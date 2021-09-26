فيرشتابن يأمُل أن تساهم تغييرات الإعدادات في عودته من الخلف في سباق روسيا

كشفت ريد بُل يوم الجمعة بأنّها وضعت وحدة طاقة جديدة على سيارة فيرشتابن، ما فعّل بحقّه عقوبة تراجع على شبكة الانطلاق ستجعل الهولندي ينطلق من آخر الترتيب اليوم في سباق سوتشي.

وسيكون الهولندي بالمركز الأخير على شبكة الانطلاق بعد إخفاقه في تسجيل زمن سريع بالتصفيات. وسينضم إليه في آخر الترتيب كل من فالتيري بوتاس، نيكولاس لاتيفي وشارل لوكلير، والذين تلقّوا جميعهم عقوبات إثر تغييرات على وحدة الطاقة.

وصرّح فيرشتابن يوم الخميس بأنّه سيكون من الصعب المنافسة من آخر الترتيب هذا العام بالمقارنة مع سباق 2018 عندما تعرض كذلك لعقوبة التراجع.

وقد سُمح الهولندي وهو يتذمّر خلال التجارب الحرة يوم الجمعة عبر اللاسلكي بأنّه من الصعب تجاوز السيارات بسبب السرعة القُصوى لسيارته.

لكن سائق ريد بُل قلل من تأثير معاناته يوم الجمعة، حيث كشف بأنّ التغييرات التي دخلت على الإعدادات بعد التجارب الحرة وقُبيل التصفيات ستساعد في عودته خلال السباق.

فقال: "لم تعكس تجارب الجمعة الوضع بشكل كامل. فالبعض رفع مستويات الطاقة أو كانت لديه كمية وقود أقل، لذلك لم أكن قلقًا للغاية".

وأضاف: "لكننا قمنا ببعض التغييرات، وأنا واثق أنها ستكون في الوجهة الصحيحة من أجل السباق. لكن ما يزال من الصعب التجاوز على هذه الحلبة".

جديرٌ بالذكر أنّ فيرشتابن يتوجه إلى سباق اليوم وهو يتقدم في صدارة ترتيب السائقين بفارق 5 نقاط أمام لويس هاميلتون.

هذا ولم يكن فيرشتابن متأكدًا إلى أي مدى سيكون بمقدوره التقدم خلال السباق وعلى أي المراكز سينافس، حيث أوضح بأنّ ذلك يعتمد بشكل كبير على اللفة الافتتاحية وأيّة حوادث قد تحصل مع المتصدرين.

فقال: "كل ذلك يعتمد على اللفة الأولى أو الأمور التي قد تحصل خلال السباق. سأحاول بالطبع تسجيل النقاط، لكنني سأكون بحاجة لبعض المساعدة من الأمور التي، دعونا نقول، قد تسير بشكل خاطئ مع المتصدرين".