فيرشتابن: هوية زميلي في ريد بُل لموسم 2021 "مسألة غير مهمة فعلياً"

تدرس ريد بُل حالياً خياراتها فيما يتعلق بهوية زميل فيرشتابن للموسم المقبل، وسط ازدياد معاناة أليكسندر ألبون الحالية.

أحرز ألبون منصة تتويج واحدة فقط في موسم 2020 الحالي، بالمقارنة مع تسعٍ يمتلكها فيرشتابن، ولم يسجل إلا نقطة وحيدة فقط خلال السباقات الثلاثة الأخيرة.

وكان كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل قد صرّح في وقت سابق أن العلامة النمساوية "ملتزمة" مع ألبون لبقية الموسم.

لكنه بالمقابل أكد أن ريد بُل ستنظر خارج أسوارها في حال أرادت ضمّ بديل عن ألبون لموسم 2021 المقبل، في حال قررت التخلي عنه، ما يجعل من نيكو هلكنبرغ أو سيرجيو بيريز أبرز المرشحين.

وضمن معرض كلامه مع مجلة "زيغو سبورت" حيال المقعد الثاني مع الفريق، أوضح فيرشتابن أنه وبينما سُئِل عن رأيه حيال هوية زميله المستقبلي، لكنه لا يرى أن ذلك يشكل أي فارق.

فقال: "في نهاية المطاف، القرار ليس بيدي".

وأكمل: "لا أتخذ مثل هذه القرارات. بالطبع سألوني عن رأيي، لكن في نهاية المطاف هذه المسألة لا تهمني حقاً في الوقت الراهن".

وتابع: "لذا علينا الانتظار لنرى كيف ستسير الأمور".

عانى ألبون مع سيارة ريد بُل الحالية أغلب فترات الموسم، بينما تمكن فيرشتابن من المنافسة باستمرار على منصة التتويج، ما كشف عن فارق كبير في الأداء بينهما.

ويرى فيرشتابن أن تواجد زميل قادر على منح الآراء الفعالة حيال السيارة لهو أمر مفيد، لكن هويته لا تشكل أي فارق طالما أن الفارق خلف مرسيدس ما زال كبيراً.

فقال: "يمكنني أقلمة السيارة لتناسبني، لكننا وخاصة في الوقت الراهن لا نمتلك القدرة للمنافسة على اللقب، لذا كل هذا لا يهم في الحقيقة".

وتابع: "لكن لو كنا قريبين من مرسيدس بحيث يمكنك تعديل الاستراتيجيات بعض الشيء، فمن الجيد تواجد سائق ثانٍ ليساعدنا. لكنّ هذه المسألة لا تشكل مشكلة في الوقت الراهن".

وبالرغم من تواجد سائقين ذوي خبرة كبيرة أمثال بيريز وهلكنبرغ، فإن فيرشتابن لا يجد في ذلك ميزة أساسية تفيده شخصياً كسائق.

فقال: "كنت بحاجة إلى زميل ذي خبرة في أول مشاركاتي ضمن البطولة".

وأكمل: "إذ أنك حينها لا تعرف الكثير من الأمور ولم تجرّب الكثير بعد، ولا تمتلك ما يكفي من الخبرة".

واختتم: "لكن في الوقت الراهن، وبالنسبة لي بعد خمسة أو ستة مواسم، فلا أحتاج أحداً من أجل ذلك".

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