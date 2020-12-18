فيرشتابن يأمل أن يُسهّل بيريز مهمّة منافسة مرسيدس

أعلنت ريد بُل اليوم الجمعة عن تعاقدها مع بيريز المُغادر لصفوف ريسينغ بوينت لموسم 2021 ليحلّ مكان أليكسندر ألبون.

وسينضمّ بيريز إلى ريد بُل على إثر أفضل مواسمه في الفورمولا واحد، حيث حقّق انتصاره الأوّل ضمن جائزة الصخير الكبرى في طريقه لتحقيق المركز الرابع في الترتيب العام لبطولة السائقين.

وقال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ أداء بيريز هذا العام جعل من المستحيل تجاهله، وأنّ معاناة ألبون لمجاراة فيرشتابن ومنافسة مرسيدس لعبت دورًا في قرار التخلّي عنه.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يتوقّع أن تكون ريد بُل أكثر تنافسيّة بانضمام بيريز، شعر فيرشتابن أنّ ذلك سيُساعد في منافسة مرسيدس.

وقال الهولندي: "ستكون لدينا سيارة ثانية قادرة على التواجد هناك ضمن المعركة طوال السباق ومُحاولة تسليط بعض الضغط".

وأضاف: "كان أليكس قريبًا في نهاية سباق أبوظبي على سبيل المثال. لكن في أغلب الأوقات كانت مرسيدس قادرة على إجراء وقفة إضافيّة أو أيّ شيء وأكون أنا في مواجهة المزيد من الصعوبات لأنّنا عندما كنّا تنافسيين في أغلب الأوقات هذا العام فقد كنت الوحيد الذي يُحاول التغلّب على مرسيدس".

وأكمل: "لكن كان بوسعهم دائمًا اتّباع الاستراتيجيّة الأمثل عبر إحدى سيارتَيهما، لأنّه بوسعهم دائمًا تغطيتنا بإحدى السيارتَين، لذا كان من الصعب منافستهما".

وأردف: "آمل أن يكون بيريز قادرًا على دفع الفريق بأكمله إلى الأمام، إلى جانب الضغط عليّ، وهو ما سيكون رائعًا. أن يكون لديك زميلٌ يضغط عليك لهو أمرٌ حماسي".

ثمّ تابع: "آمل أن نتمكّن من فعل ذلك من خلال سيارة تنافسيّة منذ بداية العام، وجعل المعركة مثيرة للاهتمام أكثر وصعبة عليه على صعيد اتّخاذ القرارات".

ويتّجه ألبون للعب دور السائق الاحتياطي لموسم 2021، وسيُركّز على التجارب وأعمال تطوير السيارة الجديدة وفق القوانين الجديدة لموسم 2022.

وكان فيرشتابن ببقاء ألبون في صفوف الفريق، لكنّه قال أنّه قدّم رأيه الصريح والصادق إلى الفريق حيال من يجب أن يكون زميله قبل اتّخاذ الفريق للقرار.

وقال الهولندي: "تحدّثنا حيال ذلك بالطبع، وقدّمت رأيي الصادق".

وأضاف: "أعتقد بأنّه كان من الواضح طوال العام بأكمله أنّ الوضع صعبٌ بالنسبة لأليكس في بعض الأحيان. إنّه شابٌ رائع بصدق، وأنا سعيدٌ لبقائه جزءًا من الفريق".

وأكمل: "لكن هيلموت ماركو، وكريستيان وبالطبع ديتريتش ماتشيتز هم من يتّخذون القرارات في نهاية المطاف".

واختتم بالقول: "بالطبع علمت بالقرار مسبقًا قليلًا. لكنّ ذلك لا يهمّ في النهاية".