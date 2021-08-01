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فيرشتابن يتحسّر على "اللحظات الجنونيّة" التي كلّفته صدارة البطولة

قال الهولندي ماكس فيرشتابن أنّه محبطٌ حيال "اللحظات الجنونيّة" التي كلّفته نقاطًا ثمينة على إثر حادث انطلاقة سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد.

فيرشتابن يتحسّر على "اللحظات الجنونيّة" التي كلّفته صدارة البطولة

فقد فالتيري بوتاس السيطرة على سيارته مرسيدس على المسار الرطب عند الانطلاقة واصطدم بالقسم الخلفي لسيارة لاندو نوريس الذي دُفع نحو سيارة ريد بُل الخاصة بفيرشتابن.

وتسبّبت الحادثة، التي أنهت أيضاً سباق سيرجيو بيريز زميل فيرشتابن وأدّت إلى رفع العلم الأحمر، في تراجع الهولندي في الترتيب وتضرّرت سيارته بشكلٍ بالغ وهو ما تسبّب في اكتفائه بالمركز العاشر في النهاية.

ومثّل هذا السباق الثاني على التوالي الذي يخسر فيه فيرشتابن نقاطًا كبيرة، وذلك بعد حادثه مع لويس هاميلتون في اللفّة الأولى من سباق سيلفرستون.

ونتيجة لهذه المتاعب فقد انتزع هاميلتون صدارة البطولة بفارق ستّ نقاطٍ بعد تحقيقه لفوزٍ ومنصّة تتويج في هذين السباقَين.

وقال فيرشتابن أنّه محبطٌ "حيال الكثير من اللحظات الجنونيّة" التي كلّفته غاليًا على صعيد معركة اللقب في مواجهة بطل العالم سبع مرّات، لكنّه قال بأنّه لن ينقل خيبة الأمل معه إلى العطلة الصيفيّة.

وقال لقناة "سكاي سبورتس" بعد السباق: "هذه اللحظات والأحداث لا تُعين".

وأضاف: "إنّها محبطة فحسب. لكنّني أعلم أنّنا عندما نعود بعد العطلة الصيفيّة فإنّني سأكون ضمن المعركة مجدّدًا، سأبذل كلّ ما في وسعي، وبالطبع آمل أن تكون سيارتي تنافسيّة، لكنّنا سنكتشف ذلك".

وأردف: "كانت هناك الكثير من اللحظات الجنونيّة التي كلّفتنا الكثير من النقاط اليوم. بالطبع كانت مرسيدس سريعة للغاية. لن نستسلم مطلقًا. علينا التركيز على انفسنا ومواصلة الضغط، وسنرى أين سينتهي بنا المطاف".

وقال فيرشتابن أنّ الجانب الأيمن من سيارته تعرّض لضررٍ كبير بعد اصطدام سيارة مكلارين به.

وكلّفه الضرر الكثير من الارتكازيّة التي كانت حاسمة على حلبة هنغارورينغ المتطلّبة لارتكازيّة عالية، وهو ما جعل قيادة السيارة "شبه مستحيلة".

وقال في هذا الصدد: "تمّت الإطاحة بي من قبل سيارة مرسيدس مجدّدًا، لذا ليس ذلك بالأمر الذي تريده. كنت أفتقد جانب السيارة بأكمله منذ ذلك الحين، منطقة الألواح الجانبيّة بأكملها والأرضيّة تضرّرت كذلك".

واختتم بالقول: "كان من شبه المستحيل قيادة السيارة لأكون صادقًا. لكن بذلت كلّ ما في وسعي بالرغم من ذلك وحقّقت نقطة. لكن بالطبع ليس ذلك ما تريده".

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