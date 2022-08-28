فيرشتابن يبسط سيطرة مطلقة ويتقدّم ثنائيّة ريد بُل في بلجيكا

كان من الواضح أنّ الهولندي وفريقه ريد بُل يتمتّعان بالوتيرة الأسرع نهاية هذا الأسبوع، لكن لم يتوقّع أحدٌ أن يتقدّم إلى الصدارة بتلك السرعة.

ولم يتمكّن حتّى زميله بيريز المنطلق من الصفّ الأوّل من مجاراة وتيرته، ليُحقّق الهولندي فوزه التاسع هذا الموسم ويُعزّز صدارته أكثر للترتيب العام رافعًا أفضليّته إلى حوالي 93 نقطة أمام زميله بيريز الذي تقدّم على المركز الثاني في البطولة.

وتمحورت المعركة على آخر مراكز منصّة التتويج بين ساينز وجورج راسل في النهاية، وبالرغم من وتيرة فيراري الضعيفة ومستويات تآكل إطاراتها العالية جدًا، تراجعت وتيرة تقدّم راسل في النهاية ليضمن ساينز آخر مراكز منصّة التتويج.

وبالنظر إلى أنّه كان وحيدًا في المركز الخامس، أجرى لوكلير توقّفًا في اللفّة ما قبل الأخيرة منتقلًا إلى إطارات "سوفت"، وفي حين أنّ ألونسو تجاوزه لبرهة حينها وأضاع منه بعض الوقت ما حرمه نقطة أسرع لفّة لتبقى من نصيب فيرشتابن.

وما زاد الطين بلّة بالنسبة للوكلير أنّه أفرط في السرعة في خطّ الحظائر، وهو ما أدّى إلى تلقيه عقوبة 5 ثوانٍ بعد السباق وبالتالي خسارته للمركز الخامس لصالح ألونسو.

وذهب المركز السابع إلى إستيبان أوكون، بينما حلّ سيباستيان فيتيل ثامنًا أمام كلٍ من بيير غاسلي، وأليكسندر ألبون الذي حقّق نقطة جديدة لصالح ويليام.

مجريات السباق

ظهرت الشمس لأوّل مرّة في عطلة نهاية الأسبوع مع ارتفاعٍ ملحوظٍ في درجة حرارة المسار، واختار ساينز الانطلاق على "سوفت" على عكس البقية خلفه على "ميديوم"، في حين انطلق فيرشتابن ولوكلير على "سوفت" كذلك.

وبالفعل حافظ ساينز على الصدارة بينما خسر بيريز الكثير وتقدّم عليه ألونسو وهاميلتون وراسل.

ومن ثمّ عمّت الفوضى في نهاية خطّ كيميل المستقيم، حيث وقع احتكاكٌ بين ألونسو وهاميلتون شهد قذف سيارة هاميلتون في الهواء بقوّة وخرجا عن المسار وبدا أنّ البريطاني عانى من مشكلة ما، وطلب منه مهندسه إيقاف السيارة في منتصف اللفّة وأوقفها إلى جانب المسار وبدأت الأدخنة تتصاعد منها.

في الأثناء استعاد بيريز المركز الثاني أمام راسل وألونسو، بينما أصبح فيتيل خامس.

وكان ألونسو غاضبًا للغاية عبر اللاسلكي، قائلًا: "هذا الشاب لا يعرف كيف يقود، يُغلق المنعطف بذلك الشكل! لا يعرف سوى القيادة عبر الانطلاق من الأمام والحلول أوّلًا".

وبالنسبة للمتنافسين على اللقب فقد وصل فيرشتابن ولوكلير إلى المركزين الثامن والتاسع تواليًا في بداية اللفّة الثانية.

ومن ثمّ انزلق نيكولاس لاتيفي في المنعطف السادس ولمس فالتيري بوتاس لتعلق سيارة الفنلندي على المنطقة الحصويّة.

وأدّت كلّ تلك الأحداث إلى اعتماد سيارة الأمان من أجل إبعاد سيارتي هاميلتون وبوتاس.

واختارت فيراري استدعاء لوكلير في نهاية اللفّة الثالثة ونقله إلى إطارات "ميديوم"، وذلك بعد أن اشتكى قبل ذلك بقليل من صدور بعض الدخان من الزاوية الأماميّة اليمنى لسيارته، وتسبّب ذلك في تراجعه إلى المركز الـ 17، وأخبره مهندسه بأنّ إحدى طبقات وقاية الخوذ كانت عالقة في فتحة تهوية مكابحه وقد قام الفريق بإزالتها.

