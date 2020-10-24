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فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى / أخبار عاجلة

فيرشتابن يتحسّر على ضعف التماسك "المربك" في تصفيات البرتغال

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فيرشتابن يتحسّر على ضعف التماسك "المربك" في تصفيات البرتغال

اعتبر ماكس فيرشتابن تصفيات جائزة البرتغال الكبرى للفورمولا واحد "مربكة" نتيجة تغيّر مستويات التماسك ما كان يعني تسجيله لأسرع أزمنته في القسم الأوّل من التصفيات.

عانى السائقون على صعيد مستويات التماسك على حلبة بورتيماو طوال عطلة نهاية الأسبوع حتّى الآن بسبب تشكيلة من العوامل المتمثّلة في إعادة تعبيد سطح المسار وخيارات بيريللي للإطارات القاسية.

وكان فيرشتابن قادرًا على التأهّل في المركز الثالث لصالح ريد بُل يوم السبت، وأكمل الحصّة على بُعد 0.252 ثانية عن لويس هاميلتون صاحب قطب الانطلاق الأوّل.

لكنّ الهولندي سجّل أفضل أزمنته في القسم الأوّل وكان أسرع بـ 0.025 ثانية من زمنه من القسم الثالث.

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وقال بخصوص ذلك: "كانت عطلة نهاية الأسبوع صعبة بالفعل على صعيد تشغيل الإطارات. كما أنّ الأسفلت زلق. هناك خطٌ واحدٌ يجب اتّباعه".

وأضاف: "لا يزال من الجيّد التواجد في المركز الثالث بشكلٍ عام، لكنّ الوضع كان محيّرًا خلال التصفيات، سجّلت أسرع أزمنتي في القسم الأوّل ولم يكن بوسعي تكرار ذلك لاحقًا، ذلك لأنّ مستوى التماسك لم يكن هو ذاته".

وأردف: "بالطبع لا تحصل على وقتٍ كافٍ في القسمين الثاني والثالث لإتمام لفّات تحضيريّة. لكن يبدو أنّه كان من الصعب إيصال الإطارات إلى مجال عملٍ أفضل".

وأكمل: "لا أستمتع بالقيادة في الوقت الحاضر مع هذه الإطارات ومستوى التماسك الحاليّ للمسار".

وواصل شرحه بالقول: "كنت هنا في يناير واعتقدت بأنّه سيكون من الرائع قيادة سيارة فورمولا واحد هنا بالنظر إلى مستوى التماسك الذي كان موجودًا. لا يُمكنك الضغط ببساطة، الأمر أشبه بالقيادة على الجليد. ذلك مؤسف".

وبخصوص منافسته لثنائيّ مرسيدس، قال فيرشتابن: "كنّا قريبين للغاية مجدّدًا، من الصعب الحكم على الأداء مجدّدًا بسبب الإطارات والتماسك".

وأكمل: "علينا التوجّه إلى حلبة قدنا عليها في الأعوام الماضية ورؤية ما سيحدث. هذه الأحداث ليست ثابتة وقد تُخطئ فيها. لكن يبقى المركز الثالث إنجازًا جيّدًا في اعتقادي".

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