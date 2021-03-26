فيرشتابن يبسط سيطرته أمام مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في البحرين

سارع أغلب السائقين إلى الدخول إلى الحلبة لإجراء المزيد من اختبارات الانسيابيّة واختبارات التحقّق في ظلّ مواصلة الفرق تقييم تصاميمها بالنظر إلى قصر التجارب الشتويّة لهذا العام.

وعرفت القوانين تغييرات إضافيّة لهذا الموسم في ظلّ تقليص طول حصّتَي تجارب الجمعة بنصف ساعة في كلٍ منهما.

لكنّ درجات الحرارة كانت عالية للغاية حيث بلغت 47 درجة مئويّة على سطح المسار مقابل 35 في الجوّ.

لكنّ ذلك لم يُثبّط من عزيمة مرسيدس التي بدت عازمة على دراسة أداء سيارتها بعد أدائها غير المقنع في التجارب الشتويّة وتذيّلها ترتيب اللفّات المقطوعة.

واستخدم سائقاها لويس هاميلتون وبوتاس إطارات "سوفت" ودخلا في منافسة أخذٍ ورد مع فيرشتابن وسيرجيو بيريز من ريد بُل.

وغاب فريق مكلارين لبعض الوقت بسبب ما بدت مشكلة في علبة التروس قبل أن يتمكّن سائقاه من دخول الحلبة لاحقًا.

وعاد السائقون إثر ذلك على إطارات "سوفت" جديدة في الرُبع الأخير من الحصّة، لكن بدا أنّ الأداء كان متقاربًا أكثر هذه المرّة بين الفرق.

لكن كان من الواضح أنّ سيارة مرسيدس لا تزال تُعاني من ضعف استقرار القسم الخلفي، بالرغم من أنّ ذلك قد يعود ربّما إلى إعداداتها التي تميل إلى أجواء باردة أكثر وهو ما سيتّضح مع تقدّم عطلة نهاية الأسبوع.

بيد أنّ فيرشتابن عاد لفرض سيطرة ريد بُل بفارق مريح بعد لفّة متأخّرة بلغ توقيتها دقيقة واحدة و31.394 ثانية ليضمن صدارة الحصّة.

لكنّ ذلك الزمن يبقى بعيدًا عن أفضل الأزمنة المسجّلة خلال التجارب الشتويّة قبل أسبوعين.

وحلّ بوتاس ثانيًا بفارق ناهز الثلاثة أعشارٍ من الثانية، وتقدّم الفنلندي على لاندو نوريس سائق مكلارين.

وعانى هاميلتون من انزلاقات متفرّقة في لفّته ليقتصر على المركز الرابع مباشرة أمام شارل لوكلير سائق فيراري.

وضمن بداية مسيرته مع ريد بُل، عجز سيرجيو بيريز على مجاراة وتيرة زميله فيرشتابن واقتصر على المركز السادس على بُعد 0.677 ثانية عن زميله.

ووضع بيير غاسلي سيارة ألفا تاوري في المركز السابع مباشرة أمام كارلوس ساينز الإبن، بينما أكمل دانيال ريكاردو وأنطونيو جيوفينازي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: