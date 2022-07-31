فيرشتابن يأمل أن تُسدي له مرسيدس معروفًا في سباق المجر

حرمت مشكلة في المحرّك فيرشتابن من تسجيل زمنٍ سريعٍ في القسم الثالث من التصفيات، وهو ما تركه في المركز العاشر على شبكة الانطلاق.

في المقابل لم يكن غريمه على اللقب شارل لوكلير سائق فيراري قادرًا على استغلال ذلك، حيث اكتفى بالمركز الثالث في الوقت الذي أحرز فيه جورج راسل سائق مرسيدس قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته.

وعندما سُئل من كانت مفاجأة جيّدة أن يرى راسل في قطب الانطلاق الأوّل، قال فيرشتابن: "حسنًا، آمل أن يُسدوا لي خدمة غدًا! ذلك أكثر أهميّة".

وأردف: "كنت متفاجئًا برؤية ذلك. كانوا قريبين للغاية، لكن لم أتوقّع أن يُحقّقوا تلك القفزة في القسم الثالث. ذلك رائعٌ لي أيضًا".

وسينضمّ كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري الآخر إلى راسل على الصفّ الأوّل، لكنّ سائقي فيراري قلّلا من إمكانيّة استخدام أوامر الفريق لمساعدة لوكلير.

وكان لوكلير قد سجّل الزمن الأسرع في القسم الثاني من التصفيات قبل مشكلة المحرّك، وكان الهولندي "متفاجئًا بشكلٍ إيجابي" من وتيرته قبل المشكلة.

وقال: "حلّل جميع الشباب في المصنع الكثير من البيانات ليلة الجمعة لأنّنا لم نكن سعيدين مطلقًا بعد تجارب الجمعة".

وأردف: "أدخلنا بعض التغييرات الإيجابيّة، وكانت السيارة أفضل بكثير بالنسبة لي، بدونا أكثر تنافسيّة، حتّى في القسم الثاني، كانت جميع اللفّات سريعة حتّى على إطارات مستهلكة".

وأكمل: "كنت أتطلّع إلى القسم الثالث، لكنّ اللفّة الأولى لم تسر وفق المخطّط. علمت أنّ السيارة تتمتّع بالوتيرة، لكنّنا لم نكن قادرين على إظهار ذلك للأسف".

وتُعرف حلبة هنغارورينغ بصعوبة التجاوز عليها، وهو ما يترك فيرشتابن متحضّرًا لسباقٍ صعب اليوم الأحد في ظلّ محاولته التقدّم في الترتيب.

وقال: "سيكون سباقًا قاسيًا بالنسبة لي، لكنّ كلّ شيء ممكن. أعتقد بأنّنا أظهرنا ذلك في الكثير من السباقات هذا العام، لكنّ التجاوز صعبٌ على هذه الحلبة".