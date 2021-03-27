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فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / تقرير التجارب

فيرشتابن يبسط سيطرته مجدّدًا في التجارب الحرّة الثالثة في البحرين

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عزّز ماكس فيرشتابن أفضليّته ضمن عطلة نهاية أسبوع جائزة البحرين الكبرى ليتمتّع بأفضليّة فاقت السبعة أعشارٍ من الثانية مع نهاية التجارب الحرّة الثالثة، في الوقت الذي تمتّعت فيه فيراري بوتيرة جيّدة على إطارات "ميديوم".

فيرشتابن يبسط سيطرته مجدّدًا في التجارب الحرّة الثالثة في البحرين

عزف السائقون عن الدخول إلى الحلبة في المراحل الأولى كون الأجواء لا تزال حارة للغاية ولا تعكس الظروف التي سيتعاملون معها في التصفيات والسباق.

وكان التماسك ضعيفًا للغاية ما انجرّ عنه انزلاقات وأخطاء في الكبح في كلّ مكان، حيث انزلق لوكلير بشكلٍ مشابهٍ لرايكونن بالأمس عند خروجه من المنعطف الثاني، حيث قال سائق فيراري الذي كان على إطارات "هارد" إثر ذلك: "التماسك ضعيفٌ جدًا جدًا".

في الأثناء تواصلت معاناة فالتيري بوتاس بشكلٍ لافت للإبقاء على السيارة على المسار، حيث تواصل شطب أزمنته يمينًا وشمالًا.

بالتزامن مع ذلك فقد بدا فيرشتابن مرتاحًا داخل سيارته ريد بُل ونجح في تسجيل الزمن الأسرع في الفترة  الأولى بالرغم من استخدامه إطارات "هارد" على عكس ثنائيّ مرسيدس، حيث بلغ توقيته آنذاك 1:32.617 دقيقة.

ولدى دخوله إلى الحلبة بعد منتصف الحصّة، قال سيباستيان فيتيل لمهندسه: "هناك شيء ما انفصل من الزاوية الأماميّة اليسرى وضربني في رأسي".

وعند إجراء المحاكاة الأخيرة قبل التوجّه إلى التصفيات الحاسمة، اتّبعت فيراري مقاربة مختلفة عبر إجراء سائقَيها لتلك الطلعة على إطارات "ميديوم" عوضًا عن "سوفت".

ولدى دخوله الحلبة أخيرًا فقد كان فيرشتابن يُحلّق حرفيًا لدرجة أنّه كان أسرع من هاميلتون بستّة أعشارٍ في المقطع الأوسط وحده.

نتيجة لذلك ضمن الهولندي الصدارة بـ 1:30.577 دقيقة ومتفوّقًا بأكثر من سبعة أعشارٍ من الثانية عن هاميلتون أقرب ملاحقيه.

وواصل بيير غاسلي عروضه القويّة خلف مقود سيارة ألفا تاوري ليظفر بالمركز الثالث بفارق ثانية عن الصدارة.

وتفوّق الفرنسي على بوتاس الذي احتُسبت له لفّة واحدة بعد شطب بقيّة أزمنته نتيجة تجاوزه حدود المسار.

وتواصلت معاناة سيرجيو بيريز على صعيد اللفّة الواحد واقتصر على المركز الخامس على بُعد 1.3 ثانية عن زميله.

وبالرغم من أنّ فيراري كانت الوحيدة التي لم تستخدم إطارات "سوفت"، إلّا أنّ كارلوس ساينز الإبن نجح في التواجد في المركز السادس أمام الفنلندي كيمي رايكونن.

وذهب المركز الثامن إلى إستيبان أوكون سائق ألبين الذي تفوّق على لانس سترول، في حين أكمل دانيال ريكاردو ترتيب العشرة الأوائل بفارق 0.005 ثانية أمام لوكلير.

نتيجة التجارب:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 11 1:30.577     215.100
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 14 1:31.316 0.739 0.739 213.360
3 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 13 1:31.583 1.006 0.267 212.738
4 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 16 1:31.855 1.278 0.272 212.108
5 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 11 1:31.908 1.331 0.053 211.985
6 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 16 1:32.108 1.531 0.200 211.525
7 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 15 1:32.224 1.647 0.116 211.259
8 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 11 1:32.423 1.846 0.199 210.804
9 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 13 1:32.431 1.854 0.008 210.786
10 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 12 1:32.477 1.900 0.046 210.681
11 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 17 1:32.482 1.905 0.005 210.670
12 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 11 1:32.500 1.923 0.018 210.629
13 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 15 1:32.709 2.132 0.209 210.154
14 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 15 1:32.755 2.178 0.046 210.050
15 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 15 1:32.820 2.243 0.065 209.903
16 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 10 1:32.860 2.283 0.040 209.812
17 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 14 1:33.323 2.746 0.463 208.771
18 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 14 1:33.422 2.845 0.099 208.550
19 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 14 1:33.622 3.045 0.200 208.104
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 16 1:33.959 3.382 0.337 207.358
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معرض الصور التقني: أبرز تحديثات السيارات في البحرين

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البحرين الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثالثة
الكاتب مروان الوافي

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