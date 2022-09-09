فيرشتابن وبيريز وساينز ينضمان إلى قائمة المتراجعين على شبكة انطلاق مونزا
سيحصل ماكس فيرشتاين متصدر ترتيب الفورمولا واحد على عقوبة التراجع 5 مراكز من مكان تأهله في مونزا إثر تغيير على محركه، بينما سيتلقى زميله في ريد بُل سيرجيو بيريز وكارلوس ساينز سائق فيراري العقوبات كذلك.
قررت ريد بُل بعد أسبوعين من اعتماد وحدة طاقة جديدة بالكامل في بلجيكا أن تضيف محرك احتراق داخلي جديدًا ضمن مجموعة فيرشتابن، ما يفعّل عقوبة التراجع 5 مراكز على شبكة انطلاق سباق جائزة إيطاليا الكبرى.
وتعتبر مونزا مكانًا مثاليًا لتقديم وحدات طاقة جديدة وتلقي عقوبات التراجع حيث تمثّل مقاطعها المستقيمة الطويلة فرصة للتقدم في الترتيب على نحوٍ أسهل من الحلبتين المقبلتين في سنغافورة واليابان.
وعليه سيُضيف فيرشتابن محرك احتراق داخلي خامسًا جديدًا والتعرض لأقل الضرر، بينما وكما كان متوقعا بشكل كبير، فإن زميله بيريز حصل كذلك على محرك جديد.
وبينما تلك هي المرة الأولى لبيريز التي يتجاوز فيها العدد المسموح له من نسخ محرك الاحتراق الداخلي، فإنه سيتلقى عقوبة 10 مراكز، إلى جانب حصوله على علبة التروس الرابعة له، وهو ما يزال ضمن حدود المسموح.
في المقابل، كشف فيراري اليوم الجمعة أن سائقها كارلوس ساينز سيحصل على نسخ جديدة من مدخرة الطاقة، نظام استعادة الطاقة الحركية وعلبة التروس، ما سيكلفه 20 مركزًا على شبكة الانطلاق.
وبذلك سينضم ساينز في آخر ترتيب الانطلاق إلى لويس هاميلتون سائق مرسيدس ويوكي تسونودا سائق ألفا تاوري اللذين حصلا على وحدة طاقة جديدة لهذه الجولة.
وأخيرًا، فإن فالتيري بوتاس سيحصل كذلك على عقوبة تراجع 15 مركزًا لحصوله على نسخ جديدة من محرك الاحتراق الداخلي، الشاحن التوربيني ونظام استعادة الطاقة الحرارية.
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