فيرشتابن يبسط سيطرته في التجارب الحرّة الثانية في المكسيك

تواصلت معاناة السائقين من الغبار الكثيف على سطح المسار الذي لم يشهد إقامة أيّة سباقات منذ عام ونصف.

لكن ما زاد الطين بلّة مشاكل الزحام في ظلّ تواجد جميع السيارات دفعة واحدة على الحلبة.

وأغلق متصدّر الحصّة الصباحيّة فالتيري بوتاس مكابحه بشكلٍ مفرط عند المنعطف الأوّل ما تسبّب في تسطّح إطاراته "هارد".

بدوره تذمّر هاميلتون من تآكل إطاراته قائلًا: "لقد انتهت هذه الإطارات يا رجل".

وانتهت حصّة جورج راسل ودانيال ريكاردو مبكّرًا، بل لم يتمكّن الأوّل سوى من إكمال لفّة استطلاعيّة فقط وذلك بسبب مشاكل في علبتَي تروسهما.

وبعد أن كان الأسرع في الطلعة الأولى على إطارات "ميديوم"، حلّق فيرشتابن وحيدًا في الصدارة من دون أدنى منافسة لدى إقدام السائقين على محاكاة التجارب التأهيليّة على إطارات "سوفت".

إذ سجّل الهولندي الزمن الأسرع في عطلة نهاية الأسبوع والبالغ 1:17.301 دقيقة، وتقدّم سائق ريد بُل بفارق أكثر من أربعة أعشارٍ من الثانية عن أقرب ملاحقيه فالتيري بوتاس سائق مرسيدس.

وذهب المركز الثالث إلى لويس هاميلتون الذي بالكاد تقدّم على سيرجيو بيريز في ظلّ تواجدهما على بُعد نصف ثانية عن فيرشتابن.

وتواجد كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري في مركز أفضل البقيّة وتقدّم على زميله شارل لوكلير الذي حلّ سابعًا، بينما توسّطهما بيير غاسلي سائق ألفا تاوري الذي يُواصل تقديم أداء قويّ نهاية هذا الأسبوع وتأكّد ذلك بحلول زميله يوكي تسونودا ثامنًا بالرغم من أنّه سينطلق من آخر الترتيب لقاء تغييره لمكوّنات وحدة طاقته.

وحلّ سيباستيان فيتيل تاسعًا الذي أخطأ التوقّف في خطّ الحظائر وتواجد في موقع فريق مكلارين قبل أن يتوجّه إلى موقع فريقه قبل أن يقول مازحًا عبر اللاسلكي: "آسف حيال ذلك، لم أكن أنظر".

وأكمل فرناندو ألونسو ترتيب العشرة الأوائل لصالح ألبين.

وعلى صعيد محاكاة السباق، فقد تمتّع فيرشتابن بالوتيرة الأسرع في المجمل كذلك، بالرغم من أنّ الزحام واصل فرض المتاعب.

نتيجة الحصّة: