تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / بوتاس يتلقى عقوبة على شبكة انطلاق سباق قطر التالي / تغطية مباشرة لسباق جائزة قطر الكبرى 2021
فورمولا 1 / جائزة قطر الكبرى أخبار عاجلة

فيرشتابن يتراجع خمسة مراكز لخرقه قوانين الأعلام الصفراء المزدوجة

تلقّى الهولندي ماكس فيرشتابن عقوبة التراجع خمسة مراكز من مكان تأهّله في سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا واحد لقاء خرقه قوانين الأعلام الصفراء المزدوجة في القسم الثالث من التصفيات، في الوقت الذي تمّت فيه تبرئة كارلوس ساينز الإبن.

فيرشتابن يتراجع خمسة مراكز لخرقه قوانين الأعلام الصفراء المزدوجة

استُدعي فيرشتابن للمثول أمام المراقبين بعد ظهور مقطع فيديو من على سيارته يُظهر عدم تخفيفه لسرعته أثناء إكماله للفّته.

وكانت الأعلام الصفراء المزدوجة مرفوعة في تلك المنطقة بسبب توقّف سيارة ألفا تاوري الخاصة ببيير غاسلي على الخطّ المستقيم الرئيسي بعد تضرّرها على الحفف الجانبيّة.

اقرأ أيضاً:

وأظهر مقطع الفيديو علمًا أصفر مزدوجًا على الجانب الأيسر من الحلبة، لكنّ سائق ريد بُل لم يُخفّف سرعته.

وتنصّ المادة المذكورة من قبل إدارة السباق على أنّ على السائقين "خفض سرعته بشكلٍ كبير ويكونوا متجهّزين لتغيير وجهتهم أو التوقّف" استجابة للأعلام الصفراء المزدوجة.

وبعد مقابلته المراقبين بعد ظهر اليوم الأحد في قطر، اختار المراقبون توجيه عقوبة التراجع 5 مراكز لفيرشتابن.

وتتماشى هذه العقوبة مع مثيلتها التي تلقاها لاندو نوريس في جائزة تركيا الكبرى العام الماضي لفشله في إبطاء سرعته بالقدر الكافي للأعلام الصفراء المزدوجة في التصفيات.

وتأتي هذه العقوبة لتُوجّه ضربة موجعة لآمال فيرشتابن في المنافسة على اللقب مع غريمه لويس هاميلتون الذي سينطلق من المركز الأوّل.

وكان فيرشتابن قد تأهّل ثانيًا، لكنّه سيضطرّ الآن لشقّ طريقه من الخلف لمحاولة اللحاق بهاميلتون.

كما واجه فالتيري بوتاس وكارلوس ساينز الإبن تحقيقَين بدورهما لقاء خرقهما لقوانين الأعلام الصفراء الفرديّة، حيث تلقى بوتاس بالفعل عقوبة التراجع ثلاثة مراكز.

في المقابل تمّت تبرئة الإسباني ساينز كونه "خفّف سرعته بقدرٍ كافٍ في المقطع المصغّر المعني من الحلبة".

المشاركات
التعليقات
بوتاس يتلقى عقوبة على شبكة انطلاق سباق قطر
المقال السابق

بوتاس يتلقى عقوبة على شبكة انطلاق سباق قطر
المقال التالي

تغطية مباشرة لسباق جائزة قطر الكبرى 2021

تغطية مباشرة لسباق جائزة قطر الكبرى 2021
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

نجم هاميلتون يتلألأ في سماء قطر وألونسو على منصّة التتويج
فورمولا 1 فورمولا 1

نجم هاميلتون يتلألأ في سماء قطر وألونسو على منصّة التتويج

تغطية مباشرة لسباق جائزة قطر الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة قطر الكبرى 2021

فيرشتابن يتراجع خمسة مراكز لخرقه قوانين الأعلام الصفراء المزدوجة
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يتراجع خمسة مراكز لخرقه قوانين الأعلام الصفراء المزدوجة

بوتاس يتلقى عقوبة على شبكة انطلاق سباق قطر
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يتلقى عقوبة على شبكة انطلاق سباق قطر

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.