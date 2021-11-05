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فورمولا 1 / جائزة المكسيك الكبرى تقرير التجارب

فيرشتابن يبسط سيطرته في التجارب الحرّة الثانية في المكسيك

سيطر الهولندي ماكس فيرشتابن على مجريات التجارب الحرّة الثانية من جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا واحد بعد تقدّمه بفارقٍ مريح على ثنائيّ مرسيدس.

فيرشتابن يبسط سيطرته في التجارب الحرّة الثانية في المكسيك

تواصلت معاناة السائقين من الغبار الكثيف على سطح المسار الذي لم يشهد إقامة أيّة سباقات منذ عام ونصف.

لكن ما زاد الطين بلّة مشاكل الزحام في ظلّ تواجد جميع السيارات دفعة واحدة على الحلبة.

وأغلق متصدّر الحصّة الصباحيّة فالتيري بوتاس مكابحه بشكلٍ مفرط عند المنعطف الأوّل ما تسبّب في تسطّح إطاراته "هارد".

بدوره تذمّر هاميلتون من تآكل إطاراته قائلًا: "لقد انتهت هذه الإطارات يا رجل".

وانتهت حصّة جورج راسل ودانيال ريكاردو مبكّرًا، بل لم يتمكّن الأوّل سوى من إكمال لفّة استطلاعيّة فقط وذلك بسبب مشاكل في علبتَي تروسهما.

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وبعد أن كان الأسرع في الطلعة الأولى على إطارات "ميديوم"، حلّق فيرشتابن وحيدًا في الصدارة من دون أدنى منافسة لدى إقدام السائقين على محاكاة التجارب التأهيليّة على إطارات "سوفت".

إذ سجّل الهولندي الزمن الأسرع في عطلة نهاية الأسبوع والبالغ 1:17.301 دقيقة، وتقدّم سائق ريد بُل بفارق أكثر من أربعة أعشارٍ من الثانية عن أقرب ملاحقيه فالتيري بوتاس سائق مرسيدس.

وذهب المركز الثالث إلى لويس هاميلتون الذي بالكاد تقدّم على سيرجيو بيريز في ظلّ تواجدهما على بُعد نصف ثانية عن فيرشتابن.

وتواجد كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري في مركز أفضل البقيّة وتقدّم على زميله شارل لوكلير الذي حلّ سابعًا، بينما توسّطهما بيير غاسلي سائق ألفا تاوري الذي يُواصل تقديم أداء قويّ نهاية هذا الأسبوع وتأكّد ذلك بحلول زميله يوكي تسونودا ثامنًا بالرغم من أنّه سينطلق من آخر الترتيب لقاء تغييره لمكوّنات وحدة طاقته.

وحلّ سيباستيان فيتيل تاسعًا الذي أخطأ التوقّف في خطّ الحظائر وتواجد في موقع فريق مكلارين قبل أن يتوجّه إلى موقع فريقه قبل أن يقول مازحًا عبر اللاسلكي: "آسف حيال ذلك، لم أكن أنظر".

وأكمل فرناندو ألونسو ترتيب العشرة الأوائل لصالح ألبين.

وعلى صعيد محاكاة السباق، فقد تمتّع فيرشتابن بالوتيرة الأسرع في المجمل كذلك، بالرغم من أنّ الزحام واصل فرض المتاعب.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل

معدّل السرعة
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 28 1:17.301     200.442
2 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 31 1:17.725 0.424 0.424 199.348
3 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 26 1:17.810 0.509 0.085 199.131
4 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 26 1:17.871 0.570 0.061 198.975
5 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 29 1:18.318 1.017 0.447 197.839
6 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 29 1:18.429 1.128 0.111 197.559
7 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 28 1:18.605 1.304 0.176 197.117
8 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 31 1:18.644 1.343 0.039 197.019
9 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 32 1:18.681 1.380 0.037 196.926
10 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 27 1:18.732 1.431 0.051 196.799
11 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 25 1:18.841 1.540 0.109 196.527
12 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 27 1:18.979 1.678 0.138 196.183
13 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 31 1:19.227 1.926 0.248 195.569
14 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 37 1:19.431 2.130 0.204 195.067
15 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 7 1:19.521 2.220 0.090 194.846
16 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 30 1:19.620 2.319 0.099 194.604
17 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 36 1:19.730 2.429 0.110 194.335
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 17 1:20.820 3.519 1.090 191.714
19 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 28 1:21.581 4.280 0.761 189.926
20 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 2        
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