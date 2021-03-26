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فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / تقرير التجارب

فيرشتابن يبسط سيطرته أمام مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في البحرين

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بدأ ماكس فيرشتابن عطلة نهاية أسبوع جائزة البحرين الكبرى بأداء لافتٍ ضمن من خلاله صدارة التجارب الحرّة الأولى بأريحيّة أمام فالتيري بوتاس سائق مرسيدس.

فيرشتابن يبسط سيطرته أمام مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في البحرين

سارع أغلب السائقين إلى الدخول إلى الحلبة لإجراء المزيد من اختبارات الانسيابيّة واختبارات التحقّق في ظلّ مواصلة الفرق تقييم تصاميمها بالنظر إلى قصر التجارب الشتويّة لهذا العام.

وعرفت القوانين تغييرات إضافيّة لهذا الموسم في ظلّ تقليص طول حصّتَي تجارب الجمعة بنصف ساعة في كلٍ منهما.

لكنّ درجات الحرارة كانت عالية للغاية حيث بلغت 47 درجة مئويّة على سطح المسار مقابل 35 في الجوّ.

لكنّ ذلك لم يُثبّط من عزيمة مرسيدس التي بدت عازمة على دراسة أداء سيارتها بعد أدائها غير المقنع في التجارب الشتويّة وتذيّلها ترتيب اللفّات المقطوعة.

واستخدم سائقاها لويس هاميلتون وبوتاس إطارات "سوفت" ودخلا في منافسة أخذٍ ورد مع فيرشتابن وسيرجيو بيريز من ريد بُل.

وغاب فريق مكلارين لبعض الوقت بسبب ما بدت مشكلة في علبة التروس قبل أن يتمكّن سائقاه من دخول الحلبة لاحقًا.

وعاد السائقون إثر ذلك على إطارات "سوفت" جديدة في الرُبع الأخير من الحصّة، لكن بدا أنّ الأداء كان متقاربًا أكثر هذه المرّة بين الفرق.

لكن كان من الواضح أنّ سيارة مرسيدس لا تزال تُعاني من ضعف استقرار القسم الخلفي، بالرغم من أنّ ذلك قد يعود ربّما إلى إعداداتها التي تميل إلى أجواء باردة أكثر وهو ما سيتّضح مع تقدّم عطلة نهاية الأسبوع.

بيد أنّ فيرشتابن عاد لفرض سيطرة ريد بُل بفارق مريح بعد لفّة متأخّرة بلغ توقيتها دقيقة واحدة و31.394 ثانية ليضمن صدارة الحصّة.

لكنّ ذلك الزمن يبقى بعيدًا عن أفضل الأزمنة المسجّلة خلال التجارب الشتويّة قبل أسبوعين.

وحلّ بوتاس ثانيًا بفارق ناهز الثلاثة أعشارٍ من الثانية، وتقدّم الفنلندي على لاندو نوريس سائق مكلارين.

وعانى هاميلتون من انزلاقات متفرّقة في لفّته ليقتصر على المركز الرابع مباشرة أمام شارل لوكلير سائق فيراري.

وضمن بداية مسيرته مع ريد بُل، عجز سيرجيو بيريز على مجاراة وتيرة زميله فيرشتابن واقتصر على المركز السادس على بُعد 0.677 ثانية عن زميله.

ووضع بيير غاسلي سيارة ألفا تاوري في المركز السابع مباشرة أمام كارلوس ساينز الإبن، بينما أكمل دانيال ريكاردو وأنطونيو جيوفينازي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 12 1:31.394     213.178
2 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 17 1:31.692 0.298 0.298 212.485
3 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 20 1:31.897 0.503 0.205 212.011
4 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 15 1:31.921 0.527 0.024 211.955
5 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 14 1:31.993 0.599 0.072 211.790
6 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 15 1:32.071 0.677 0.078 211.610
7 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 23 1:32.195 0.801 0.124 211.325
8 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 15 1:32.366 0.972 0.171 210.934
9 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 20 1:32.434 1.040 0.068 210.779
10 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 16 1:32.786 1.392 0.352 209.979
11 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 18 1:33.134 1.740 0.348 209.195
12 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 21 1:33.157 1.763 0.023 209.143
13 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 20 1:33.233 1.839 0.076 208.973
14 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 21 1:33.329 1.935 0.096 208.758
15 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 20 1:33.528 2.134 0.199 208.314
16 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 18 1:33.872 2.478 0.344 207.550
17 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 22 1:34.127 2.733 0.255 206.988
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 22 1:34.340 2.946 0.213 206.521
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 16 1:34.501 3.107 0.161 206.169
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 16 1:34.975 3.581 0.474 205.140
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الكاتب مروان الوافي

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