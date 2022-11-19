فيرشتابن واجه "لحظة مرعبة" قبل تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل في مرسى ياس
كشف ماكس فيرشتابن أنّه واجه لحظة مرعبة قبيل تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل لسباق جائزة أبوظبي الكبرى عندما انطفأت سيارته بشكلٍ كامل.
كان بطل العالم يتحضّر لبدء محاولته الأولى في القسم الثالث عندما هرع الميكانيكيون للعمل على سيارته في مرآب ريد بُل بعد أن توقّفت سيارته بالكامل.
وتسبّب ذلك التأخير في إلغاء خطّة مساعدة فيرشتابن لزميله سيرجيو بيريز بعد أن دخل المكسيكي الحلبة في الوقت الذي كان فيه فيرشتابن لا يزال قابعًا في المرآب.
لكنّ فيرشتابن كان قادرًا في النهاية على الدخول إلى الحلبة وتقديم لفّة سريعة أولى كانت كافية للتواجد في الصدارة، قبل أن يُحسّنها لاحقًا.
ودخل فيرشتابن الحلبة في الموعد المناسب في الطلعة الثانية، وكان قادرًا على منح عامل السحب لزميله بيريز ما ساعده على ضمان المركز الثاني وإتمام حجز ريد بُل للصفّ الأوّل.
وبحديثه حول طلعته، قال فيرشتابن: "كانت حصّة تصفيات متقلّبة. انطلقت بشكلٍ جيّد. كان القسم الثاني فوضويًا بعض الشيء بكلّ صدق ولا أعلم سبب ذلك".
وأضاف: "لكنّني لم أتمكّن من التمتّع بالتماسك، لكنّ كلّ شيء كان طبيعيًا أكثر في القسم الثالث".
وأردف: "واجهنا لحظة مرعبة. انطفأت السيارة قبل الطلعة الأولى، لذا تعيّن علينا إعادة تشغيل كلّ شيء. ومن ثمّ أكملنا لفّتين جيّدتين بما فيه الكفاية لتحقيق قطب الانطلاق الأوّل، لذا أنا مسرورٌ جدًا بذلك بالتأكيد".
وأكمل: "لكنّني سعيدٌ جدًا كذلك بتواجد السيارتين على الصفّ الأوّل، لأنّنا نريد الفوز بالسباق، وكذلك ضمان المركز الثاني في بطولة السائقين مع تشيكو. لذا ستكون هذه انطلاقة رائعة لسباق الغد".
كما كان بيريز سعيدًا بالتواجد على الصفّ الأوّل، مشيدًا بدعم فيرشتابن الذي عزّز فرصه في تحقيق المركز الثاني في بطولة السائقين هذا العام.
وقال المكسيكي: "إنّها بداية جيّدة. أعتقد بأنّنا لم نحقّق الخطوة الأخيرة في القسم الثالث، خاصة في الطلعة الأولى التي لم تكن جيّدة، لذا كنّا متأخّرين قليلًا".
وأردف: "لكنّ ذلك جيّد. من الجيّد حجز الصفّ الأوّل للغد. قام ماكس بعملٍ جيّدٍ لي. عملنا معًا كفريق في الطلعة الأخيرة. لذا أتطلّع قدمًا للغد".
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