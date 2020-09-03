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فيرشتابن: هيمنة مرسيدس ليس لها تأثير على دوافعي

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فيرشتابن: هيمنة مرسيدس ليس لها تأثير على دوافعي

قال ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل أنّه سيكون من "الحُمق" التشكيك في دافعه نحو تحقيق الانتصارات في الفورمولا واحد، على الرُغم من الهيمنة الحالية لحزمة فريق مرسيدس المنافس.

بعد الانسحاب من السباق الافتتاحي في النمسا، تواجد فيرشتابن على منصّة التتويج في كل السباقات التالية، لكنّه تمكّن من التغلّب على مرسيدس في مناسبة وحيدة خلال السباق الثاني على حلبة سيلفرستون، عندما واجه ثنائي العلامة الألمانية لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس المشاكل على الإطارات.

وكان إحباط الهولندي واضحًا على حلبة سبا نهاية الأسبوع الماضي عندما تعيّن عليه إدارة إطاراته طيلة السباق، في ظل عجزه عن الاقتراب من ثنائي السهام الفضية في الأمام.

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مع ذلك، وعند سؤاله عما إذا كان من الصعب عليه الحفاظ على حافز السعي للفوز في 2020، أوضح الهولندي أنّ الأمر ليس كذلك على الإطلاق.

فقال: "لا أفهم لماذا يعتقد الناس أنّك لم تعد متحفّزًا. لديك إحدى أفضل الوظائف في العالم، أنت تقود سيارات بسرعة فائقة. وأنا أقود كثالث أو ثاني أسرع سائق، ولدي فوز وحيد. لذلك أشعر بالذهول من الناس التي تظن بأنّك فقدت الحافز أو الدافع للاستمرار ومحاولة تحقيق الفوز".

وأضاف: "إنّه تفكير أحمق في الحقيقة. فأنا أحب ما أقوم به. آتي إلى هنا في كل جولة وأحب أن أقود السيارة، وأرغب بالطبع في منافستهم، لكن إذا لم يكن هذا ممكنًا، فأنا أكتفي بتحقيق أفضل نتيجة ممكنة على هذه السيارة، وأظل أستمتع بالأمر".

وحين سُئِل إذا ما يوافق على تعليقات مستشار رياضة السيارة لدى ريد بُل هيلموت ماركو الأخيرة بأنّه ما يزال يملك فرصة الفوز باللقب، قال فيرشتابن: "حسنًا، لن نستسلم، لكنّني واقعي للغاية كذلك بأنّنا بطيئون جدًا في الوقت الحالي. نحن بحاجة إلى الحظ كي نفوز بالسباقات وأن نسترجع بعض النقاط التي خسرناها".

وتابع: "قد يبدو في الوقت الحالي أنّنا ما نزال ضمن المنافسة على البطولة، في حين أنّني في كل سباق أخسر سبع نقاط بشكل أو بآخر، لذلك وعند مرحلة ما سيكون الفارق كبيرًا للغاية. وكما قلت، أحاول أن أكون واقعيًا فقط، وأّعتقد بأنّه أمر جيّد".

وبالحديث عن قانون حظر إعدادات المحرك الجديد، قال فيرشتابن أنّ عدم الاضطرار لتغيير إعدادات المحرك يعني أنّه سيكون أمامه عمل أقل في قمرة القيادة.

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"لأكون صريحًا، ذلك القانون يجعل كل الأمور أسهل بعض الشيء. ليس وكأن الوضع كان صعبًا للغاية من قبل، لكنك تبقى فقط مع إعدادات واحدة عند استنئاف السباق أو الانطلاقة، وسيكون ذلك أفضل في اعتقادي" قال فيرشتابن.

واختتم: "عادة ما لا يُسمح لنا بعد التصفيات بتغيير أيّ شيء على السيارة، لكن كان مسموحًا لنا بكل تأكيد بتغيير إعدادات المحرك. لذلك أعتقد أنّه وإذا ما ترغب بخوض السباق على ذات وضع السيارة في التصفيات، فأعتقد بأنّه من الجيّد كذلك أن نفعل هذا مع المحرك".

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