فيرشتابن يبسط سيطرته مجدّدًا في التجارب الحرّة الثالثة في البحرين

عزف السائقون عن الدخول إلى الحلبة في المراحل الأولى كون الأجواء لا تزال حارة للغاية ولا تعكس الظروف التي سيتعاملون معها في التصفيات والسباق.

وكان التماسك ضعيفًا للغاية ما انجرّ عنه انزلاقات وأخطاء في الكبح في كلّ مكان، حيث انزلق لوكلير بشكلٍ مشابهٍ لرايكونن بالأمس عند خروجه من المنعطف الثاني، حيث قال سائق فيراري الذي كان على إطارات "هارد" إثر ذلك: "التماسك ضعيفٌ جدًا جدًا".

في الأثناء تواصلت معاناة فالتيري بوتاس بشكلٍ لافت للإبقاء على السيارة على المسار، حيث تواصل شطب أزمنته يمينًا وشمالًا.

بالتزامن مع ذلك فقد بدا فيرشتابن مرتاحًا داخل سيارته ريد بُل ونجح في تسجيل الزمن الأسرع في الفترة الأولى بالرغم من استخدامه إطارات "هارد" على عكس ثنائيّ مرسيدس، حيث بلغ توقيته آنذاك 1:32.617 دقيقة.

ولدى دخوله إلى الحلبة بعد منتصف الحصّة، قال سيباستيان فيتيل لمهندسه: "هناك شيء ما انفصل من الزاوية الأماميّة اليسرى وضربني في رأسي".

وعند إجراء المحاكاة الأخيرة قبل التوجّه إلى التصفيات الحاسمة، اتّبعت فيراري مقاربة مختلفة عبر إجراء سائقَيها لتلك الطلعة على إطارات "ميديوم" عوضًا عن "سوفت".

ولدى دخوله الحلبة أخيرًا فقد كان فيرشتابن يُحلّق حرفيًا لدرجة أنّه كان أسرع من هاميلتون بستّة أعشارٍ في المقطع الأوسط وحده.

نتيجة لذلك ضمن الهولندي الصدارة بـ 1:30.577 دقيقة ومتفوّقًا بأكثر من سبعة أعشارٍ من الثانية عن هاميلتون أقرب ملاحقيه.

وواصل بيير غاسلي عروضه القويّة خلف مقود سيارة ألفا تاوري ليظفر بالمركز الثالث بفارق ثانية عن الصدارة.

وتفوّق الفرنسي على بوتاس الذي احتُسبت له لفّة واحدة بعد شطب بقيّة أزمنته نتيجة تجاوزه حدود المسار.

وتواصلت معاناة سيرجيو بيريز على صعيد اللفّة الواحد واقتصر على المركز الخامس على بُعد 1.3 ثانية عن زميله.

وبالرغم من أنّ فيراري كانت الوحيدة التي لم تستخدم إطارات "سوفت"، إلّا أنّ كارلوس ساينز الإبن نجح في التواجد في المركز السادس أمام الفنلندي كيمي رايكونن.

وذهب المركز الثامن إلى إستيبان أوكون سائق ألبين الذي تفوّق على لانس سترول، في حين أكمل دانيال ريكاردو ترتيب العشرة الأوائل بفارق 0.005 ثانية أمام لوكلير.

نتيجة التجارب: