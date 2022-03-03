فيرشتابن يبقى رسميًا مع ريد بُل حتّى 2028

وصف كريستيان هورنر مدير الفريق الصفقة الجديدة بـ "بيان نوايا حقيقي" في ظلّ رسم الحظيرة المتمركزة في ميلتون كينز خارطة طريقها للمستقبل.

كان للهولندي بالفعل عقدٌ يغطي موسمَي 2022 و2023 بعد تمديده لعقده السابق في يناير 2020.

ويُعتقد بأنّ مدّة الأعوام السبعة الإجماليّة في الالتزام الحالي هي الأطول لأيّ سائقٍ على الإطلاق في الفورمولا واحد.

وبعد فوزه بلقب البطولة ضمن جائزة أبوظبي الكبرى 2021، مزح فيرشتابن بأنّه يريد البقاء مع الفريق خلال الأعوام العشرة أو الـ 15 المقبلة، حيث أكّد هيلموت ماركو مستشار ريد بُل بعد ذلك بوقتٍ قصير أنّه يأمل التوصّل إلى تمديد سريع.

وقبيل التأكيد الرسمي للصفقة، أشارت وسائل الإعلام الهولنديّة أمسٍ الأربعاء إلى أنّ العقد الجديد سيُعادل 50 مليون يورو في الموسم.

وبالرغم من أنّ ريد بُل فقدت دعم هوندا المصنعيّ لفريقها، إلّا أنّها أتمّت مؤخّرًا صفقات رعاية ضخمة، وبدمج ذلك مع حدّ سقف النفقات المفروض من "فيا" للمصاريف، فقد منح ذلك الفريق الثقة للإنفاق بسخاء للإبقاء على سائقها النجم في صفوفها.

وقال فيرشتابن حول الصفقة الجديدة: "أستمتع بأن أكون جزءًا من فريق ريد بُل ريسينغ، لذا فإنّ اختيار البقاء حتّى موسم 2028 كان قرارًا سهلًا".

وأضاف: "أعشق هذا الفريق وكان العام الماضي مذهلًا ببساطة، كان ذلك هدفنا منذ أن بدأنا العمل معنا في 2016، وقد فعلنا ذلك، لذا يتمحور الأمر الآن حول الإبقاء على الرقم واحد على السيارة على المدى الطويل".

ويضمن تمديد العقد خدمات فيرشتابن في الأعوام الثلاثة الأولى من حقبة قوانين وحدات الطاقة الجديدة التي ستدخل الاستخدام في 2026.

ويعمل قسم ريد بُل باورترينز الجديد بالفعل على مشروع محرّكات القوانين الجديدة.

وبضمان تواجد فيرشتابن مع الفريق على المدى الطويل، تحصل ريد بُل على يد قويّة ضمن مفاوضاتها الجاريّة مع مجموعة فولكسفاغن في ما يتعلّق بتزويد وحدة الطاقة، وبالفعل تُواصل خوض محادثات أخرى مع مصنّعين آخرين يرغبون بوضع علاماتهم على محرّك ريد بُل".

وقال هورنر: "توقيع ماكس مع فريق ريد بُل ريسينغ حتّى نهاية 2028 هو بيان نوايا حقيقي".

وأضاف: "تركيزنا الحالي ينصبّ على الحفاظ على لقب ماكس العالمي، لكنّ هذه الصفقة تُظهر كذلك أنّه جزءٌ من تخطيط الفريق على المدى الطويل".

وأكمل: "مع عمل قسم ريد بُل باورترينز نحو قوانين المحرّكات الجديدة لموسم 2026، فقد أردنا التأكّد من تواجد أفضل سائقٍ في البطولة في سيارتنا".

وبات لفيرشتابن التزامٌ أطول تجاه ريد بُل من مديره، حيث تمتدّ صفقة هورنر الحاليّة حتّى نهاية 2026.