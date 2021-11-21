فيرشتابن يتراجع خمسة مراكز لخرقه قوانين الأعلام الصفراء المزدوجة

استُدعي فيرشتابن للمثول أمام المراقبين بعد ظهور مقطع فيديو من على سيارته يُظهر عدم تخفيفه لسرعته أثناء إكماله للفّته.

وكانت الأعلام الصفراء المزدوجة مرفوعة في تلك المنطقة بسبب توقّف سيارة ألفا تاوري الخاصة ببيير غاسلي على الخطّ المستقيم الرئيسي بعد تضرّرها على الحفف الجانبيّة.

وأظهر مقطع الفيديو علمًا أصفر مزدوجًا على الجانب الأيسر من الحلبة، لكنّ سائق ريد بُل لم يُخفّف سرعته.

وتنصّ المادة المذكورة من قبل إدارة السباق على أنّ على السائقين "خفض سرعته بشكلٍ كبير ويكونوا متجهّزين لتغيير وجهتهم أو التوقّف" استجابة للأعلام الصفراء المزدوجة.

وبعد مقابلته المراقبين بعد ظهر اليوم الأحد في قطر، اختار المراقبون توجيه عقوبة التراجع 5 مراكز لفيرشتابن.

وتتماشى هذه العقوبة مع مثيلتها التي تلقاها لاندو نوريس في جائزة تركيا الكبرى العام الماضي لفشله في إبطاء سرعته بالقدر الكافي للأعلام الصفراء المزدوجة في التصفيات.

وتأتي هذه العقوبة لتُوجّه ضربة موجعة لآمال فيرشتابن في المنافسة على اللقب مع غريمه لويس هاميلتون الذي سينطلق من المركز الأوّل.

وكان فيرشتابن قد تأهّل ثانيًا، لكنّه سيضطرّ الآن لشقّ طريقه من الخلف لمحاولة اللحاق بهاميلتون.

كما واجه فالتيري بوتاس وكارلوس ساينز الإبن تحقيقَين بدورهما لقاء خرقهما لقوانين الأعلام الصفراء الفرديّة، حيث تلقى بوتاس بالفعل عقوبة التراجع ثلاثة مراكز.

في المقابل تمّت تبرئة الإسباني ساينز كونه "خفّف سرعته بقدرٍ كافٍ في المقطع المصغّر المعني من الحلبة".