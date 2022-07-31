فيرشتابن يأمل أن تُسدي له مرسيدس معروفًا في سباق المجر
يعتقد ماكس فيرشتابن بأنّ سباقه ضمن جائزة المجر الكبرى سيكون "قاسيًا بعض الشيء" بانطلاقه من المركز العاشر، لكنّه يأمل أن تُسدي له مرسيدس معروفًا في مواجهة فيراري.
حرمت مشكلة في المحرّك فيرشتابن من تسجيل زمنٍ سريعٍ في القسم الثالث من التصفيات، وهو ما تركه في المركز العاشر على شبكة الانطلاق.
في المقابل لم يكن غريمه على اللقب شارل لوكلير سائق فيراري قادرًا على استغلال ذلك، حيث اكتفى بالمركز الثالث في الوقت الذي أحرز فيه جورج راسل سائق مرسيدس قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته.
وعندما سُئل من كانت مفاجأة جيّدة أن يرى راسل في قطب الانطلاق الأوّل، قال فيرشتابن: "حسنًا، آمل أن يُسدوا لي خدمة غدًا! ذلك أكثر أهميّة".
وأردف: "كنت متفاجئًا برؤية ذلك. كانوا قريبين للغاية، لكن لم أتوقّع أن يُحقّقوا تلك القفزة في القسم الثالث. ذلك رائعٌ لي أيضًا".
وسينضمّ كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري الآخر إلى راسل على الصفّ الأوّل، لكنّ سائقي فيراري قلّلا من إمكانيّة استخدام أوامر الفريق لمساعدة لوكلير.
وكان لوكلير قد سجّل الزمن الأسرع في القسم الثاني من التصفيات قبل مشكلة المحرّك، وكان الهولندي "متفاجئًا بشكلٍ إيجابي" من وتيرته قبل المشكلة.
وقال: "حلّل جميع الشباب في المصنع الكثير من البيانات ليلة الجمعة لأنّنا لم نكن سعيدين مطلقًا بعد تجارب الجمعة".
وأردف: "أدخلنا بعض التغييرات الإيجابيّة، وكانت السيارة أفضل بكثير بالنسبة لي، بدونا أكثر تنافسيّة، حتّى في القسم الثاني، كانت جميع اللفّات سريعة حتّى على إطارات مستهلكة".
وأكمل: "كنت أتطلّع إلى القسم الثالث، لكنّ اللفّة الأولى لم تسر وفق المخطّط. علمت أنّ السيارة تتمتّع بالوتيرة، لكنّنا لم نكن قادرين على إظهار ذلك للأسف".
وتُعرف حلبة هنغارورينغ بصعوبة التجاوز عليها، وهو ما يترك فيرشتابن متحضّرًا لسباقٍ صعب اليوم الأحد في ظلّ محاولته التقدّم في الترتيب.
وقال: "سيكون سباقًا قاسيًا بالنسبة لي، لكنّ كلّ شيء ممكن. أعتقد بأنّنا أظهرنا ذلك في الكثير من السباقات هذا العام، لكنّ التجاوز صعبٌ على هذه الحلبة".
ريد بُل تقرر تبديل محركي سيارتي فيرستابن وبيريز قبل سباق المجر
ماسي شعر بأنّه "أكثر شخصٍ مكروه" وتلقى تهديدات بالقتل بعد أبو ظبي
أحدث الأخبار
ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة المجر الكبرى 2022
واصل ماكس فيرشتابن تعزيز صدارته المريحة للغاية لبطولة السائقين بعد فوزه ونتيجة غريمه شارل لوكلير الضعيفة في المجر، في حين اقتربت مرسيدس أكثر من فيراري بالنسبة للمركز الثاني في بطولة الصانعين.
ريد بُل "تخلّصت" من الاستراتيجيّة الأصليّة بعد أن خطّطت للانطلاق على إطارات "هارد"
كشفت ريد بُل أنّها كانت تُخطّط لبدء سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد على إطارات "هارد" ضمن خطوة كانت لتبدّد آمالها بتحقيق الفوز بشكلٍ شبه مؤكّد.
فيراري تشرح الأسباب وراء انتقال لوكلير المشؤوم نحو إطارات "هارد" في المجر
شرح فريق فيرار سبب اختياره نقل شارل لوكلير إلى إطارات "هارد" خلال سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد ما تسبّب في انهيار منافسته على الفوز واكتفائه بالمركز السادس.
هاميلتون "كان ليُنافس على الفوز" من دون مشكلة التصفيات في المجر
قال لويس هاميلتون أنّه "كان ليكون ضمن دائرة المنافسة على الفوز" ضمن سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد من دون مشكلة نظام "دي آر اس" التي واجهها في التصفيات أمسٍ السبت.