فيرشتابن: المعركة في مواجهة بطل عالم دائماً ما تكون "مُرضية"

بالرغم من انطلاقه من المركز الأوّل، تعيّن على فيرشتابن تجاوز هاميلتون مرّتين من أجل الفوز بسباق البرازيل، وذلك نتيجة قرارات مرسيدس الاستراتيجيّة التي منحت هاميلتون أفضليّة المركز على المسار.

وجاء تجاوز فيرشتابن الأوّل بعد فترة وجيزة من وقفة الصيانة الأولى عندما تجاوز غريمه من الجهة الداخليّة بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل، بينما جاء التجاوز الثاني إثر فترة سيارة الأمان مستغلًا إطاراته الأجدد للتجاوز من الجهة الخارجيّة عند ذات المنعطف.

"كانت جيّدة" قال فيرشتابن حيال معركته مع هاميلتون، وأضاف: "إن كان بوسعك القتال في مواجهة بطل للعالم فدائمًا ما يكون ذلك مُرضِيًا أكثر من القتال على المركز العاشر أو أيّ شيء آخر".

وأردف: "أعتقد بأنّها كانت معركة جيّدة وترك كلٌ منّا مساحة للآخر. قدرًا كافيًا. لكنّني أعتقد بأنّها كانت رائعة".

واعترف فيرشتابن أنّه لم يكن متأكّدًا من قرار ريد بُل بدفعه لإجراء وقفة صيانة خلال فترة سيارة الأمان ما قبل الأخيرة التي أرجعته خلف هاميلتون.

وقال الهولندي: "حصلت على عامل سحبٍ جيّد حال استئناف السباق وتوجّهت إلى الخطّ الخارجي. خضنا معركة جيّدة عند المنعطف الأوّل ومن ثمّ عند المنعطف الرابع".

وأكمل: "كان بوسعكم حينها رؤية أنّ أفضليّة الإطارات ساعدتني كثيرًا بالطبع وكان بوسعي البقاء في الصدارة والتحكّم في السباق".

وكانت جائزة المكسيك الكبرى قد شهدت بعض الجدل بين فيرشتابن وهاميلتون إثر احتكاكهما على الحلبة، وهو ما دفع هاميلتون وسيباستيان فيتيل لانتقاد تعامل فيرشتابن مع المعارك المتقاربة.

لكنّ فيرشتابن قال أنّه استمتع هو وهاميلتون بـ "تسابق رائع" في البرازيل.

وقال فيرشتابن لقناة "ام بي سي أكشن": "لم يكن الوضع سهلًا، تمتّع لويس بوتيرة جيّدة، أعتقد بأنّنا كنّا أقوياء مجدّدًا في السباق وتعيّن علينا العمل كفريق من أجل اتّخاذ القرارات الصائبة".

وأضاف: "بالطبع كان التجاوز من الجهة الخارجيّة جيّدًا، لكن كان بوسعكم رؤية احترام كلٍ منّا للآخر كثيرًا، خاصة عند المنعطف الرابع كذلك، كان تسابقًا رائعًا".

وقال فيرشتابن أنّ تجاوزه الأوّل لم يكن نتيجة أفضليّة كبيرة لمحرّك هوندا بالمقارنة مع مرسيدس.

وقال: "تمتّعنا بطاقة جيّدة، لكنّني أعتقد بأنّه لم يتوقّع أن أكون قريبًا لأنّ بطاريته كانت تفرغ، لذا لم يضغط على زرّ التجاوز أو أيّ شيء".

واختتم بالقول: "لهذا السبب بدا التجاوز أسهل بكثير ممّا كان عليه في الحقيقة. كنت على وضع الطاقة الأقصى ولم يتوقّع التجاوز".