فيرشتابن يُباغت هاميلتون ويخطف قطب الانطلاق الأوّل في أبوظبي

اختارت ريد بُل استخدام سيرجيو بيريز من أجل منح عامل السحب لزميله فيرشتابن في المقطع الأوسط من الحلبة مُضحيًا بذلك بلفّته الأولى، وهو ما آتى أكله بتحقيق فيرشتابن لـ 1:22.109 دقيقة ويتفوّق بأكثر من نصف ثانية على هاميلتون مع نهاية المحاولات الأولى.

وردّ فيرشتابن الجميل لبيريز في لفّة عودته إلى خطّ الحظائر مانحًا زميله عامل السحب ما وضعه في المركز الثالث في تلك المرحلة.

وفي حين أنّ هاميلتون تمكّن من تحسين زمنه في محاولته الثانية، إلّا أنّه لم يكن قادرًا على مجاراة وتيرة فيرشتابن في المقطع الأخير ليُكمل التصفيات ثانيًا خلفه بـ 0.371 ثانية.

وضمن بذلك فيرشتابن قطب الانطلاق الأوّل العاشر هذا الموسم والـ 13 في مسيرته.

وبشكلٍ مفاجئ فقد خطف لاندو نوريس المركز الثالث على شبكة الانطلاق أمام بيريز.

وتواجد كارلوس ساينز الإبن في المركز الخامس، في حين كان أداء فالتيري بوتاس ضعيفًا في هذا القسم ليكتفي بالمركز السادس أمام شارل لوكلير.

وبعد شطب زمن لفّته الأولى لتجاوزه حدود المسار، اكتفى يوكي تسونودا بالمركز الثامن في النهاية بعد أن كان ليحلّ ثالثًا. وأكمل إستيبان أوكون ودانيال ريكاردو ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

دخل الجميع على إطارات "سوفت" وفق المتوقّع بخلاف فريق فيراري الذي آثر بشكلٍ غريب الدفع بسائقَيه على إطارات "ميديوم".

وتسبّب ميك شوماخر في رفع العلم الأحمر لبرهة من أجل إبعاد العمود الصغير الذي اصطدم به وقذفه على خطّ التسابق ليصطدم به نوريس خلفه.

وسرعان ما استؤنفت الحصّة إثر ذلك حيث عاد الجميع ما عدا فيرشتابن ونوريس لإكمال محاولة أخيرة.

ونجح هاميلتون في تحسين زمنه والابتعاد أكثر في الأمام، في حين كان الأداء متقاربًا للغاية في الخلف وهو ما زاد من الإثارة.

في المقابل كاد سيباستيان فيتيل أن يخرج من القسم الأوّل بعد معاناته من الزحام، حيث تذمّر قائلًا لمهندسه: "زحامٌ مرّة أخرى، ما هذا يا شباب".

لكنّ القسم انتهى بخروج ثنائيّ ويليامز نيكولاس لاتيفي وجورج راسل، في حين سينطلق كيمي رايكونن من المركز الـ 18 ضمن سباقه الأخير في الفئة الملكة.

ومجدّدًا تفوّق شوماخر على زميله نيكيتا مازيبين وبفارق ضخمٍ بلغ 0.8 ثانية.

القسم الثاني

مثل المتوقّع فقد دخل سائقو مرسيدس وريد بُل على إطارات "ميديوم" للتأهّل عليها وبدء السباق عليها.

وفي حين أنّ فيرشتابن كان قريبًا للغاية من هاميلتون، إلّا أنّه اختار إكمال لفّة إضافيّة على مجموعة إطاراته تلك، لكنّه أغلق مكابحه بقوّة عند المنعطف الأوّل، حيث قال عبر اللاسلكي: "اللعنة، لقد تسطّح الإطار بشكلٍ كبير".

وعاد ثنائيّ مرسيدس وألفا تاوري إثر ذلك على إطارات "ميديوم".

في المقابل اضطرّت ريد بُل لدفع فيرشتابن نحو إطارات "سوفت" في طلعته الثانية، حيث سجّل ثنائيّ ريد بُل أسرع لفّتين لهما على إطارات "سوفت" ما يعني انطلاقهما عليها في السباق وبالتالي استراتيجيّتين مختلفتين لفريقَي الصدارة.

وانتهى القسم بخروج كلٍ من فرناندو ألونسو، وبيير غاسلي الذي يبدو أنّه واجه مشكلة في نظام مكابحه خلال هذا القسم.

وسينطلق لانس سترول من المركز الـ 13 أمام أنطونيو جيوفينازي، بينما انتهى المطاف بفيتيل في المركز الـ 15 بعد عدم شبه توقّف سيارته في المقطع الأخير أثناء فوضى الزحام التي أعلن المراقبون عن تحقيقهم فيها بعد التصفيات.

ترتيب شبكة الانطلاق: