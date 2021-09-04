فيرشتابن يبسط سيطرته المطلقة في التجارب الحرّة الثالثة في زاندفورت

بعد الإعلان عن إصابة كيمي رايكونن بفيروس كورونا صباح اليوم السبت، تمّت الاستعانة سريعًا بالسائق الاحتياطي لفريق ألفا روميو روبرت كوبتسا.

وسارع البولندي إلى الدخول إلى الحلبة للتعوّد على المسار قدر الإمكان قبل التصفيات.

كما كان لويس هاميلتون من بين أوّل الداخلين إلى الحلبة لتعويض حصّة الأمس التي خسرها بعد توقّف سيارته.

وتواصلت أخطاء السائقين في ظلّ بحثهم المتواصل عن الحدود القصوى قبل الوصول إلى التصفيات، وكادت حصّة سيباستيان فيتيل أن تنتهي مبكّرًا بعد أن انزلق وخرج عن المسار وعبر بجوار الحواجز المعدنيّة الجانبيّة.

وعادت الأعلام الحمراء مجدّدًا بعد ذلك بقليل لكن هذه المرّة نتيجة حادث قويٍ لكارلوس ساينز الإبن عند المنعطف الثالث المائل. وقال الإسباني: "آسف يا شباب، لا أعلم ما حدث".

وكانت سيارة الإسباني متضرّرة، وهو ما يترك طاقمه فيراري أمام الكثير من العمل لتحضير السيارة قبل التصفيات. وبالنظر إلى زاوية الاصطدام فمن الممكن أن تكون علبة تروسه قد تضرّرت وهو ما سيُؤدّي على الأرجح إلى تلقيه لعقوبة على شبكة الانطلاق.

واستؤنفت الحصّة مع بقاء 29 دقيقة، حيث سارع السائقون إلى الدخول إلى الحلبة.

وعمل السائقون على عدّة طلعات مختلفة وتحسين وتيرتهم تدريجيًا، لكن بعد معاناته على صعيد اللفّة الواحدة أمسٍ الجمعة، ألهب فيرشتابن حماس مشجّعيه الذين ملؤوا المدرّجات عندما قدّم لفّة صاروخيّة كان الوحيد القادر على كسر حاجز الـ 70 ثانية عندما سجّل 1:09.623 دقيقة، وكان الهولندي الأسرع على الإطلاق في جميع المقاطع الثلاثة.

وذهب المركز الثاني إلى فالتيري بوتاس سائق مرسيدس، لكنّ الفنلندي كان أبطأ بأكثر من نصف ثانية من فيرشتابن.

وحلّ لويس هاميلتون ثالثًا لصالح مرسيدس، حيث تقدّم بفارق عُشرٍ من الثانية عن سيرجيو بيريز الذي بات أفضل حالًا هذا اليوم.

وواصل فرناندو ألونسو أداءه وأداء فريقه ألبين اللافت نهاية هذا الأسبوع بحلوله خامسًا بعد أن تقدّم على لاندو نوريس وسيباستيان فيتيل.

أمّا متصدّر التجارب الحرّة الثانية أمسٍ الجمعة، فقد واجه بعض المصاعب هذا اليوم ولم يُحسّن زمنه كثيرًا ضمن محاولته على إطارات "سوفت" ليكتفي بالمركز التاسع، بينما أكمل بيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: