبين القويّ نهاية هذا الأسبوع بحلوله خامسًا مباشرة أمام لانس سترول سائق أستون مارتن.

بدوره واصل بيير غاسلي تألّقه لصالح ألفا تاوري بحلوله سابعًا أمام سيباستيان فيتيل، في حين استغلّ جورج راسل سائق ويليامز هذه الظروف المخادعة ليلفت الأنظار بتواجده في المركز التاسع مباشرة أمام فرناندو ألونسو الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

في المقابل اكتفى فالتيري بوتاس بالمركز الـ 11 لصالح مرسيدس، في حين تواصلت معاناة ثنائيّ فيراري نهاية هذا الأسبوع ليحلّ كارلوس ساينز الإبن وشارل لوكلير في المركزين الـ 14 والـ 16 على التوالي.

نتيجة الحصّة: