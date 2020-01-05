فيرشتابن: وضعنا الأساس في ريد بُل للمنافسة على اللقب في 2020

عادة ما تواجد فيرشتابن - النجم الصاعد بقوة في عالم سباقات الجائزة الكبرى - في المركز الثاني فقط خلف لويس هاميلتون ضمن اختيارات مدراء الفرق والخبراء للأفضل في البطولة، لكنّ الهولندي لم يحظَ بالحزمة التي تخوّله المنافسة على لقب بطولة العالم.

وقد أكمل فيرشتابن الموسم الماضي في المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة السائقين بعد انتقال فريقه ريد بُل للتزوّد بمحرّكات هوندا عوضًا عن رينو، إذ وعلى الرُغم من أنّه تأخّر بحوالي 135 نقطة خلف بطل العالم هاميلتون، لكنّ فيرشتابن يعتقد بأنّ الرياح مواتية له ليُصبح أخيرًا منافسًا حقيقيًا على اللقب.

وعند سؤاله حول ما إذا كان يرى بأنّ ريد بُل بات لديها أساس قائم للمنافسة على اللقب، قال فيرشتابن لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد ذلك. أعتقد بأنّنا في الوجهة الصحيحة، لا شكّ حيال ذلك".

وأضاف: "الآن يتمحور الأمر حول مقدار التطوير الذي بوسعنا الدفع به للموسم المُقبل. أعلم ذلك بشكل أو بآخر، ولكن آمُل فقط أن يكون كافيًا".

وتابع: "لن تكون هنالك تغييرات حقيقية الموسم المُقبل في القوانين على أيّة حال، لذا يُمكنك ببساطة البناء على ما لديك الآن. ومع العام الثاني في العمل مع هوندا، أعتقد بأنّ ذلك سيساعد كثيرًا".

وأكمل: "لقد حسّنا كثيرًا أداء المحرّك، إذ أعتقد بأنّنا نعرف الجوانب التي ما زالت تحتاج لتطوير، كما أنّنا حسّنا السيارة بالفعل".

يُشار إلى أنّ عقد فيرشتابن مع ريد بُل ينتهي مع نهاية موسم 2020، إذ سبق وصرّح الهولندي أنّه سيكون من المهم بالنسبة له رؤية تواجد ريد بُل في المقدمة من بداية الموسم المُقبل، عوضًا عن مجرّد ملاحقة غريمتيها مثلما كان الوضع دومًا في حقبة المحركات الهجينة.

"نعلم أنّه يتعيّن علينا التواجد في قلب المنافسة منذ انطلاقة الموسم إذا ما رغبنا المنافسة على اللقب" قال فيرشتابن.

وأردف: "ثبات الأداء إجمالًا كان جيّدًا في الموسم المنصرم، إذ أعتقد بأنّنا كفريق قمنا بعمل جيّد كذلك. نجحنا في معظم الوقت باستغلال الفرص التي أتيحت لنا".

وأكمل: "كان ذلك ما بوسعنا فعله فقط ولا سيّما في بداية الموسم عندما لم يكن بمقدورنا المنافسة على الفوز. لكنّنا كنّا ما نزال قادرين على تجاوز فيراري عندما كنا أبطأ في الواقع، أو معتمدين لاستراتيجية أفضل".

واختتم: "إذا ما تمكّنا من مواصلة ذلك وتحسينه، سيكون بوسعنا خوض موسم قوي هذا العام".