تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / كيف يمكن لسباق التصفيات القصير تقديم "سبعة منعطفات رائعة" وسباقٍ مملّ؟ التالي / المملكة العربية السعودية تساهم في تمويل بقيمة 550 مليون جنيه استرليني لمجموعة مكلارين
فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى تقرير التجارب

فيرشتابن يتصدّر التجارب الأولى بأريحيّة في بريطانيا

من قبل:

تمتّع الهولندي ماكس فيرشتابن بأفضليّة شاسعة في صدارة التجارب الحرّة الأولى من جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد بالتوجّه إلى التجارب التأهيليّة.

فيرشتابن يتصدّر التجارب الأولى بأريحيّة في بريطانيا

شرع ثنائيّ مرسيدس في اختبار حزمة التحديثات التي جلبها الصانع الألماني منذ بداية الحصّة.

لكنّ المراحل الأولى شهدت عدّة أخطاء من قبل السائقين في ظلّ ضغطهم بشكلٍ أعلى من المعتاد بالنظر إلى خوضهم التصفيات الاعتياديّة هذا اليوم.

لكن مجدّدًا بدا أنّ فيرشتابن وريد بُل متفوّقان منذ البداية، ونجح فيرشتابن في تسحيل الزمن الأسرع خلال سلسلة اللفّات الافتتاحيّة على إطارات "ميديوم".

وتواصل الأمر ذاته عند الانتقال إلى إطارات "سوفت"، حيث سجّل الهولندي التوقيت الأسرع البالغ 1:27.035 دقيقة.

وتمتّع الهولندي بأفضليّة شاسعة أمام أقرب ملاحقيه صاحب الأرض والجمهور لاندو نوريس سائق مكلارين.

يأتي ذلك بعد تقدّم نوريس بـ 0.001 ثانية فقط على مواطنه بطل العالم سبع مرّات لويس هاميلتون الذي لم تبدُ أنّ حزمة تحديثات مرسيدس قد قلّصت الفجوة مع ريد بُل.

إذ عندما أعلمه مهندسه بالفارق مع فيرشتابن، أجاب هاميلتون: "سبعة أعشار؟ من أين أتى كلّ ذلك".

وذهب المركز الرابع إلى شارل لوكلير سائق فيراري، بالرغم من أنّ أصيل موناكو بدا غير سعيد بلفّته بالقول: "كانت لفّة سيّئة".

أمّا فالتيري بوتاس فقد اكتفى بالمركز الخامس مباشرة أمام كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري الآخر وكان الأخير ضمن مجال ثانية مع المتصدّر فيرشتابن.

وتجدر الإشارة إلى أنّ عُشرًا من الثانية غطى كلًا من نوريس، وهاميلتون، ولوكلير، وبوتاس وساينز.

وحلّ سيباستيان فيتيل سابعًا لصالح أستون مارتن بعد أن تقدّم على سيرجيو بيريز ودانيال ريكاردو، بينما أكمل إستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل لصالح ألبين.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 23 1:27.035     243.667
2 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 26 1:27.814 0.779 0.779 241.505
3 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 30 1:27.815 0.780 0.001 241.503
4 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 26 1:27.828 0.793 0.013 241.467
5 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 30 1:27.897 0.862 0.069 241.277
6 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 25 1:27.923 0.888 0.026 241.206
7 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 23 1:28.062 1.027 0.139 240.825
8 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 25 1:28.163 1.128 0.101 240.549
9 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 28 1:28.211 1.176 0.048 240.418
10 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 24 1:28.415 1.380 0.204 239.864
11 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 28 1:28.449 1.414 0.034 239.772
12 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 29 1:28.600 1.565 0.151 239.363
13 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 26 1:28.827 1.792 0.227 238.751
14 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 24 1:28.873 1.838 0.046 238.628
15 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 27 1:29.220 2.185 0.347 237.700
16 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 27 1:29.227 2.192 0.007 237.681
17 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 24 1:29.227 2.192 0.000 237.681
18 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 21 1:29.597 2.562 0.370 236.699
19 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 23 1:29.808 2.773 0.211 236.143
20 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 29 1:29.857 2.822 0.049 236.015
المشاركات
التعليقات
كيف يمكن لسباق التصفيات القصير تقديم "سبعة منعطفات رائعة" وسباقٍ مملّ؟

المقال السابق

كيف يمكن لسباق التصفيات القصير تقديم "سبعة منعطفات رائعة" وسباقٍ مملّ؟

المقال التالي

المملكة العربية السعودية تساهم في تمويل بقيمة 550 مليون جنيه استرليني لمجموعة مكلارين

المملكة العربية السعودية تساهم في تمويل بقيمة 550 مليون جنيه استرليني لمجموعة مكلارين
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

