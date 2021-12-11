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فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

فيرشتابن يُباغت هاميلتون ويخطف قطب الانطلاق الأوّل في أبوظبي

فاجأ ماكس فيرشتابن غريمه لويس هاميلتون بتحقيقه قطب الانطلاق الأوّل ضمن جائزة أبوظبي الكبرى الختاميّة الحاسمة لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك بالتوازي مع انطلاقهما على إطارات مختلفة في السباق.

فيرشتابن يُباغت هاميلتون ويخطف قطب الانطلاق الأوّل في أبوظبي

اختارت ريد بُل استخدام سيرجيو بيريز من أجل منح عامل السحب لزميله فيرشتابن في المقطع الأوسط من الحلبة مُضحيًا بذلك بلفّته الأولى، وهو ما آتى أكله بتحقيق فيرشتابن لـ 1:22.109 دقيقة ويتفوّق بأكثر من نصف ثانية على هاميلتون مع نهاية المحاولات الأولى.

وردّ فيرشتابن الجميل لبيريز في لفّة عودته إلى خطّ الحظائر مانحًا زميله عامل السحب ما وضعه في المركز الثالث في تلك المرحلة.

وفي حين أنّ هاميلتون تمكّن من تحسين زمنه في محاولته الثانية، إلّا أنّه لم يكن قادرًا على مجاراة وتيرة فيرشتابن في المقطع الأخير ليُكمل التصفيات ثانيًا خلفه بـ 0.371 ثانية.

وضمن بذلك فيرشتابن قطب الانطلاق الأوّل العاشر هذا الموسم والـ 13 في مسيرته.

وبشكلٍ مفاجئ فقد خطف لاندو نوريس المركز الثالث على شبكة الانطلاق أمام بيريز.

وتواجد كارلوس ساينز الإبن في المركز الخامس، في حين كان أداء فالتيري بوتاس ضعيفًا في هذا القسم ليكتفي بالمركز السادس أمام شارل لوكلير.

وبعد شطب زمن لفّته الأولى لتجاوزه حدود المسار، اكتفى يوكي تسونودا بالمركز الثامن في النهاية بعد أن كان ليحلّ ثالثًا. وأكمل إستيبان أوكون ودانيال ريكاردو ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

دخل الجميع على إطارات "سوفت" وفق المتوقّع بخلاف فريق فيراري الذي آثر بشكلٍ غريب الدفع بسائقَيه على إطارات "ميديوم".

وتسبّب ميك شوماخر في رفع العلم الأحمر لبرهة من أجل إبعاد العمود الصغير الذي اصطدم به وقذفه على خطّ التسابق ليصطدم به نوريس خلفه.

وسرعان ما استؤنفت الحصّة إثر ذلك حيث عاد الجميع ما عدا فيرشتابن ونوريس لإكمال محاولة أخيرة.

ونجح هاميلتون في تحسين زمنه والابتعاد أكثر في الأمام، في حين كان الأداء متقاربًا للغاية في الخلف وهو ما زاد من الإثارة.

في المقابل كاد سيباستيان فيتيل أن يخرج من القسم الأوّل بعد معاناته من الزحام، حيث تذمّر قائلًا لمهندسه: "زحامٌ مرّة أخرى، ما هذا يا شباب".

لكنّ القسم انتهى بخروج ثنائيّ ويليامز نيكولاس لاتيفي وجورج راسل، في حين سينطلق كيمي رايكونن من المركز الـ 18 ضمن سباقه الأخير في الفئة الملكة.

ومجدّدًا تفوّق شوماخر على زميله نيكيتا مازيبين وبفارق ضخمٍ بلغ 0.8 ثانية.

القسم الثاني

مثل المتوقّع فقد دخل سائقو مرسيدس وريد بُل على إطارات "ميديوم" للتأهّل عليها وبدء السباق عليها.

وفي حين أنّ فيرشتابن كان قريبًا للغاية من هاميلتون، إلّا أنّه اختار إكمال لفّة إضافيّة على مجموعة إطاراته تلك، لكنّه أغلق مكابحه بقوّة عند المنعطف الأوّل، حيث قال عبر اللاسلكي: "اللعنة، لقد تسطّح الإطار بشكلٍ كبير".

وعاد ثنائيّ مرسيدس وألفا تاوري إثر ذلك على إطارات "ميديوم".

في المقابل اضطرّت ريد بُل لدفع فيرشتابن نحو إطارات "سوفت" في طلعته الثانية، حيث سجّل ثنائيّ ريد بُل أسرع لفّتين لهما على إطارات "سوفت" ما يعني انطلاقهما عليها في السباق وبالتالي استراتيجيّتين مختلفتين لفريقَي الصدارة.

وانتهى القسم بخروج كلٍ من فرناندو ألونسو، وبيير غاسلي الذي يبدو أنّه واجه مشكلة في نظام مكابحه خلال هذا القسم.

وسينطلق لانس سترول من المركز الـ 13 أمام أنطونيو جيوفينازي، بينما انتهى المطاف بفيتيل في المركز الـ 15 بعد عدم شبه توقّف سيارته في المقطع الأخير أثناء فوضى الزحام التي أعلن المراقبون عن تحقيقهم فيها بعد التصفيات.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق معدّل السرعة كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 1:22.109   243.510
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 1:22.480 0.371 242.415
3 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 1:22.931 0.822 241.096
4 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 1:22.947 0.838 241.050
5 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 1:22.992 0.883 240.919
6 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 1:23.036 0.927 240.791
7 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 1:23.122 1.013 240.542
8 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 1:23.220 1.111 240.259
9 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 1:23.389 1.280 239.772
10 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 1:23.409 1.300 239.715
11 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 1:23.460 1.351 239.568
12 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 1:24.043 1.934 237.906
13 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 1:24.066 1.957 237.841
14 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 1:24.251 2.142 237.319
15 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 1:24.305 2.196 237.167
16 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 1:24.338 2.229 237.074
17 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 1:24.423 2.314 236.835
18 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 1:24.779 2.670 235.841
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 1:24.906 2.797 235.488
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 1:25.685 3.576 233.347
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