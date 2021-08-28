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فيرشتابن ولوكلير يعترفان بأن راسل "يستحق" الترقية إلى صفوف مرسيدس

اعترف كل من شارل لوكلير وماكس فيرشتابن بأنّ جورج راسل "يستحق" التواجد ضمن فرق الصدارة، وذلك في ظل التكهنات المتواصلة حول فرص البريطاني بالترقي إلى صفوف مرسيدس في 2022.

فيرشتابن ولوكلير يعترفان بأن راسل "يستحق" الترقية إلى صفوف مرسيدس

أبقى راسل وفالتيري بوتاس على تحفّظهما حيال قرار مرسيدس بشأن من سيُجاور لويس هاميلتون في العام المُقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي على هامش جائزة بلجيكا الكبرى يوم أمس الخميس.

وعندما اجتمع لوكلير وفيرشتابن خلال المؤتمر الصحفي في سبا-فرانكورشان، سُئِل الثنائي إذا ما يعتقدان بأنّ راسل - الذي سابق بجوار لوكلير في الفورمولا 3 الأوروبية في 2015 ومع فيرشتابن في الكارتينغ قبل انطلاق مسيرتيهما في منافسات المقعد الأحادي - يستحق الانضمام إلى معركة الصدارة في الفورمولا واحد.

حيث ردّ لوكلير سائق فيراري قائلًا: "أعتقد بأنّه سيكون من الرائع إذا حصل راسل على ذلك المقعد كونه يستحقّه".

وأضاف: "من الصعب للغاية دومًا الحكم على الأمور في الفورمولا واحد لأنّ السيارات مختلفة للغاية ومع وجود جورج في ويليامز، سيكون من الصعب دائمًا الحكم حول مدى جودة العمل الذي يقوم به. إذ أنّ ما أعنيه أنّه سيكون حاضرًا بشكل ثابت ويُظهر أمورًا جيّدة، كما أنني سابقت معه في الماضي وأعلم مدى قوة جورج".

وتابع: "لذلك فإنّه بالتأكيد يستحق ذلك المقعد وأعتقد بأنه سيكون من الرائع أن يكون هنالك سائق موهوب مثله في ذلك المكان".

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من جهته، قال فيرشتابن سائق ريد بُل: "بالتأكيد جورج سريع جدًا، حيث لا يُمكن أن يبقى في مكانه هذا إلى الأبد. إنه يستحق أكثر من ذلك".

وأكمل: "لكن في النهاية، الأمر يعود إلى مرسيدس لاتّخاذ ذلك القرار. ليس ذلك دخل في ذلك في الحقيقة".

وأردف: "لكنني بالتأكيد أضع جورج في مكانة عالية للغاية كسائق، وهو بالطبّع في سن صغيرة للغاية، لذلك من الطبيعي أن يتقدّم إلى الأمام في مرحلة ما، ولا سيّما وأنه سائق جيّد للغاية ".

في المقابل، وخلال تواجده جوار بوتاس في المؤتمر الصحفي، شرح راسل أنّه وإذا ما حصل على فرصة الانضمام إلى مرسيدس في 2022، فإنّه سيستغل تلك الفرصة من أجل قياس مهاراته في القيادة في مواجهة هاميلتون، الذي وصفه بأنه "على الأرجح أعظم سائق في تاريخ الفورمولا واحد".

فقال: "أيّ سائق يودّ بالطبع التواجد بجوار الأفضل. لذلك فإنك ترغب وضع نفسك في مواجهة سائق هكذا لترى كيف سكون موقعك. سيكون شرف لأي أحد أن يحصل على تلك الفرصة. لكنّ ذلك كله نظريّ في الوقت الحالي. وسأكرر ما قلته قبل ثلاث سنوات (قبل صعودي إلى الفورمولا واحد من الفورمولا 2)، أنه وإذا ما بوسعي اختيار من سأزامل، فسيكون لويس".

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