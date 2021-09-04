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فيرشتابن يبسط سيطرته المطلقة في التجارب الحرّة الثالثة في زاندفورت

أحرز الهولندي ماكس فيرشتابن الزمن الأسرع بأريحيّة مطلقة في التجارب الحرّة الثالثة على أرضه وأمام جماهيره ضمن جائزة هولندا الكبرى، ليتّجه إلى التصفيات في موقع أبرز المرشّحين للظفر بقطب الانطلاق الأوّل.

فيرشتابن يبسط سيطرته المطلقة في التجارب الحرّة الثالثة في زاندفورت

بعد الإعلان عن إصابة كيمي رايكونن بفيروس كورونا صباح اليوم السبت، تمّت الاستعانة سريعًا بالسائق الاحتياطي لفريق ألفا روميو روبرت كوبتسا.

وسارع البولندي إلى الدخول إلى الحلبة للتعوّد على المسار قدر الإمكان قبل التصفيات.

كما كان لويس هاميلتون من بين أوّل الداخلين إلى الحلبة لتعويض حصّة الأمس التي خسرها بعد توقّف سيارته.

وتواصلت أخطاء السائقين في ظلّ بحثهم المتواصل عن الحدود القصوى قبل الوصول إلى التصفيات، وكادت حصّة سيباستيان فيتيل أن تنتهي مبكّرًا بعد أن انزلق وخرج عن المسار وعبر بجوار الحواجز المعدنيّة الجانبيّة.

وعادت الأعلام الحمراء مجدّدًا بعد ذلك بقليل لكن هذه المرّة نتيجة حادث قويٍ لكارلوس ساينز الإبن عند المنعطف الثالث المائل. وقال الإسباني: "آسف يا شباب، لا أعلم ما حدث".

وكانت سيارة الإسباني متضرّرة، وهو ما يترك طاقمه فيراري أمام الكثير من العمل لتحضير السيارة قبل التصفيات. وبالنظر إلى زاوية الاصطدام فمن الممكن أن تكون علبة تروسه قد تضرّرت وهو ما سيُؤدّي على الأرجح إلى تلقيه لعقوبة على شبكة الانطلاق.

واستؤنفت الحصّة مع بقاء 29 دقيقة، حيث سارع السائقون إلى الدخول إلى الحلبة.

وعمل السائقون على عدّة طلعات مختلفة وتحسين وتيرتهم تدريجيًا، لكن بعد معاناته على صعيد اللفّة الواحدة أمسٍ الجمعة، ألهب فيرشتابن حماس مشجّعيه الذين ملؤوا المدرّجات عندما قدّم لفّة صاروخيّة كان الوحيد القادر على كسر حاجز الـ 70 ثانية عندما سجّل 1:09.623 دقيقة، وكان الهولندي الأسرع على الإطلاق في جميع المقاطع الثلاثة.

وذهب المركز الثاني إلى فالتيري بوتاس سائق مرسيدس، لكنّ الفنلندي كان أبطأ بأكثر من نصف ثانية من فيرشتابن.

وحلّ لويس هاميلتون ثالثًا لصالح مرسيدس، حيث تقدّم بفارق عُشرٍ من الثانية عن سيرجيو بيريز الذي بات أفضل حالًا هذا اليوم.

وواصل فرناندو ألونسو أداءه وأداء فريقه ألبين اللافت نهاية هذا الأسبوع بحلوله خامسًا بعد أن تقدّم على لاندو نوريس وسيباستيان فيتيل.

أمّا متصدّر التجارب الحرّة الثانية أمسٍ الجمعة، فقد واجه بعض المصاعب هذا اليوم ولم يُحسّن زمنه كثيرًا ضمن محاولته على إطارات "سوفت" ليكتفي بالمركز التاسع، بينما أكمل بيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 13 1:09.623     220.220
2 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 17 1:10.179 0.556 0.556 218.475
3 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 22 1:10.417 0.794 0.238 217.737
4 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 20 1:10.526 0.903 0.109 217.400
5 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 16 1:10.670 1.047 0.144 216.957
6 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 19 1:10.781 1.158 0.111 216.617
7 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 19 1:10.842 1.219 0.061 216.430
8 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 20 1:10.872 1.249 0.030 216.339
9 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 20 1:10.896 1.273 0.024 216.266
10 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 21 1:11.005 1.382 0.109 215.934
11 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 19 1:11.013 1.390 0.008 215.909
12 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 19 1:11.083 1.460 0.070 215.697
13 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 23 1:11.180 1.557 0.097 215.403
14 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 20 1:11.274 1.651 0.094 215.119
15 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 20 1:11.299 1.676 0.025 215.043
16 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 5 1:11.940 2.317 0.641 213.127
17 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 29 1:11.980 2.357 0.040 213.009
18 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 23 1:12.136 2.513 0.156 212.548
19 88 Poland روبرت كوبتسا ألفا روميو فيراري 28 1:12.162 2.539 0.026 212.471
20 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 20 1:12.366 2.743 0.204 211.872
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