واستؤنف السباق في بداية اللفّة الخامسة، وارتكب ساينز خطأ في الكبح في المنعطف ما قبل الأخير، لكنّه حافظ على الصدارة، في الأثناء بدأ راسل بالضغط بقوّة على بيريز، لكنّ الترتيب بقي على حاله.

في الأثناء تقدّم فيرشتابن على ألبون سريعًا وبدأ بالضغط على ريكاردو السادس وبالفعل تمكّن من الإطاحة به بسهولة.

وواصل فيرشتابن زحفه إلى الأمام حتّى من دون نظام "دي آر اس"، حيث تجاوز فيتيل في اللفّة السادسة نحو المركز الخامس وسرعان ما استغلّ نظام "دي آر اس" لدى تفعيله أوّل مرّة ليتجاوز ألونسو بسرعة غير عاديّة.

وجاء الدور على راسل في اللفّة التالية، ليصل متصدّر البطولة إلى المركز الثالث في اللفّة الثامنة من عمر السباق.

وقال ساينز في الأثناء: "مستويات تآكل الإطارات عالية"، وذلك في ظلّ بدء ثنائيّ ريد بُل الاقتراب منه.

وكذلك قال فيرشتابن: "مستويات تآكل الإطارات عالية"، قبل أن يقول مهندس ساينز: "مستويات التآكل أعلى من المتوقّع بالنسبة للجميع".

بالرغم من ذلك بدأ فيرشتابن بالضغط على زميله بيريز بدءًا من اللفّة العاشرة، وقال عبر اللاسلكي: "نحن نخسر وقتًا بهذا الشكل".

ودخل ساينز لإجراء توقّفه في نهاية اللفّة الـ 11 منتقلًا إلى إطارات "ميديوم" وعاد في المركز السادس لكنّه علق خلف ريكاردو.

في الأثناء تجاوز فيرشتابن زميله بيريز نحو الصدارة، وبدأ بالابتعاد عنه بوتيرة كبيرة، وهو ما دفعه للبقاء لفترة أطول قائلًا: "سنُحاول تمديد هذه الفترة قليلًا".

وتوقّف راسل وبيريز في اللفّتين الـ 14 والـ 15 على التوالي منتقلين إلى إطارات "ميديوم".

أمّا فيرشتابن فقد توقّف أخيرًا في نهاية اللفّة الـ 15 منتقلًا إلى إطارات "ميديوم" في المركز الثاني بفارق 5 ثوانٍ عن ساينز.

لكنّ وتيرة ريد بُل كانت جنونيّة وتبخّر ذلك الفارق في غضون لفّتين، وتمكّن فيرشتابن من تجاوز ساينز بسهولة بالغة لينتزع صدارة السباق ويبدأ بالتغريد وحيدًا في الأمام.

ونجح بدوره بيريز في انتزاع مركز الوصافة من ساينز في اللفّة الـ 21، وكان من الواضح أنّ مستويات تآكل الإسباني كارثيّة، إذ أنّ راسل كان يقترب منه هو الآخر.

وأجرى ساينز توقّفه الثاني وعاد على إطارات "هارد" في نهاية اللفّة الـ 25، بينما توقّف لوكلير منتقلًا إلى "ميديوم" جديدة في ذات الوقت وعاد الأخير في المركز السابع، بينما كان ساينز رابعًا.

وانطلق سيلٌ من التوقّفات في اللفّات التالية، وانتقل بيريز إلى إطارات "هارد" هو الآخر ومن ثمّ راسل بعد بضع لفّات.

وأجرى فيرشتابن توقّفه في نهاية اللفّة الـ 30 واختار إطارات "ميديوم" جديدة وعاد في الصدارة بطبيعة الحال، وتمكّن من تسجيل أسرع لفّة بفارقٍ مريحٍ ليضمن نقطة إضافيّة.

وبقي الوضع على حاله في اللفّات الأخيرة، وبالرغم من اقتراب راسل من ساينز، إلّا أنّ الإسباني تمكّن من التشبّث بآخر مراكز منصّة التتويج.

نتيجة السباق: