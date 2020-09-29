فيرشتابن وفيتيل يُشكّكان في نظام نقاط العقوبة "القاسي"

تلقّى هاميلتون عقوبة 10 ثوانٍ خلال سباق سوتشي لتدرّبه على الانطلاقة خارج المكان المحدّد في طريقه إلى شبكة الانطلاقة، وهو ما يتعارض مع تعليمات "فيا".

ووجّه المراقبون في البداية نقطتَي عقوبة إلى رخصة قيادته، ما رفع رصيده إلى 10 نقاطٍ في فترة 12 شهرًا. ما يعني أنّه إن حصل على نقطتين إضافيّتين في ذات الفترة فسيتمّ حظره من المشاركة في سباق.

لكن تمّ التراجع عن العقوبة واتّفق المراقبون على أنّ هاميلتون اتّبع تعليمات فريقه مرسيدس فحسب، وتمّ تغريم الفريق 25.000 يورو عوضًا عن ذلك.

ووصف هاميلتون العقوبة بالسخيفة، وقال بأنّه شعر بأنّ المسؤولين عن البطولة "يُحاولون إيقافه"، في الوقت الذي حظيت فيه العقوبة بانتقاداته من زملائه السائقين.

إذ وصفها فيرشتابن سائق ريد بُل "بالقاسية قليلًا" كون الخطأ يعود إلى الفريق.

وقال الهولندي: "إن تسبّبت بحادث فذلك مختلف، لكنّ عقوبة لويس كانت مؤلمة بالفعل".

وأضاف: "لا أعلم كم نقطة عقوبة تلقّى، اثنتين؟ ذلك قاسٍ، ورفع ذلك رصيده إلى 10 نقاط. أعني أنّ مكان توقّفه ليس صائبًا، لكنّ توجيه نقاط عقوبة لقاء ذلك ليس بالأمر الصحيح بالتأكيد".

وتابع: "كانت عقوبته في السباق كافية، لذا لا أعتقد بأنّهم بحاجة لتوجيه نقاط عقوبة على ذلك".

وأكمل: "لكنني أعتقد بأنّنا سنتناول ذلك في الاجتماع المقبل وسنرى إن كان شيء ما سيحدث نتيجة لذلك أم لا".

كما شاطره سيباستيان فيتيل الرأي، حيث يعتقد بأنّ نقاط العقوبة يجب أن تُوجّه إلّا في حالة الحركات الخطيرة على المسار وليس لقاء أخطاء الفرق.

وقال: "أعتقد بأنّك إن قمت بحركة جنونيّة على المسار أو قدت بشكلٍ خطر فحينها تكون نقاط العقوبة مبرّرة".

وأضاف: "لكن إن كانت سرعتك مفرطة قليلًا في خطّ الحظائر أو ارتكبت خطأً بسيطًا، فربّما ليس ذلك مناسبًا لتوجيه نقاط عقوبة".

بدوره شعر زميله شارل لوكلير بأنّه تجب مراجعة نظام العقوبات، حيث قال: "لا أعتقد بأنّه قام بأيّ شيء خاطئ هذا العام".

وأضاف: "ربّما هناك طريقة أفضل لفعل ذلك. لا أعلم. ليس ذلك عملي، لذا على ’فيا’ النظر في الأمر".

في المقابل يشعر ماتيا بينوتو مدير الفريق بأنّه من المهمّ أن تعتمد "فيا" القوانين المناسبة، على أن تؤدّي العقوبات الصارمة إلى عدم تكرار الخروقات.

وقال الإيطالي: "قد تشعر بأنّ العقوبة قاسية، خاصة إن كنت أنت الضحيّة".

وأضاف: "لكن على الجانب الآخر قد تعتمد عقوبات ليست قاسية في بعض الأحيان، وستترك الباب مفتوحًا أمام السائقين لتكرارها في المستقبل".

وأكمل: "أعتقد بأنّه ليس من السهل مطلقًا تقييم ذلك، أعتقد بأنّ ’فيا’ تقوم بعملٍ رائع من هذا الجانب. لذا أنا سعيدٌ بشكلٍ عام".