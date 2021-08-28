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فيرشتابن يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة الممطرة بأريحيّة في بلجيكا

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تمتّع الهولندي ماكس فيرشتابن بأفضليّة مريحة في صدارة التجارب الحرّة الثالثة الممطرة من جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد بعد أن تقدّم بقرابة ثانية عن أقرب ملاحقيه.

فيرشتابن يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة الممطرة بأريحيّة في بلجيكا

مثلما كان متوقّعًا فقد تهاطلت الأمطار صباح اليوم السبت على حلبة سبا-فرانكورشان، وبالنظر إلى توقّع خوض تصفيات ممطرة، فقد دخل أغلب السائقين إلى الحلبة للتعوّد على هذه الظروف.

واستخدم الجميع إطارات "انترميديت" كون المسار لم يكن مبلّلًا للغاية.

لكنّ هاميلتون تذمّر سريعًا بالقول: "المكابح لا تعمل"، كما قال كيمي رايكونن بعد ذلك بدقائق معدودة: "ليست لديّ مكابح، لقد تعطّلت مكابحي"، حيث انطلق فريق ألفا روميو في العمل على سيارة الفنلندي وتفكيكها.

وفي حين بدا أنّ المسار بدأ بالجفاف مع تجاوز ثلث الحصّة، إلّا أنّ مهندس دانيال ريكاردو قال له: "يبدو أنّ هناك بعض الأمطار القادمة".

وازدادت حدّة الأمطار بالفعل في الدقائق التالية لدرجة قال فيها كارلوس ساينز الإبن: "عاد المسار ليتطلّب إطارات فول ويت".

لكنّ الأمطار توقّفت سريعًا بعد ذلك وعاد السائقون تباعًا إلى الحلبة لإكمال برامجهم.

وحاول لاندو نوريس المجازفة مع بقاء 4 دقائق بالدخول على إطارات "سوفت"، لكنّه بالكاد أكمل لفّة استطلاعيّة وعاد إلى خطّ الحظائر كون المسار كان لا يزال مبلّلًا نسبيًا.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى فيرشتابن بتوقيت وقدره 1:56.924 دقيقة، حيث تفوّق الهولندي بأريحيّة كبيرة على أقرب ملاحقيه زميله سيرجيو بيريز.

وذهب المركز الثالث إلى البريطاني لويس هاميلتون الذي كان أبطأ بأكثر من ثانية من فيرشتابن، في حين حلّ نوريس رابعًا ضمن حصّة مثمرة له ولفريقه مكلارين.

وواصل إستيبان أوكون أداء ألبين القويّ نهاية هذا الأسبوع بحلوله خامسًا مباشرة أمام لانس سترول سائق أستون مارتن.

بدوره واصل بيير غاسلي تألّقه لصالح ألفا تاوري بحلوله سابعًا أمام سيباستيان فيتيل، في حين استغلّ جورج راسل سائق ويليامز هذه الظروف المخادعة ليلفت الأنظار بتواجده في المركز التاسع مباشرة أمام فرناندو ألونسو الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

في المقابل اكتفى فالتيري بوتاس بالمركز الـ 11 لصالح مرسيدس، في حين تواصلت معاناة ثنائيّ فيراري نهاية هذا الأسبوع ليحلّ كارلوس ساينز الإبن وشارل لوكلير في المركزين الـ 14 والـ 16 على التوالي.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 10 1:56.924     215.647
2 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 7 1:57.871 0.947 0.947 213.915
3 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 9 1:57.996 1.072 0.125 213.688
4 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 11 1:58.509 1.585 0.513 212.763
5 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 15 1:58.913 1.989 0.404 212.040
6 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 16 1:59.205 2.281 0.292 211.521
7 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 14 1:59.324 2.400 0.119 211.310
8 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 15 1:59.436 2.512 0.112 211.112
9 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 9 1:59.492 2.568 0.056 211.013
10 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 16 1:59.613 2.689 0.121 210.799
11 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 14 1:59.808 2.884 0.195 210.456
12 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 11 1:59.981 3.057 0.173 210.153
13 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 13 2:00.456 3.532 0.475 209.324
14 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 17 2:00.749 3.825 0.293 208.816
15 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 18 2:01.269 4.345 0.520 207.921
16 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 14 2:01.370 4.446 0.101 207.748
17 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 20 2:01.510 4.586 0.140 207.508
18 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 20 2:01.512 4.588 0.002 207.505
19 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 19 2:01.792 4.868 0.280 207.028
20 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 3 2:04.382 7.458 2.590 202.717
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