الكشف عن تحديثات مرسيدس قبيل جائزة بريطانيا الكبرى

7 س
2
فورمولا 1

نوريس ليس في حالة جيّدة بعد سرقته في ملعب ويمبلي

22 س
3
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021

4
فورمولا 1

فيرشتابن يتصدّر التجارب الأولى بأريحيّة في بريطانيا

3 س
5
فورمولا 1

المملكة العربية السعودية تساهم في تمويل بقيمة 550 مليون جنيه استرليني لمجموعة مكلارين

2 س
أحدث الأخبار
تغطية مباشرة للتجارب التأهيليّة لجائزة بريطانيا الكبرى 2021
فورمولا 1

تغطية مباشرة للتجارب التأهيليّة لجائزة بريطانيا الكبرى 2021

1 س
المملكة العربية السعودية تساهم في تمويل بقيمة 550 مليون جنيه استرليني لمجموعة مكلارين
فورمولا 1

المملكة العربية السعودية تساهم في تمويل بقيمة 550 مليون جنيه استرليني لمجموعة مكلارين

2 س
فيرشتابن يتصدّر التجارب الأولى بأريحيّة في بريطانيا
فورمولا 1

فيرشتابن يتصدّر التجارب الأولى بأريحيّة في بريطانيا

3 س
كيف يمكن لسباق التصفيات القصير تقديم "سبعة منعطفات رائعة" وسباقٍ مملّ؟
فورمولا 1

كيف يمكن لسباق التصفيات القصير تقديم "سبعة منعطفات رائعة" وسباقٍ مملّ؟

5 س
الصندوق السيادي السعودي بصدد شراء حصة في مكلارين ضمن صفقة قدرها 550 مليون جنيه استرليني
فورمولا 1

الصندوق السيادي السعودي بصدد شراء حصة في مكلارين ضمن صفقة قدرها 550 مليون جنيه استرليني

6 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

مروان الوافي More from
مروان الوافي
مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021 جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021

فورمولا إي: كاسيدي يتفوّق على فيرن وينطلق أوّلًا في نيويورك جائزة نيويورك 1
فورمولا إي

فورمولا إي: كاسيدي يتفوّق على فيرن وينطلق أوّلًا في نيويورك

ضرر سيارة هاميلتون كلّفه 30 نقطة من ارتكازيّتها في النمسا جائزة النمسا الكبرى
فورمولا 1

ضرر سيارة هاميلتون كلّفه 30 نقطة من ارتكازيّتها في النمسا

الأكثر شعبية اليوم

الكشف عن تحديثات مرسيدس قبيل جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

الكشف عن تحديثات مرسيدس قبيل جائزة بريطانيا الكبرى

نوريس ليس في حالة جيّدة بعد سرقته في ملعب ويمبلي
فورمولا 1 فورمولا 1

نوريس ليس في حالة جيّدة بعد سرقته في ملعب ويمبلي

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021

فيرشتابن يتصدّر التجارب الأولى بأريحيّة في بريطانيا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يتصدّر التجارب الأولى بأريحيّة في بريطانيا

المملكة العربية السعودية تساهم في تمويل بقيمة 550 مليون جنيه استرليني لمجموعة مكلارين
فورمولا 1 فورمولا 1

المملكة العربية السعودية تساهم في تمويل بقيمة 550 مليون جنيه استرليني لمجموعة مكلارين

مراجعة للعبة الفورمولا واحد 2021: ما هي المميّزات الجديدة؟
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 فورمولا 1

مراجعة للعبة الفورمولا واحد 2021: ما هي المميّزات الجديدة؟

ما الذي يكشفه النموذج الكامل لتصميم سيارة الفورمولا واحد لعام 2022؟
فورمولا 1 فورمولا 1

ما الذي يكشفه النموذج الكامل لتصميم سيارة الفورمولا واحد لعام 2022؟

فيرشتابن يسعى للتحسّن في التصفيات بعد "خيبته" في النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يسعى للتحسّن في التصفيات بعد "خيبته" في النمسا

أحدث الأخبار

تغطية مباشرة للتجارب التأهيليّة لجائزة بريطانيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

تغطية مباشرة للتجارب التأهيليّة لجائزة بريطانيا الكبرى 2021

المملكة العربية السعودية تساهم في تمويل بقيمة 550 مليون جنيه استرليني لمجموعة مكلارين
فورمولا 1 فورمولا 1

المملكة العربية السعودية تساهم في تمويل بقيمة 550 مليون جنيه استرليني لمجموعة مكلارين

فيرشتابن يتصدّر التجارب الأولى بأريحيّة في بريطانيا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يتصدّر التجارب الأولى بأريحيّة في بريطانيا

كيف يمكن لسباق التصفيات القصير تقديم "سبعة منعطفات رائعة" وسباقٍ مملّ؟
فورمولا 1 فورمولا 1

كيف يمكن لسباق التصفيات القصير تقديم "سبعة منعطفات رائعة" وسباقٍ مملّ؟

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.