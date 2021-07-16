فيرشتابن يتصدّر التجارب الأولى بأريحيّة في بريطانيا
تمتّع الهولندي ماكس فيرشتابن بأفضليّة شاسعة في صدارة التجارب الحرّة الأولى من جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد بالتوجّه إلى التجارب التأهيليّة.
شرع ثنائيّ مرسيدس في اختبار حزمة التحديثات التي جلبها الصانع الألماني منذ بداية الحصّة.
لكنّ المراحل الأولى شهدت عدّة أخطاء من قبل السائقين في ظلّ ضغطهم بشكلٍ أعلى من المعتاد بالنظر إلى خوضهم التصفيات الاعتياديّة هذا اليوم.
لكن مجدّدًا بدا أنّ فيرشتابن وريد بُل متفوّقان منذ البداية، ونجح فيرشتابن في تسحيل الزمن الأسرع خلال سلسلة اللفّات الافتتاحيّة على إطارات "ميديوم".
وتواصل الأمر ذاته عند الانتقال إلى إطارات "سوفت"، حيث سجّل الهولندي التوقيت الأسرع البالغ 1:27.035 دقيقة.
وتمتّع الهولندي بأفضليّة شاسعة أمام أقرب ملاحقيه صاحب الأرض والجمهور لاندو نوريس سائق مكلارين.
يأتي ذلك بعد تقدّم نوريس بـ 0.001 ثانية فقط على مواطنه بطل العالم سبع مرّات لويس هاميلتون الذي لم تبدُ أنّ حزمة تحديثات مرسيدس قد قلّصت الفجوة مع ريد بُل.
إذ عندما أعلمه مهندسه بالفارق مع فيرشتابن، أجاب هاميلتون: "سبعة أعشار؟ من أين أتى كلّ ذلك".
وذهب المركز الرابع إلى شارل لوكلير سائق فيراري، بالرغم من أنّ أصيل موناكو بدا غير سعيد بلفّته بالقول: "كانت لفّة سيّئة".
أمّا فالتيري بوتاس فقد اكتفى بالمركز الخامس مباشرة أمام كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري الآخر وكان الأخير ضمن مجال ثانية مع المتصدّر فيرشتابن.
وتجدر الإشارة إلى أنّ عُشرًا من الثانية غطى كلًا من نوريس، وهاميلتون، ولوكلير، وبوتاس وساينز.
وحلّ سيباستيان فيتيل سابعًا لصالح أستون مارتن بعد أن تقدّم على سيرجيو بيريز ودانيال ريكاردو، بينما أكمل إستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل لصالح ألبين.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|33
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|هوندا
|23
|1:27.035
|243.667
|2
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|26
|1:27.814
|0.779
|0.779
|241.505
|3
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|30
|1:27.815
|0.780
|0.001
|241.503
|4
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|26
|1:27.828
|0.793
|0.013
|241.467
|5
|77
|فالتيري بوتاس
|مرسيدس
|مرسيدس
|30
|1:27.897
|0.862
|0.069
|241.277
|6
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|25
|1:27.923
|0.888
|0.026
|241.206
|7
|5
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|مرسيدس
|23
|1:28.062
|1.027
|0.139
|240.825
|8
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|هوندا
|25
|1:28.163
|1.128
|0.101
|240.549
|9
|3
|دانيال ريكاردو
|مكلارين
|مرسيدس
|28
|1:28.211
|1.176
|0.048
|240.418
|10
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|24
|1:28.415
|1.380
|0.204
|239.864
|11
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|هوندا
|28
|1:28.449
|1.414
|0.034
|239.772
|12
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|هوندا
|29
|1:28.600
|1.565
|0.151
|239.363
|13
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|ألفا روميو
|فيراري
|26
|1:28.827
|1.792
|0.227
|238.751
|14
|14
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|رينو
|24
|1:28.873
|1.838
|0.046
|238.628
|15
|7
|كيمي رايكونن
|ألفا روميو
|فيراري
|27
|1:29.220
|2.185
|0.347
|237.700
|16
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|27
|1:29.227
|2.192
|0.007
|237.681
|17
|47
|ميك شوماخر
|هاس
|فيراري
|24
|1:29.227
|2.192
|0.000
|237.681
|18
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|مرسيدس
|21
|1:29.597
|2.562
|0.370
|236.699
|19
|9
|نيكيتا مازيبين
|هاس
|فيراري
|23
|1:29.808
|2.773
|0.211
|236.143
|20
|63
|جورج راسل
|ويليامز
|مرسيدس
|29
|1:29.857
|2.822
|0.049
|236.015
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