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فيرشتابن وبيريز خسرا محرّكيهما نتيجة أضرار الحوادث

أكّد الصانع الياباني هوندا أنّ ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز خسرا محرّكيهما الثانيين لهذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد نتيجة الضرر الذي لحق بهما خلال حادثة اللفّة الأولى من سباق المجر، ما يجعل تلقيهما لعقوبات أمرًا مرجّحًا في مرحلة لاحقة من الموسم.

فيرشتابن وبيريز خسرا محرّكيهما نتيجة أضرار الحوادث

كان فيرشتابن طرفًا في حادثة عالية السرعة خلال اللفّة الأولى من سباق سيلفرستون بعد احتكاكه بلويس هاميلتون، ما تسبّب في مخاوف حيال حالة محرّكه.

وأشارت فحوصات هوندا الأوليّة إلى أنّه على ما يرام ومُنح الهولندي الضوء الأخضر لمواصلة استخدامه، لكنّ الفحوصات التي تلت التصفيات في المجر دفعت ريد بُل لتثبيت وحدة طاقة جديدة ثالثة على سيارته.

لكنّ سباق المجر تسبّب في المزيد من المخاوف لريد بُل بعد أن كان بيريز طرفًا في حادث المنعطف الأوّل الذي ألحق ضررًا كبيرًا بسيارته.

وقال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بعد سباق هنغارورينغ أنّه يبدو أنّ محرّك بيريز تضرّر كثيرًا لدرجة تمنع استخدامه مجدّدًا، حيث قال: "تُفيد التقارير الأوليّة بأنّ ذلك المحرّك لن يكون تحت الخدمة".

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وأكّدت هوندا هذه الأنباء اليوم الخميس عشيّة انطلاق جائزة بلجيكا الكبرى، كما كشفت بأنّ محرّك فيرشتابن الثاني من سباق سيلفرستون لن يكون من الممكن تصليحه.

نتيجة لذلك سيتّجه بيريز للحصول على وحدته الثالثة الأخيرة لهذا الموسم ضمن هذه الجولة في سبا-فرانكورشان.

ومع استخدام السائقَين لمحرّكيهما الأخيرة فقد أصبح من المرجّح تلقيهما لعقوبات لاحقًا في الموسم بالنظر إلى بقاء 12 جولة مبدئيًا.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" بعد سباق المجر إن كانت هناك أيّة آمال بإكمال الموسم من دون الحاجة لاستخدام محرّك رابع لأيٍ من سائقَيه، قال هورنر أنّ ذلك احتمالٌ "ضعيفٌ للغاية".

وقال البريطاني: "ذلك محبطٌ لهوندا لأنّ ما حدث ليس بسبب الموثوقيّة، بل بسبب الحوادث التي لم نتسبّب بها نحن".

وأضاف: "لذا يشعرون بوطأة ذلك مثلما نشعر نحن بذلك على صعيد هيكل السيارة".

وسيكون لأيّة عقوبات على شبكة الانطلاق تأثيرٌ على فيرشتابن في ظلّ معركته الحامية مع لويس هاميلتون على لقب البطولة هذا العام.

وقال فيرشتابن اليوم الخميس في بلجيكا أنّه "ليست لديه فكرة" حول أين سيحصل على محرّك جديد في الوقت الحاضر.

وقال الهولندي: "نحن ندرس أين سنفعل ذلك، إن كان ذلك ضروريًا".

وأضاف: "لا يُمكنني قول أيّ شيء بشأن ذلك في الوقت الحاضر. لا نعلم بعد".

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فيرشتابن: خبرة هاميلتون في المنافسة على اللقب لن تكون حاسمة في البطولة

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