فيرشتابن وبيريز غير متأكدَين من حاجة الفورمولا واحد للسباقات القصيرة "المحفوفة بالمخاطر"

تقيّم الفورمولا واحد حاليًا تقديم السباقات القصيرة في أيام السبت ضمن ثلاث جوائز هذا العام، والتي ستكون بطول 100 كلم وستحدد شبكة الانطلاق لسباق الأحد الرئيسي.

وقد تلقّت تلك الخطة دعمًا واسعًا من الفرق خلال اجتماع لجنة الفورمولا واحد الأخير، مع وجود لجنة عمل مكلّفة بتحديد المزيد من التفاصيل حول ذلك.

وقد حدد مسؤولو البطولة جوائز كندا، إيطاليا والبرازيل ليتم خلالها اختبار السباقات القصيرة في موسم 2021.

وقد تلقت تلك المقترحات دعمًا فاترًا من السائقين حتى الآن، حيث كان ثنائي ريد بُل فيرشتابن وبيريز أحدث من يُبدي عدم تأكّده من جدوى الفكرة.

وقد سبق واختبر بيريز فكرة السباق القصير عندما كان يسابق في "جي بي 2" لموسم 2010، إذ وبالرُغم من انفتاحه على اعتماد الخطة في الفورمولا واحد، لكنّه شدّد على أهمية حماية جوهر البطولة.

فقال: "أعتقد بأنّ علينا أن نكون حريصين ألّا نخسر جوهر الفورمولا واحد. إنّه خط رفيع للغاية، والأمر محفوف بالمخاطر".

وأضاف: "أنا منفتح على الفكرة، ولكن لا أعلم ما يُمكن توقّعه في الحقيقة، وكيف سيغير ذلك من صيغة نهاية الأسبوع في الفورمولا واحد بمجرد اعتماد الفكرة. بالنسبة لي، الأمر الأهم هو أن تحافظ الفورولا واحد على جوهرها".

من جانبه، كان فيرشتابن حذرًا بقدر مشابه حيال تلك الخطة، حيث أوضح بأنّه وإذا ما كان السائقون قادرين على التسابق عن قرب فيما بينهم وكانت هنالك منافسة أكبر في الصدارة، فلن تكون هنالك حاجة لفكرة السباقات القصيرة.

حيث قال: "ليس من الضروري إضافة المزيد من التسابق في عطلة نهاية الأسبوع. أحبّذ جدًا خوض سباق من ساعة ونصف، كونه وإذا ما كانت لدينا سيارات جيّدة وبمقدورنا التسابق عن قُرب وباتت هنالك فرق أكثر تنافس على الفوز، فلن نحتاج إلى السباقات القصيرة".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا لسنا بحاجة إلى خلط كامل البرنامج بهذه الطريقة. نحتاج فقط إلى ضمان أن تكون هنالك منافسة أكبر على الفوز".

جديرٌ بالذكر أنّه وضمن ذلك المقترح، ستظل التصفيات تُقام تحت الصيغة الحالية، ولكن ستكون يوم الجمعة وستحدد شبكة انطلاق السباق القصير يوم السبت.

ومن المقرر أن ترسل مجموعة العمل نتائجها إلى "فيا" والفورمولا واحد خلال الأسابيع المُقبلة، فيما من المتوقّع أن يُتّخذ القرار بشأن تلك المسألة قبل انطلاق الموسم الجديد من البحرين نهاية الشهر المُقبل.

اقرأ أيضاً: فيراري تشرح سبب دعمها لخطة اعتماد السباقات القصيرة في الفورمولا واحد